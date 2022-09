Liz Truss fait face à des questions sur les dépenses «inhabituelles» du ministère des Affaires étrangères, y compris la boutique du club de Norwich City

Le parti travailliste a demandé au gouvernement d’expliquer ce qu’il considère comme des dépenses «inhabituelles» du ministère des Affaires étrangères (FCDO) pendant le mandat de Liz Truss à la tête du département.

La procureure générale fantôme Emily Thornberry a écrit au ministre des Affaires étrangères Gillian Keegan pour demander des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles des milliers de livres ont été dépensées en frais, notamment pour les soins de bien-être et de beauté.

Pendant que le Premier ministre était ministre des Affaires étrangères, le FCDO a dépensé 1 841 £ dans la boutique du club de Norwich City et 4 333,30 £ dans un «salon de coiffure et de beauté».

Plus tôt cette année, Mme Truss a admis qu’elle était une fan de Norwich City. “C’est un bon club familial, que puis-je dire?” elle a dit aux membres conservateurs de Leeds.

Mme Thornberry a également remis en question les dépenses d’environ 10 000 £ chez Fortnum & Mason et les achats effectués dans plusieurs vignobles, un certain nombre de maisons de curry et The White Company et des magasins de meubles.

Faisant référence aux coûts inexpliqués, Mme Thornberry a tweeté : “Comment le ministère des Affaires étrangères a-t-il réussi à dépenser 4 333,30 £ en deux voyages chez le coiffeur ?”

Sa dernière lettre au FCDO est intervenue après que le ministère lui ait dit que les informations qu’elle cherchait n’étaient «pas facilement disponibles» ou entraîneraient un «coût disproportionné». Conflits du travail à la fois de ces réclamations.

La députée travailliste a fait valoir dans sa dernière lettre que le public s’attend à des “contrôles appropriés” lorsqu’il y a des indications de “dépenses inhabituelles ou excessives dans n’importe quel coin du gouvernement”.

Mme Thornberry a également demandé à savoir pourquoi les dépenses du FCDO en cartes de marchés publics avaient augmenté de 45 % depuis septembre dernier.

Les dépenses annuelles en cartes n’ont pas dépassé 24,01 millions de livres sterling entre 2019 et 2021. Cependant, si les moyennes mensuelles actuelles pour 2022 se maintiennent, les coûts de cette année dépasseront 35 millions de livres sterling, selon Mme Thornberry.

L’indépendant a approché le FCDO pour commentaires.