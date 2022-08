Liz Truss et Rishi Sunak ont ​​averti que les taxes fiscales “pourraient creuser un plus grand trou dans les deniers publics”

Les réductions d’impôts risquent d’aggraver la crise économique britannique en creusant un trou encore plus important dans les deniers publics, avertissent aujourd’hui Liz Truss et Rishi Sunak.

Les deux candidats à la direction des conservateurs ont promis de réduire les impôts dans leur candidature pour être le prochain Premier ministre, mais ne s’engagent pas publiquement à limiter considérablement les dépenses gouvernementales.

Liz Truss et Rishi Sunak ont ​​été avertis que les réductions d’impôts risquaient de creuser un trou encore plus important dans les deniers publics Crédit : AFP

Les deux ont promis de réduire les impôts dans leur candidature pour être le prochain Premier ministre Crédit : AFP

Mais dans un rapport de l’Institute for Fiscal Studies, le directeur adjoint Carl Emmerson a déclaré qu’une inflation à deux chiffres obligerait quiconque deviendra Premier ministre à accumuler plus d’argent pour les prestations, les pensions et le remboursement de la dette.

Des réductions d’impôts permanentes plongeraient probablement les coffres plus profondément dans le rouge sans une énorme compression des dépenses.

M. Emmerson a déclaré à propos de la situation: «Il est difficile de concilier les promesses que Mme Truss et M. Sunak font de réduire les impôts à moyen terme avec l’absence de mesures spécifiques pour réduire les dépenses publiques et un désir présumé de gérer le les finances de la nation de manière responsable.

Le rapport sombre prévient que l’augmentation des recettes fiscales causée par l’inflation sera engloutie par un coup de poing gauche-droite de croissance économique faible et de dépenses publiques plus élevées.

Et que si emprunter à court terme pour soutenir des familles en difficulté serait inoffensif, le faire à long terme accumulerait d’énormes dettes.

L’équipe Rishi a insisté sur le fait que le rapport “conduit un entraîneur et des chevaux à travers le plan économique de Liz” pour des réductions d’impôts exceptionnelles et a insisté sur le fait qu’il soutenait le plan de M. Sunak pour une aide en espèces ciblée.

La campagne de Mme Truss a insisté sur le fait que son “plan économique est compatible avec une position budgétaire raisonnable”.

Hier, lors des dernières rafles à Belfast, les rivaux ont de nouveau échangé des coups en personne sur leurs plans pour atténuer le coût de la vie.