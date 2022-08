Liz Truss étend son avance sur Rishi Sunak dans la course au poste de Premier ministre

Liz Truss a étendu son avance sur Rishi Sunak en tant que meilleure candidate au poste de Premier ministre à 26 points parmi les électeurs conservateurs, selon un nouveau sondage.

L’enquête d’Opinium a suggéré que la performance du secrétaire aux Affaires étrangères dans les débats télévisés et les rafles médiatiques de haut niveau a impressionné les électeurs, avec une forte augmentation des notes sur les attributs de leadership au cours des deux dernières semaines.

Mais le sondage a révélé peu d’enthousiasme pour la politique clé de Mme Truss en matière de réductions d’impôts immédiates, avec plus d’un tiers (34%) affirmant que les impôts et les dépenses de services publics devraient rester aux niveaux actuels et 26% affirmant que les impôts devraient être augmentés pour augmenter. financement, contre seulement 22 pour cent qui disent qu’ils devraient être réduits.

Même parmi ceux qui ont voté pour les conservateurs aux élections générales de 2019, seulement 27 % ont déclaré que les impôts et les dépenses devraient être réduits, 41 % devraient rester, car ils sont maintenant 22 % à vouloir les augmenter.

L’enquête d’aujourd’hui, pour L’observateura constaté que Mme Truss menait M. Sunak de 27% à 20 en tant que Premier ministre préféré parmi tous les électeurs, et de 48% à 22 parmi ceux qui ont soutenu les conservateurs en 2019.

Cependant, le sondage n’a pas mesuré le soutien parmi le petit groupe de 160 000 membres du Parti conservateur qui ont un vote au scrutin pour choisir un remplaçant pour Boris Johnson. Des sondages antérieurs suggèrent qu’eux aussi préfèrent Mme Truss avec une marge confortable.

Alors que de nombreux députés ont déjà reçu leurs bulletins de vote et que les derniers paquets devraient arriver sur les paillassons dans les prochains jours, l’ancien chancelier a très peu de temps pour renverser la situation.

Et le sondage d’aujourd’hui suggère qu’il se dirige dans la mauvaise direction, Mme Truss le révisant sur les principales qualités de leadership.

Alors que Sunak jugeait il y a deux semaines le candidat qui ressemblait le plus à un PM en attente, Mme Truss le dirige maintenant sur cette mesure.

Et le sondage Opinium a révélé qu’elle était également en avance sur le fait d’être en contact avec des gens ordinaires, d’être fondée sur des principes, digne de confiance et compatissante et d’avoir “des opinions similaires aux miennes”.

Lors d’un face à face avec Sir Keir Starmer, les électeurs ont préféré Truss comme Premier ministre de 29% contre 28, tandis que Sunak suivait le leader travailliste de 24% contre 28.

Cependant, le responsable de la recherche politique et sociale d’Opinium, Adam Drummond, a averti que les opinions pourraient changer rapidement après l’installation du nouveau Premier ministre le 5 septembre, avec l’arrivée de factures d’énergie gonflées en octobre susceptibles de garantir que toute période de lune de miel soit brève.

“Par rapport à notre dernier sondage, les scores de Truss parmi les électeurs conservateurs de 2019 pour presque tous les attributs sont en hausse à deux chiffres”, a déclaré M. Drummond.

«En particulier,« on dirait un Premier ministre en attente »est passé de net +5 à net +28 pour Truss tandis que pour Sunak, il est passé de net +14 à net +6.

« Les électeurs conservateurs pensent qu’ils ont plus de chances de gagner les prochaines élections avec Truss (67 %) qu’avec Sunak (58 %).

«Et lorsque les deux candidats sont mis en tête-à-tête contre Keir Starmer parmi tous les électeurs, Sunak traîne par quatre – essentiellement le même que Boris Johnson – tandis que Truss mène par un, bien que le vrai gagnant dans toutes ces têtes- face à face est “Aucun de ceux-ci”, ce qui est supérieur à n’importe quel candidat individuel.

“Mais en octobre, les prix de l’énergie vont augmenter de 70% et la Banque d’Angleterre prévoit une récession de cinq trimestres et toute lune de miel du nouveau Premier ministre sera probablement de courte durée.”

– Opinium a interrogé 2 010 adultes en Grande-Bretagne entre le 3 et le 8 août.