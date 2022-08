Liz Truss fait demi-tour: tout le temps, ses politiques ont été «mal interprétées»

L’équipe de Liz Truss a de nouveau affirmé que ses politiques avaient été “mal interprétées”, ouvrant les portes à un autre demi-tour.

Le favori du leadership conservateur a une forme, avec un thème selon lequel les politiques sont proposées puis abandonnées une fois que leurs implications sont devenues claires.

Mme Truss a été appelée pour avoir fait volte-face sur une série de politiques allant du Brexit à l’abolition de la monarchie. Ici, nous examinons de plus près où elle en est.

Des “documents” pour faire face au coût de la vie

Les factures augmenteront de 693 £ pour des millions de ménages à partir d’avril (Andrew Matthews / PA) (fil de sonorisation)

Le dernier demi-tour survient après que Mme Truss a déclaré qu’elle ne donnerait pas de “documents” aux gens pour les aider à faire face à la flambée des factures d’énergie.

Elle a dit qu’elle essaierait d’aider les familles, mais qu’elle se concentrerait sur les réductions d’impôts, déclarant au Financial Times: “La façon dont je ferais les choses est d’une manière conservatrice de réduire le fardeau fiscal, et non de distribuer des aumônes.”

Les critiques soulignent que les réductions d’impôts n’aideraient pas ceux qui en ont le plus besoin car beaucoup de personnes aux revenus les plus bas paient déjà peu d’impôts.

Suite à cela, Penny Mordaunt, l’une de ses plus éminentes partisanes, est allée à la télévision pour dire que ses propos avaient été “mal interprétés”.

Mme Mordaunt a déclaré que le futur Premier ministre faisait “un point général sur les mérites de permettre aux gens de conserver une plus grande partie de ce qu’ils gagnent”.

“Elle n’exclut pas toute aide future. En fait, une partie d’elle est la raison pour laquelle elle propose un budget d’urgence pour vraiment résoudre certains de ces problèmes”, a déclaré Mme Mordaunt à Sky News.

Baisse des salaires en dehors de Londres

Le candidat conservateur voulait réduire les salaires en dehors du sud-est de l’Angleterre (PA) (fil de sonorisation)

Le changement d’approche intervient juste une semaine après que Mme Truss a été forcée de faire demi-tour sur ses projets de réduction des salaires du secteur public en dehors de Londres.

Son équipe de campagne avait des journalistes politiques publiés dans la presse pour dire qu’elle introduirait des “conseils régionaux de rémunération” pour faire baisser les salaires des travailleurs du secteur public en dehors de Londres.

Cela permettrait d’économiser de l’argent qui pourrait être utilisé pour financer des réductions d’impôts, a-t-elle soutenu. Le favori a également fait valoir que les réductions de salaire pourraient être bénéfiques car le secteur privé avait du mal à concurrencer les salaires du secteur public.

Elle a affirmé que ce chiffre permettrait d’économiser 8,8 milliards de livres sterling sur les salaires – un chiffre qui ne pourrait être atteint qu’en réduisant les salaires dans le secteur public, y compris pour les infirmières et les enseignants, plutôt que pour les seuls fonctionnaires.

Mme Truss est allée elle-même à la télévision pour dire que sa politique avait été “déformée” et qu’elle ne visait qu’à s’appliquer aux fonctionnaires. Elle a dit qu’elle n’irait pas de l’avant avec le plan.

Protéger l’industrie sidérurgique britannique

La plus grande aciérie du Royaume-Uni à Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles (Ben Birchall/PA) (fil de sonorisation)

De tels revirements ne se limitent pas à la campagne à la direction de Liz Truss : elle a l’habitude d’avoir à faire marche arrière sur les politiques une fois que les implications sont devenues claires.

En tant que secrétaire au commerce international, elle a prévu une réduction majeure des barrières commerciales, voulant supprimer les tarifs sur certains types d’acier importé.

Mais l’industrie sidérurgique britannique a averti que cette approche coûtait des milliers d’emplois et signifiait 100 millions de livres sterling de ventes perdues, épuisant l’industrie nationale.

Le secrétaire au commerce de l’époque s’est retiré des plans après avoir perdu lors d’une scission du Cabinet avec le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, qui était en faveur de protections plus strictes.

Abolition de la monarchie

Une jeune Liz Truss voulait en finir avec la monarchie (AFP via Getty Images)

La favorite des conservateurs a changé d’avis sur des questions assez fondamentales. Mme Truss a précédemment plaidé pour l’abolition de la monarchie.

Une vidéo est apparue récemment de la militante de 19 ans disant à son public : « Nous ne croyons pas que les gens sont nés pour gouverner.

Mais elle le croit apparemment maintenant : en juillet de cette année, elle a dit qu’elle avait “presque immédiatement” regretté son discours.

Fait intéressant, elle a fait ses commentaires originaux lors de la conférence du parti libéral démocrate, après avoir été un membre actif du parti avant de passer aux conservateurs.

Brexit

Liz Truss lors d’un événement organisé par la campagne Britain Stronger in Europe en 2016 (Getty Images)

Liz Truss a fait campagne pour que la Grande-Bretagne reste dans l’UE en 2016, mais dit maintenant qu’elle regrette son vote pour rester.

Loin de se contenter de regretter le résultat du référendum, elle se dit désormais en désaccord avec sa position antérieure.

“J’ai pleinement embrassé le choix que le peuple britannique a fait”, a-t-elle déclaré à la BBC lors de la course à la direction des conservateurs.

“J’avais tort et je suis prêt à admettre que j’avais tort. Certains des présages de malheur ne se sont pas produits et à la place, nous avons en fait ouvert de nouvelles opportunités.”

Un demi-tour d’un autre genre

Liz Truss arrive à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 avant son départ rapide (PISCINE/AFP via Getty Images)

Alors que le cabinet de Boris Johnson était secoué par une série de démissions, Liz Truss se préparait à s’envoler pour l’Indonésie pour assister à un sommet du G20.

Mais alors que l’avenir du Premier ministre commençait à paraître scellé, Truss a effectué un demi-tour très physique et est rentré tôt à Londres.

Sa décision de rentrer chez elle et de solliciter un soutien pour sa candidature à la direction aurait soulevé des sourcils parmi certains diplomates lors de la réunion – mais semble avoir porté ses fruits, car elle est susceptible de devenir le prochain Premier ministre.