Liz Truss explique pourquoi elle est la candidate «insurgée» au Premier ministre

La “femme franche du Yorkshire” veut s’appuyer sur le Brexit et revoir le mandat de la Banque d’Angleterre

Liz Truss, candidate à la direction des conservateurs et première ministre potentielle, dit que même si elle n’est pas “le présentateur le plus habile,” elle est une “femme franche du Yorkshire» qui ne prend pas non pour réponse.

Dans une interview vendredi avec The Telegraph, Truss, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu’elle se considère comme “un insurgé« candidat qui veut faire de la Bretagne »une croissance élevée, une productivité élevée, une centrale électrique.”

Ses promesses de plus de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts, ainsi que son plan d’augmentation des dépenses de défense et sa position anti-russe sont bien connus ; cependant, elle a dit au Telegraph qu’elle avait d’autres grands projets. Interrogée sur l’inflation, Truss a déclaré qu’elle procéderait à un examen du mandat de la Banque d’Angleterre. “Je crois qu’il est juste que l’inflation diminue parce que l’inflation a été causée par un choc de l’offre mondiale. Mais elle a été exacerbée par la politique monétaire,” elle a expliqué.

La ministre des Affaires étrangères a également déclaré qu’elle souhaitait procéder à un examen des dépenses. “La meilleure façon de réduire les dépenses sociales est d’aider les gens à trouver du travail, et c’est ma priorité.”

Truss se considère plus radicale que son concurrent – ​​l’ancien chancelier Rishi Sunak – lorsqu’il s’agit de s’appuyer sur le Brexit. Ancienne “Remainer”, Truss a souligné les accords commerciaux qu’elle a aidé à conclure au cours des dernières années et a noté qu’elle avait déjà le soutien de certains éminents Brexiteers. Elle s’est engagée à faire en sorte que les décisions sur l’avenir de plus de 2 000 lois européennes, qui ont été adoptées par le passé par le Royaume-Uni, soient prises d’ici la fin de l’année prochaine. Sunak a fait une promesse similaire.

“Je suis un grand partisan des délais, car c’est ce qui motive les gens à faire avancer les choses,», a déclaré Truss.

Le ministre des Affaires étrangères a démenti les informations selon lesquelles le Premier ministre sortant Boris Johnson soutiendrait sa candidature.

“Il ne soutient aucun candidat,” dit-elle.

Selon le dernier sondage YouGov, 31% des membres conservateurs prévoient de voter pour Sunak et 49% pour Truss, qui détient “des avantages de taille” de confiance et de capacité à diriger le parti. Le sondage a été mené les 20 et 21 juillet auprès de 730 membres du Parti conservateur.

Le gagnant sera annoncé le 5 septembre, après un vote par correspondance d’environ 150 000 membres du parti conservateur.