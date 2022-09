Hier, LIZ Truss a avancé avec un “Brexit Freedoms Bill” qui verra toutes les règles de Bruxelles abrogées ou remplacées d’ici la fin de 2023.

Cela signifiera que les ministres auront le pouvoir de les détruire complètement ou de les remplacer par de nouveaux – s’ils le jugent bon.

Liz Truss fait avancer le Brexit Freedoms Bill pour remplacer et abroger toutes les règles de l’UE d’ici la fin de 2023 Crédit : AP

Environ 1 milliard de livres sterling de règles administratives devraient être initialement supprimées dans le but d’aider les entreprises et de stimuler l’économie.

Hier soir, le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, a salué les lecteurs de Sun pour lui avoir donné un tas d’idées sur les règles farfelues de l’UE à mettre à la poubelle.

Et il a promis qu’il ferait tout son possible pour rendre la vie des Britanniques plus facile et meilleure.

Il a déclaré au Sun : “Lorsque le Royaume-Uni a pris la décision historique de quitter l’Union européenne en 2016, nous avons voté pour reprendre le contrôle de nos frontières, de notre argent et de nos lois.

“Le projet de loi sur les libertés du Brexit mettra fin au statut spécial du droit de l’UE dans le système juridique britannique, ce qui signifie que nous pouvons facilement modifier ou supprimer des lois obsolètes qui ont – jusqu’à présent – été un fardeau pour les entreprises et les travailleurs à travers le pays.

“Je tiens à remercier les milliers de lecteurs de The Sun qui m’ont envoyé d’excellentes suggestions de lois européennes que nous devrions déchirer pour aider les entreprises britanniques à innover et à investir.

“J’utiliserai mes pouvoirs de secrétaire aux affaires pour adapter les lois de notre pays afin de rendre la vie des Britanniques plus facile et meilleure – c’est le véritable bonus du Brexit.”