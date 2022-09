Liz Truss exhortée par Keir Starmer à rappeler le Parlement alors que la livre s’effondre malgré l’intervention de la Banque d’Angleterre

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a appelé Liz Truss à rappeler le Parlement pour faire face à la crise financière après que la Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour calmer les marchés.

Et il a exhorté le gouvernement à abandonner les mesures du mini-budget qui ont déclenché la tourmente du marché après que la livre est tombée à un niveau record par rapport au dollar lundi.

Il a ajouté son poids aux appels de tous les partis pour que les députés reviennent des vacances de la conférence après une rare intervention du FMI, exhortant Kwasi Kwarteng à repenser ses réductions d’impôts.

“La décision de la Banque d’Angleterre est très sérieuse”, a déclaré Sir Keir lors de la conférence travailliste.

« Et je pense que beaucoup de gens vont maintenant être extrêmement inquiets pour leur prêt hypothécaire, la hausse des prix et maintenant pour leurs pensions.

“Le gouvernement a clairement perdu le contrôle de l’économie.”

Il a ajouté: “Ce que le gouvernement doit faire maintenant, c’est rappeler le Parlement et abandonner ce budget avant que d’autres dommages ne soient causés.”

Le Fonds monétaire international a dénoncé les réductions d’impôts de Liz Truss et Kwasi Kwarteng pour les riches, avertissant que “des programmes fiscaux importants et non ciblés” “augmenteraient probablement les inégalités” en Grande-Bretagne.

La Banque d’Angleterre a annoncé mercredi matin qu’elle achèterait des obligations d’État dans le but d’éviter un “risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a qualifié le gouvernement de “totalement aveuglé par l’idéologie” au milieu de la tourmente du marché. Les libéraux démocrates ont déclaré que le Parlement devrait être rappelé pour discuter de mesures visant à assurer la stabilité financière.

“Truss et Kwarteng sont au gouvernement depuis trois semaines et le FMI a déjà été contraint de publier une déclaration sur leur politique économique imprudente”, a déclaré Mme Olney.

Elle a ajouté: «Les deux sont totalement aveuglés par l’idéologie, qui fait souffrir des millions de personnes à travers le Royaume-Uni. Nous devons rappeler le Parlement pour réparer ce gâchis.

Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que les Communes devraient être rappelées pour faire face à la tourmente économique. Elle a déclaré que le Royaume-Uni était « en proie à (une) crise économique qui se détériore rapidement ».

L’intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre pour “réduire les dommages” des politiques du gouvernement était “extraordinaire”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter “où est même le Premier ministre” Liz Truss alors qu’elle appelait à la réduction des vacances de la conférence.

Kwasi Kwarteng a rencontré des chefs d’entreprise de la ville (Sa Majesté le Trésor)

Mme Sturgeon a ajouté que “comme au moins un premier symbole de sens”, le projet de suppression du taux supplémentaire d’impôt sur le revenu pour les hauts revenus devrait être “abandonné”.

Rachel Reeves a appelé à une “déclaration urgente” de la chancelière pour faire face à “la crise qu’il a provoquée”. Le chancelier fantôme a déclaré à propos des conservateurs: «Leurs décisions entraîneront une inflation et des taux d’intérêt plus élevés – et ne constituent pas un plan de croissance crédible.

“Le chancelier doit faire une déclaration urgente sur la manière dont il va résoudre la crise qu’il a provoquée.”

Le Trésor a déclaré que la Banque répondait au “dysfonctionnement des marchés des gilts” et agissait pour rétablir “des conditions de marché ordonnées”. Un porte-parole a déclaré que l’opération était “entièrement indemnisée” par le Trésor.

“Les marchés financiers mondiaux ont connu une volatilité importante ces derniers jours”, a déclaré le Trésor. “La Banque a identifié un risque de dysfonctionnement récent sur les marchés des gilts, de sorte qu’elle effectuera temporairement des achats d’obligations d’État britanniques à long terme à partir d’aujourd’hui afin de rétablir des conditions de marché ordonnées.”

Kwasi Kwarteng a rencontré des chefs d’entreprise pour rassurer la ville sur ses projets économiques au milieu des critiques.

Sir Charlie Bean a déclaré qu’il serait préférable “d’obtenir un TARDIS et de revenir en arrière” et d’annuler le mini-budget de M. Kwarteng, et a mis en garde contre d’éventuelles réductions des dépenses publiques pouvant atteindre 50 milliards de livres sterling par an. “Franchement, la seule façon de vraiment gérer cela est de repenser très fondamentalement les frontières de l’État”, a-t-il déclaré à Sky News.

Sir Charlie a déclaré qu’en dépit de l’intervention de mercredi sur les obligations, les taux d’intérêt devront probablement encore augmenter, suggérant une hausse du taux de base de 1,5 point de pourcentage supplémentaire. « La nécessité d’une augmentation immédiate des taux est beaucoup plus réduite. Cela ne va pas disparaître cependant », a-t-il déclaré à la BBC.