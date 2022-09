Liz Truss était articulée et a mis Keir Starmer à sa place dans les PMQ

Victoire du premier jour

Il a fallu quelques instants à Liz Truss pour effacer les sourires narquois des visages travaillistes hier.

Eux et leurs comparses médiatiques sont tombés – comme ils le font toujours lorsqu’ils mènent quelques sondages – dans la complaisance à propos des prochaines élections. Deux ans plus tard, ils pensent avoir déjà gagné.

Liz Truss était articulée et inspirante lors de ses premiers logements familiaux – mais son gouvernement doit être sérieux face à la montée en flèche de la criminalité et de la migration illégale Crédit : EPA

Ils ont également supposé que Truss serait un jeu d’enfant pour Keir Starmer lors de leur première confrontation à Commons. À son choc palpable, elle était tout sauf cela.

Elle était articulée, répondait directement aux questions et remettait Starmer à sa place sous des rugissements d’approbation derrière elle.

Là où Boris était plein d’emphase et de fanfaronnade, Truss parlait calmement et avec une confiance inébranlable dans ses croyances, que quelqu’un les aime ou non. Un début décent.

Malheureusement, c’est plus que ce que l’on peut dire pour deux buts flagrants lors de sa première journée complète de travail.

La Déclaration des droits qu’elle a mise de côté a été rédigée pour rendre notre Cour suprême vraiment suprême et l’emporter sur les décisions de la CEDH, y compris son blocage sur la dissuasion des migrants au Rwanda.

Son objectif était de faciliter l’expulsion des criminels étrangers et des demandeurs d’asile déboutés. Maintenant quoi?

C’est très bien la nouvelle ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, qui promet d’empêcher les petits bateaux de débarquer des milliers de migrants illégaux sur nos côtes.

Quelle est la stratégie, si le projet rwandais ne peut pas voler ? Prier les Français ?

Le gouvernement de Truss doit être aussi sérieux face à la montée en flèche de la criminalité et de la migration illégale que face à la flambée des factures.

Et pourquoi diable le nouveau Premier ministre a-t-il renié une promesse de fer faite dans The Sun en juillet à nos anciens combattants ?

Qu’a-t-elle gagné en éliminant le ministre de rang ministériel qu’elle leur avait promis – et en renvoyant, en Johnny Mercer, l’homme né pour ce travail ?

Nous sommes déconcertés, Liz.

Abrutis de lait

Combien de temps notre nouveau ministre de l’Intérieur tolérera-t-il la saccage de routine des monuments et des bâtiments publics par des anarchistes juvéniles ?

Hier, le Parlement a été aspergé de peinture blanche par des clowns croustillants qui chantaient sur la cruauté du lait.

Des manifestants ont été arrêtés après avoir jeté de la peinture blanche sur les murs à l’extérieur de Big Ben

Nous aimerions voir ces abrutis cognés pendant six mois.

Mais c’est trop espérer, puisque tant de nos faibles juges sympathisent avec toutes les causes libérales de la classe moyenne.

Alors rendons-leur un service communautaire, à une condition :

Ils sont obligés d’enlever chaque molécule de cette peinture avec une brosse à dents.

Blues maussade

BORIS peut avoir l’impression d’avoir été malmené par son parti. Mais dans une autre équipe bleue, le travail de patron est encore plus précaire.

En seulement quatre mois l’an dernier, Thomas Tuchel a transformé Chelsea, en difficulté, en vainqueur de la Ligue des champions.

Plus tard, ils ont remporté la Coupe du monde des clubs. Sept mois plus tard, il est viré.

D’après son apparence, il n’a même pas mangé un gâteau illégal.