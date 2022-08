Liz Truss exhortée à exclure de donner un emploi à Boris Johnson dans son cabinet

Liz Truss a été invitée à exclure de donner à Boris Johnson un poste ministériel dans son cabinet – et à maintenir ouverte une enquête sordide sur sa conduite.

La ministre des Affaires étrangères, qui est la favorite du prochain Premier ministre, a laissé entendre qu’elle aimerait arrêter l’enquête du comité des privilèges pour savoir si M. Johnson a induit le Parlement en erreur.

Elle a haussé les sourcils mardi soir après avoir déclaré qu’elle voterait en principe pour annuler l’enquête.

Et elle et Rishi Sunak n’ont pas encore dit s’ils maintiennent M. Johnson en politique de première ligne, ou lui donnent une pairie ou un titre de chevalier.

Dans une lettre adressée à la porte-parole du Cabinet libéral démocrate de Mme Truss, Christine Jardine, a exhorté le prochain Premier ministre probable à exclure de venir à la rescousse de M. Johnson.

Et elle a déclaré qu’il était vital que le prochain Premier ministre “s’engage à rétablir les normes dans la vie publique” en excluant les gongs de M. Johnson, entre autres promesses.

Le parti d’opposition a également déclaré que Mme Truss devrait faire savoir qu’elle démissionnerait si elle mentait au Parlement.

Et les libéraux veulent que le code ministériel soit inscrit dans la loi, avec un nouveau conseiller indépendant pour le superviser.

“Au cours de ses trois années en tant que Premier ministre, Boris Johnson a complètement saccagé les normes de la vie publique”, indique la lettre.

“Des décisions très préoccupantes concernant la nomination de Chris Pincher aux mensonges du Premier ministre sur le partygate ; de l’affaire Owen Paterson à la rénovation de l’appartement de Downing Street, nous avons vu scandale après scandale engloutir le gouvernement.

“Tout cela a causé d’énormes dommages à la confiance du public dans la politique. Pour le bien de notre démocratie, il est essentiel que nous saisissions le moment du départ du Premier ministre pour restaurer cette confiance et faire en sorte que la politique fonctionne à nouveau pour le peuple britannique.”

Mme Truss et sa campagne n’ont pas encore répondu à la lettre. Lorsque M. Johnson a été contraint de quitter ses fonctions le mois dernier, Mme Truss était remarquable parmi les ministres pour avoir déclaré qu’elle soutenait son leadership.

M. Johnson lui-même n’a pas encore dit s’il chercherait un nouveau rôle au gouvernement, ou même resterait député – mais sa carrière politique pourrait être prolongée indéfiniment si Mme Truss lui accordait un siège à vie à la Chambre des lords.

Il aurait dit à ses assistants qu’il pourrait faire un retour, et même redevenir Premier ministre – dans une tentative apparente d’imiter Winston Churchill.

« Le public a perdu toute confiance dans les politiciens conservateurs. Scandale après scandale, ils ont prouvé qu’ils étaient le parti du mensonge, de la violation de la loi et de la corruption”, a déclaré la porte-parole de la constitution Lib Dem, Mme Jardine.

“Truss et Sunak ont ​​soutenu Boris Johnson pendant des mois, et les commentaires de Truss ne sont que la dernière tentative pour contourner les règles et laisser Johnson s’en tirer avec son comportement honteux. Il est clairement inapte à occuper une fonction publique, et encore moins à recevoir un quelconque honneur ou pairie.

« Nous ne pouvons pas avoir un Owen Paterson 2.0. Comme la confiance dans les politiciens est au plus bas, il est vital que les conservateurs fassent le ménage.

« Réparer notre politique brisée doit être une priorité pour le prochain premier ministre. Le Parti conservateur est tellement submergé par la sordide qu’il n’a rien pu faire pour faire face à la crise du NHS, au chaos des transports ou à l’urgence du coût de la vie.