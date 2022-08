Liz Truss et Rishi Sunak font face à Nicola Sturgeon et jurent de sauver le Royaume-Uni de sa volonté infernale d’indépendance

LIZ Truss et Rishi Sunak se sont tous les deux affrontés à Nicola Sturgeon hier soir et ont juré de sauver le Royaume-Uni de sa volonté infernale d’indépendance.

Les candidats à la direction des conservateurs en guerre ont tourné leurs armes contre le chef Nat alors qu’ils s’affrontaient en Écosse pour les dernières rafles.

La favorite, Mme Truss, a rejeté ses demandes pour un autre référendum et a insisté sur le fait que le vote de 2014 était “une fois par génération”.

Elle a plutôt promis de “s’attaquer au SNP, qui a laissé tomber les Écossais, que ce soit sur l’éducation, la santé ou le système de transport”.

Le ministre des Affaires étrangères a précédemment déclaré que Mme Sturgeon était une “chercheuse d’attention” et qu’il valait mieux simplement l’ignorer.

Mais se présentant comme le meilleur espoir de l’Union, M. Sunak a déclaré: “Je ne veux pas ignorer Nicola Sturgeon, je veux l’affronter et la battre.

“Je pense que nous pouvons présenter des arguments très solides pour ce que le gouvernement britannique fait pour aider les gens en Écosse et en tant que chancelier, j’ai commencé cela.”

Le couple a reçu un accueil glacial à leur arrivée pour les rafles à Perth alors que des manifestants indépendantistes se rassemblaient à l’extérieur.

Hier, Mme Truss a reçu un autre coup de pouce pour sa campagne tonitruante de premier ministre alors que onze whips conservateurs l’ont soutenue en masse.

Une source de la campagne a claironné : « Jour après jour, de plus en plus de membres du Parti parlementaire se rendent compte que Liz est la seule candidate capable d’unir le parti et de battre Keir Starmer en 2024. »

L’équipe Sunak a répondu qu’il avait le soutien des “titans” conservateurs après que des grands comme Nigel Lawson et William Hague aient déclaré leur soutien.

Mais hier, les bookmakers lui ont donné seulement 9% de chances de gagner les clés du n ° 10, contre 91% pour Mme Truss.

Betfair a également réduit les chances que le ministre des Affaires étrangères remporte un glissement de terrain sur l’ex-chancelier, lui donnant 6/4 de chances d’obtenir 60% des membres conservateurs.

M. Sunak a reçu un autre coup dur la nuit dernière alors que les membres conservateurs ont été avertis d’envoyer rapidement leurs bulletins de vote pour éviter qu’ils ne soient perdus lors de la grève du Royal Mail de ce mois-ci.

L’ex-chancelière espérait réduire l’avance de Mme Truss en pressant la chair avec autant de militants locaux que possible.

Pendant ce temps, un sondage YouGov maladroit a révélé qu’aucun des candidats n’avait acquis la confiance de la nation pour résoudre les problèmes les plus urgents.

Mme Truss était l’option préférée pour traiter de la loi et de l’ordre, de l’éducation et du nivellement, tandis que M. Sunak a obtenu le meilleur score sur l’économie et la lutte contre le coût de la vie.

Cependant, les deux étaient profondément en territoire négatif dans tous les domaines, tout comme Boris Johnson, qui a obtenu le score le plus élevé en livrant le Brexit et en battant Covid.

