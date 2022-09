Liz Truss et le langage corporel de son mari mis à nu alors que le nouveau Premier ministre pose pour la première fois devant la porte de Downing Street

LIZ Truss a montré “une détermination inébranlable à continuer le travail” en posant pour des photos devant le numéro 10 en tant que nouveau Premier ministre britannique hier soir, a déclaré un expert en langage corporel.

Judi James estime que le remplaçant de Boris Johnson ressemblait à un “directeur d’école ferme” sur les marches de Downing Street, avant d’afficher sa “maturité” en enroulant son bras autour de son mari Hugh O’Leary.

Liz Truss avec son mari Hugh O’Leary à Downing Street Crédit : EPA

Le nouveau Premier ministre britannique prononce son premier discours devant le numéro 10 Crédit : PA

Elle a déclaré que le couple, marié depuis 22 ans, a démontré “le genre de signaux de relation mature qui manquaient aux jeunes mariés Boris et Carrie”.

Mais leurs “sourires exécutés” étaient “plutôt tendus et rigides” alors qu’ils effectuaient leur marche chorégraphiée à travers la porte d’entrée, a-t-elle ajouté.

L’auteur Judi, qui a analysé le comportement de Mme Truss, qui a remporté hier 57% des voix contre son rival Rishi Sunak, lors de sa première nuit au pouvoir, a déclaré: “Si Boris est parti dans un rayon de soleil paradisiaque, Liz est arrivée dans une rue détrempé de pluie.

“Sa marche a cependant enregistré une détermination d’acier et, alors qu’elle ouvrait son dossier sur le pupitre, ses joues s’arrondissaient de fierté et ses lèvres se pinçaient dans un geste de fermeté de chef d’établissement alors qu’elle s’arrêtait pour regarder la foule.”

Au cours de son discours, Mme Truss a promis de prendre des mesures contre les factures d’énergie paralysantes, insistant sur le fait que nous pouvions « surmonter la tempête ».

Le nouveau chef conservateur a également promis avec audace de “transformer la Grande-Bretagne en une nation aspirante”.

Mais Judi a déclaré que son discours, bien que “collaboratif” et direct, manquait de “drame ou de spontanéité”.

“Cela a été illustré par la façon dont elle a dû lire” bon après-midi “dans ses notes, ce qui suggère de la nervosité à l’idée de s’engager dans une communication impromptue”, a-t-elle déclaré.

Mme Truss a cependant gardé les choses “sans gaufres” et a gardé son langage corporel “simple” – “juste un léger écartement des pieds et la même chose de ses mains lorsqu’elles se sont ouvertes et se sont tenues à l’extérieur du pupitre”, Judi ajoutée.

“Dans un rituel à la Margaret Thatcher, elle a haussé les yeux pour suggérer une idée du destin et des horizons mondiaux.

“Son discours était collaboratif, avec l’utilisation constante du mot” nous “pour suggérer que c’était un voyage que nous serions tous censés faire, bien qu’elle soit passée au” je “dans un geste ou un réconfort vers la fin.”

Mais dans l’ensemble, Judi a déclaré que ses mouvements et sa course rapide à travers la porte du n ° 10 après avoir parlé indiquaient que Mme Truss était “une femme désireuse de continuer son travail”.

Mme Truss, qui a reçu 81 326 voix contre 60 399 pour M. Sunak, a été officiellement nommée Premier ministre hier.

BoJo a prononcé un discours d’adieu avant que le couple ne se rende pour voir la reine au château de Balmoral en Écosse, où il a offert sa démission.

Mme Truss a ensuite eu une audience privée avec Sa Majesté, qui l’a officiellement nommée nouvelle PM.

Après cela, la dirigeante conservatrice est retournée à Londres pour prononcer son premier grand discours depuis Downing Street, avant de poser pour des photos avec son mari.

Elle a promu ses alliés les plus proches aux plus hauts postes du Cabinet – et a éliminé les partisans de M. Sunak.

Parmi sa nouvelle équipe, elle a nommé son fidèle ami Kwasi Kwarteng comme son chancelier, chargé de s’attaquer à la crise énergétique qui fait rage qui frappe les Britanniques.

Et Suella Braverman – une ancienne candidate à la direction – est la nouvelle ministre de l’Intérieur après avoir été promue du poste de procureur général.

Le couple a démontré sa maturité en posant pour des photos, a déclaré un expert en langage corporel Crédit : EPA

Mme Truss arrive à Downing Street après avoir été élue Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street