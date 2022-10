Liz Truss fait demi-tour sur l’impôt sur les sociétés et admet que son plan “doit changer”

Liz Truss a annoncé que l’impôt sur les sociétés passerait de 19 % à 25 % dans un revirement majeur de son mini-budget de réduction d’impôts.

Le Premier ministre a admis lors d’une conférence de presse n ° 10 que son programme radical avait effrayé les marchés, affirmant que le plan “allait plus loin et plus vite que les marchés ne s’y attendaient”.

Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle avait toujours pour mission de fournir une “économie à forte croissance”, mais a également concédé : “La façon dont nous remplissons notre mission doit changer”.

Le Premier ministre a déclaré qu’elle avait nommé l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt comme nouveau chancelier après avoir limogé son proche allié Kwasi Kwarteng à l’heure du déjeuner.

Mme Truss a déclaré qu’elle était “incroyablement désolée” de perdre M. Kwarteng – mais a déclaré que le modéré conservateur M. Hunt était “l’un des ministres et parlementaires les plus expérimentés et les plus respectés”.

Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation, a déclaré que la nature limitée du revirement fiscal signifiait qu’une réduction importante des dépenses publiques serait nécessaire.

“Ainsi, plus de la moitié des réductions d’impôts sont toujours en cours. Qu’est-ce que ça veut dire? 20 à 40 milliards de livres sterling de réductions de dépenses restent à venir », a-t-il tweeté.

Plus suit…