Liz Truss était « obsédée par les bulletins météorologiques » ces derniers jours alors que le Premier ministre craignait que le test nucléaire de Poutine n’envoie des radiations au Royaume-Uni

LIZ Truss était “obsédée par les bulletins météorologiques” dans ses derniers jours en tant que Premier ministre craignant qu’un essai nucléaire de Poutine puisse envoyer des radiations au Royaume-Uni, a-t-on appris hier soir.

Mme Truss aurait pensé que des vents violents souffleraient des matières radioactives d’une explosion de la mer Noire vers la Grande-Bretagne, tout comme la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Liz Truss était « obsédée par les bulletins météorologiques » dans ses derniers jours alors que le Premier ministre craignait qu’un test nucléaire de Poutine puisse envoyer des radiations au Royaume-Uni

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président Poutine a menacé à plusieurs reprises d’utiliser une arme nucléaire contre l’Occident Crédit : EPA

Ses craintes étaient si fortes qu’elle aurait envisagé de lancer une campagne d’information sur les attaques nucléaires à l’époque de la guerre froide.

Une source a confié au Mail dimanche : “Liz était obsédée par le vent dominant.

“Nous l’avons trouvée en train de regarder les prévisions météorologiques avec un intérêt inhabituel.”

Les craintes de Mme Truss étaient centrées sur la possibilité que des nuages ​​​​nucléaires se forment au-dessus du Royaume-Uni.

Si cela se produisait, la nation risquerait des conséquences fatales, selon le degré de contamination de l’environnement.

Les radiations causent des dommages immédiats aux cellules et aux tissus corporels, et de nombreuses victimes risquent de mourir d’hémorragies internes et de dommages aux organes.

Les craintes de Mme Truss l’auraient amenée à envisager de déclencher un “plan de protection et de survie”.

La campagne d’information publique s’est déroulée entre 1974 et 1980 pour conseiller les Britanniques sur la façon de se protéger lors d’une attaque nucléaire.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le président Poutine a menacé à plusieurs reprises d’utiliser une bombe nucléaire contre l’Occident.

Le septuagénaire a menacé de déclencher le “jour du jugement” et que la Russie “utilisera certainement tous les moyens à sa disposition”.

Et Mad Vlad a même répété qu’il rayait la Grande-Bretagne et les États-Unis de la carte lors d’exercices nucléaires effrayants, a affirmé un expert militaire russe de premier plan.

Et à la suite de l’explosion du pont de Crimée – qui a détruit une voie d’approvisionnement majeure pour la Russie – les responsables du renseignement ont averti Poutine qu’il pourrait appuyer sur le bouton rouge en représailles.

Lorsque le réacteur nucléaire de Tchernobyl a explosé, la plupart des pays d’Europe ont trouvé des traces de matières radioactives à l’intérieur de leurs frontières.

Mais ce sont de vastes pans de l’Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie qui ont été inondés de radiations.

Il s’agit d’espions russes qui auraient piraté le téléphone personnel de Liz Truss – accédant à des informations top secrètes, selon des sources.

On pense que des espions travaillant pour le président Poutine sont à l’origine de la brèche qui a vu plus d’un an de messages téléchargés.

Le piratage a été découvert lors de la campagne estivale à la direction des conservateurs, lorsque Mme Truss était ministre des Affaires étrangères.

Il est entendu que les messages qui sont tombés entre les mains de la Russie comprenaient des discussions sur l’Ukraine avec des responsables étrangers – y compris des expéditions d’armes vitales vers le pays ravagé par la guerre.

Des discussions entre Mme Truss et l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng ont également été divulguées.