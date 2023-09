Liz Truss exhorte le Premier ministre à réduire les impôts et à abandonner certains engagements verts

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Liz Truss devrait exhorter le gouvernement à réduire les impôts, à réduire les dépenses sociales et à relever l’âge de la retraite dans un discours un an après son mini-budget désastreux.

L’ancienne Première ministre profitera d’un discours prononcé lundi devant le groupe de réflexion Institute for Government pour défendre les décisions prises lors de son bref passage au numéro 10, qualifiant d’injuste de dire qu’elle a poursuivi des réductions d’impôts sans financement.

Elle appellera également le Parti conservateur de Rishi Sunak à adopter les idéologies du libre marché et à abandonner certains engagements verts face aux pressions exercées sur les électeurs par le coût de la vie.

Mme Truss a été forcée de quitter ses fonctions en octobre dernier après que le budget de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts présenté par son chancelier Kwasi Kwarteng ait déclenché une crise économique.

Depuis lors, elle a continué à défendre et à développer son conservatisme dans le but de trouver une solution à la stagnation de la croissance.

Le discours devrait voir Mme Truss rejeter les suggestions selon lesquelles ses réductions d’impôts n’étaient « pas financées ».

Il est vrai que je n’ai pas seulement essayé d’engraisser le cochon le jour du marché ; J’ai essayé d’élever le cochon et de l’abattre également. je l’avoue Liz Truss

Elle soulignera l’analyse du prévisionniste et cabinet de conseil du Centre de recherche économique et commerciale (CEBR), tout en critiquant les « modèles statiques » utilisés par l’Office pour la responsabilité budgétaire.

Le fondateur du CEBR, Douglas McWilliams, est membre de son projet de commission sur la croissance et a offert une analyse plus sympathique du mini-budget de septembre dernier que certains autres économistes.

Présentée comme sa première intervention significative sur l’économie depuis qu’elle a quitté ses fonctions, Mme Truss dira : « Certaines personnes ont décrit ces réductions d’impôts comme des « réductions d’impôts non financées ». Ce n’est pas une description juste ou précise.

«Des calculs indépendants du CEBR suggèrent que la réduction du taux plus élevé de l’impôt sur le revenu et de la ‘taxe touristique’ aurait augmenté plutôt que diminué les recettes en cinq ans.

« Au contraire d’être non financées, ces réductions d’impôts auraient pu accroître le financement de nos services publics. »

Elle affirmera que le gouvernement de M. Sunak a dépensé 35 milliards de livres sterling de plus que ce qu’elle aurait dépensé en tant que Premier ministre, arguant que si les politiques incluses dans son plan de croissance avaient été suivies, la croissance aurait finalement été plus élevée.

« Les investissements n’auraient pas faibli en mer du Nord sans la taxe sur les bénéfices exceptionnels », dira-t-elle. « Nous aurions progressé dans la fracturation hydraulique et une baisse des factures d’énergie serait désormais à l’horizon.

« Un taux d’impôt sur les sociétés plus compétitif aurait persuadé des sociétés comme AstraZeneca de ne pas déménager ailleurs. Il y aurait eu davantage de boutiques hors taxes et un boom du nombre de travailleurs indépendants.»

Elle réitèrera son attaque contre la soi-disant « coalition anti-croissance » et affirmera que son plan n’a pas été mis en œuvre en raison d’une réaction de « l’establishment politique et économique qui a alimenté les marchés ».

Fustigeant 25 ans de « consensus économique », elle dira : « La coalition anti-croissance est désormais une force puissante comprenant l’élite économique et politique, des corporatistes, une partie des médias et même une partie du parti parlementaire conservateur.

« Les politiques que je préconise ne sont tout simplement pas à la mode dans le circuit des dîners londoniens. »

Mais elle admettra qu’elle et M. Kwarteng étaient « pressés » d’obtenir des « résultats ».

« Il est vrai que je n’ai pas seulement essayé d’engraisser le cochon le jour du marché ; J’ai essayé d’élever le cochon et de l’abattre également. Je l’avoue », admettra Mme Truss.

En exposant ses propositions en faveur de la croissance, elle appellera son successeur, M. Sunak, à « faire preuve d’audace » pour assurer la croissance.

Le chancelier Jeremy Hunt prépare actuellement la déclaration d’automne, mais des réductions d’impôts ont été exclues à plusieurs reprises alors que l’inflation reste élevée.

Mme Truss qualifiera cela d’erreur et appellera à une série de réductions, notamment en ramenant l’impôt sur les sociétés à 19 pour cent et en réformant les taux d’imposition marginaux.

Les familles et les entreprises de toute la Grande-Bretagne continuent de payer le prix du Parti conservateur qui a fait s’effondrer l’économie et laissé les travailleurs dans une situation encore pire, avec des impôts plus élevés, des hypothèques plus élevées et des factures alimentaires et énergétiques plus élevées. Jonathan Ashworth, député travailliste

« Nous devons maîtriser le projet de loi croissant sur les prestations sociales et les retraites », ajoutera-t-elle. « Cela signifie ralentir le rythme des augmentations des prestations et des exigences de travail plus strictes. Cela implique également de relever encore l’âge de la retraite.

« Nous devrions… retarder la mise en œuvre des engagements zéro émission nette, tels que l’interdiction des nouveaux véhicules essence et diesel à partir de 2030.

« D’autres réglementations environnementales qui font augmenter le coût de la vie, comme l’obligation de remplacer les chaudières à gaz et à fioul, devraient également être abandonnées. »

Elle visera spécifiquement les subventions vertes historiques du président américain Joe Biden en faveur de la loi sur la réduction de l’inflation, avertissant que l’Occident « ne peut pas continuer à emprunter éternellement ».

Avant le discours, le leader travailliste Jonathan Ashworth a écrit au Premier ministre pour lui demander de bloquer la liste des distinctions honorifiques de démission de Mme Truss, qui n’a pas encore été publiée.

Dans la lettre adressée à M. Sunak, il a déclaré : « Les familles et les entreprises à travers la Grande-Bretagne continuent de payer le prix du Parti conservateur qui a détruit l’économie et laissé les travailleurs dans une situation pire, avec des impôts plus élevés, des hypothèques plus élevées et des factures alimentaires et énergétiques plus élevées.

« Malgré cela, il a été largement rapporté que Liz Truss avait soumis jusqu’à 14 personnes pour recevoir les honneurs de leur démission.

« Cela signifie que ceux qui ont fait s’effondrer l’économie, qui ont laissé des millions de personnes payer davantage pour leur hypothèque et qui ont miné nos institutions économiques pourraient recevoir une récompense.

« Je vous exhorte à bloquer ces honneurs. »

La leader adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, s’est moquée de Mme Truss.

Elle a déclaré : « Liz Truss prononçant un discours sur la croissance économique est comme un pyromane prononçant un discours sur la sécurité incendie. »