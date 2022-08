Liz Truss fait demi-tour sur la réduction des salaires du secteur public en seulement 12 heures

La candidate à la direction conservatrice Liz Truss a abandonné son intention de réduire le salaire des travailleurs du secteur public en dehors de Londres et du sud-est après une réaction massive contre la politique des députés conservateurs.

Des critiques au sein de son propre parti ont accusé la ministre des Affaires étrangères de vouloir appauvrir des millions d’infirmières, de policiers et d’enseignants.

Le maire conservateur de Tees Valley, Ben Houchen, qui soutient l’adversaire de Mme Truss, Rishi Sunak, a déclaré qu’il était “en fait sans voix” devant son discours aux membres du parti choisissant le prochain Premier ministre.

La proposition était une “bombe à retardement” qui risquait de coûter au parti les prochaines élections générales, a-t-il déclaré.

Le demi-tour, à peine 12 heures après avoir annoncé les plans, est un coup dur pour Mme Truss, largement considérée comme la favorite pour remplacer Boris Johnson.

La politique avait été annoncée dans le cadre des plans d’une «guerre contre les déchets de Whitehall» qui permettrait au Trésor public d’économiser des milliards de livres.

Mais en quelques heures, Mme Truss a été confrontée à une réaction furieuse de la part de députés conservateurs de différentes régions d’Angleterre.

Richard Holden, membre de la promotion 2019 des députés conservateurs et autre partisan de Sunak, a déclaré que Mme Truss devait immédiatement abandonner les plans qui, selon lui, “tueraient” le programme de nivellement du gouvernement.

Steve Double – un député conservateur et partisan de Sunak – a ajouté: «C’est une idée terrible et serait extrêmement préjudiciable aux services publics de Cornwall. C’est un nivellement vers le bas et non vers le haut.

Alors qu’ils annonçaient le demi-tour, la campagne de Mme Truss a affirmé qu’il y avait eu “une fausse déclaration délibérée” des propositions.

Une porte-parole a déclaré. « Les niveaux actuels de rémunération du secteur public seront absolument maintenus. Tout ce qui suggère le contraire est tout simplement faux. Notre personnel de première ligne qui travaille dur est le fondement de la société.

Mais ils ont ajouté: “Aucune proposition ne sera avancée sur les conseils régionaux de rémunération des fonctionnaires ou des travailleurs du secteur public.”

Cette décision a également provoqué une réaction de colère des syndicats. Le secrétaire général de Prospect, Mike Clancy, a accusé Mme Truss de planifier “plus du même non-sens idéologique économiquement analphabète et insultant que ce gouvernement a produit ces dernières années”.

Dave Penman, le secrétaire général du syndicat FDA, qui représente les hauts fonctionnaires, a déclaré: «Alors que le gouvernement fait face aux énormes défis posés par une nouvelle guerre contre l’Europe continentale et se remet de l’arriéré de Covid, ce dont nous avons besoin d’un Premier ministre, ce sont des solutions pour le 21e siècle, pas recyclé les politiques ratées et la rhétorique fatiguée des années 1980. »

Les travaillistes ont également déclaré que l’idée sonnerait le glas du programme de «nivellement vers le haut» du gouvernement, élargissant plutôt l’écart de revenu régional et créant une course vers le bas sur les salaires du secteur public.

Andy Burnham, le maire travailliste du Grand Manchester, a également averti : « Si c’est une politique sérieuse, nous la combattrons bec et ongles ».

Jacob Rees-Mogg, un partisan de Truss, a déclaré sur Sky News que la discussion autour de la politique était centrée sur les fonctionnaires et que ce n’était “pas le plan pour le moment” de réduire les salaires du reste du secteur public. Cependant, l’annonce envoyée La campagne de Mme Truss a clairement indiqué que les économies proposées seraient réalisées si la politique était appliquée à tous les salaires du secteur public.