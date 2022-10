Liz Truss et Kwasi Kwarteng sonnent autour des députés conservateurs pour tenter de tuer la mutinerie

EMBATTLED Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont personnellement sonné autour des députés conservateurs dans le but de tuer la mutinerie.

Dans un geste très inhabituel, la Première ministre et sa chancelière ont lancé une offensive de charme dans une course pour renforcer le soutien à leurs plans controversés de réduction des impôts.

Liz Truss, assiégée, a personnellement sonné autour des députés conservateurs dans le but de tuer la mutinerie Crédit : Getty

Avec son chancelier Kwasi Kwarteng, la PM a lancé une offensive de charme dans une ruée pour renforcer le soutien Crédit : PA

Leur riposte survient après une semaine étonnante qui a vu leur mini-bombe budgétaire, la chute de la livre et le quasi-effondrement du marché des retraites.

Pendant ce temps, The Sun a appris dimanche que M. Kwarteng avait dîné avec les patrons des fonds spéculatifs vendredi soir après avoir présenté son plan budgétaire.

Certaines des personnes présentes “ont court-circuité la livre” tout en l’encourageant, a déclaré un initié du monde des affaires.

Mais s’exprimant avant la conférence des conservateurs, qui débute aujourd’hui à Birmingham, le Premier ministre tentera de rallier les troupes alors qu’elle frappe le tambour pour son plan économique ambitieux.

Elle a déclaré : « Nous sommes le parti de l’aspiration, de l’entreprise et de la croissance. Nous croyons qu’il est plus facile pour nos créateurs, exécutants et décideurs de faire avancer les choses. L’économie britannique a besoin d’une remise à zéro.

“Nous ne pouvons pas continuer sur la trajectoire actuelle d’un déclin maîtrisé. Au lieu de cela, nous devons prendre une nouvelle direction. Je vais nous guider sur cette voie vers un avenir meilleur.”

Un des meilleurs conservateurs a estimé que Mme Truss pourrait survivre comme elle l’avait fait auparavant, comme un caméléon sous David Cameron, Theresa May et Boris Johnson.

Ils ont dit: “Je pense qu’elle finira par faire tout ce qu’il faut pour rester.”

Cependant, un nouveau sondage Opinium a mis sa cote d’approbation à moins 37 – inférieure à celle de Boris Johnson dans ses derniers jours.

Un député conservateur senior bouillonnant a prédit que Mme Truss subirait une défaite budgétaire humiliante si elle allait de l’avant avec des plans visant à supprimer le taux d’imposition le plus élevé de 45p.

Il a déclaré: «Le gouvernement est devenu fou. C’est comme si l’endroit brûlait et qu’il n’y avait que quelques fous dehors qui disaient qu’il fallait continuer.

“Il y a des dizaines de députés qui se rebelleraient contre le projet de loi de finances – il atteindrait 40 et renverserait sa majorité.”

Les croyants de Truss étaient désespérés.

S’exprimant mercredi – lorsque la livre a chuté – l’un d’eux a déclaré dimanche au Sun: “Je pense que nous avons perdu les élections.”

D’autres députés prédisent ouvertement que le Premier ministre et la chancelière pourraient être terminés d’ici Noël à moins qu’ils ne changent les choses.

Et un initié de Whitehall a déclaré: “Les marchés ont pensé:” Qui sont ces fous aux commandes? “.”

Plus tôt, Mme Truss a rencontré la Première ministre danoise Mette Frederiksen au n ° 10 pour des entretiens sur l’Ukraine. Mais elle a été snobée par Larry le chat de Downing Street.

Mme Truss a rencontré la Première ministre danoise Mette Frederiksen au n ° 10 pour des entretiens sur l’Ukraine Crédit : Reuters