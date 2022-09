Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont “résolu la crise de l’énergie”, affirme le ministre

Liz Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng ont “résolu cette crise énergétique”, a affirmé un ministre du Trésor malgré l’augmentation des factures des ménages et les craintes concernant le soutien à long terme aux entreprises.

Chris Philip, secrétaire au Trésor, a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures « décisives » face à la crise avec le plafond de 2 500 £ sur les factures annuelles d’énergie des ménages au cours des deux prochaines années.

“Lui et le Premier ministre travaillant ensemble ont résolu cette crise énergétique pour les familles”, a-t-il déclaré jeudi à Sky News.

M. Philip a ajouté: “Nous aurions eu des factures d’énergie de 6 000 £ – ils sont intervenus pour arrêter cela … Je pense que les familles à travers le pays seraient ravies car elles ont un Premier ministre et un chancelier qui ont pris des mesures urgentes et décisives. .”

La ministre a insisté sur le fait que Mme Truss n’inverserait pas sa stratégie économique et a refusé de le faire pour la crise actuelle – malgré le mini-budget de M. Kwarteng qui a provoqué des turbulences sur les marchés, alors que les investisseurs parient contre la livre et abandonnent les obligations d’État.

M. Philp a semblé blâmer la Russie pour la hausse des taux d’intérêt, arguant qu’ils montaient partout dans le monde “et c’est en réponse à l’inflation, l’inflation mondiale, causée par l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine”.

Les travaillistes ont appelé à un rappel du Parlement, tandis que certains députés conservateurs en colère ont suggéré que Mme Truss devrait renvoyer M. Kwarteng. Lorsqu’on lui a demandé si le chancelier devait démissionner, M. Philp a répondu: “Non, je ne pense pas qu’il devrait.”

Il a ajouté: “Je ne vais pas entrer dans ce ratissage post-facto … Je ne vais certainement pas m’excuser d’avoir une intervention énergétique qui protège chaque foyer de ce pays.”

Au milieu des craintes d’un retour majeur à l’austérité, M. Philp a également confirmé que les ministères ont été invités à respecter les limites de dépenses existantes – malgré la hausse de l’inflation – et à réaliser des économies d’efficacité.

“L’exercice d’efficacité et de hiérarchisation est conçu pour s’assurer d’une part que nous respectons ces limites de dépenses et d’autre part pour nous assurer que nous priorisons les dépenses, et non sur tout ce qui est du gaspillage”, a déclaré le ministre du Trésor.

La dirigeante syndicale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré L’indépendant ce serait un «acte de vandalisme national» si le gouvernement imposait des mesures d’austérité au NHS et à d’autres services publics pour calmer la tourmente.

Pendant ce temps, les groupes d’entreprises et les militants de la précarité énergétique ont mis en garde contre la douleur des factures d’énergie à venir, le plafond devant augmenter à partir du samedi 1er octobre.

Le programme de soutien du gouvernement pour plafonner les factures d’énergie à partir d’octobre coûtera 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois seulement, a annoncé la chancelière la semaine dernière.

Le plan visant à plafonner les factures annuelles d’énergie des ménages à 2 500 £ sur deux ans coûtera 31 milliards de £ au cours des six premiers mois, et le plan visant à réduire de moitié les factures des entreprises pendant six mois coûtera environ 29 milliards de £.

Mais la End Fuel Poverty Coalition – un groupe de coordination représentant 60 organisations caritatives – a déclaré que le mini-budget n’avait «rien» à offrir en termes de soutien plus ciblé aux plus pauvres.

Simon Francis, coordinateur de la coalition, a déclaré que l’annonce de M. Kwarteng avait été “particulièrement minime sur le soutien nécessaire pour garder les gens au chaud cet hiver”.

Il a averti que les factures d’énergie devraient encore augmenter de 64% par rapport à l’hiver dernier, lorsque le plafond des prix augmentera enfin ce samedi 1er octobre.

Les chefs d’entreprise ont déclaré que le gouvernement n’avait pas clarifié ce qui arriverait aux entreprises lorsque le soutien prendrait fin en mars. “Six mois de soutien ne suffisent pas pour faire des plans pour l’avenir”, a déclaré Shevaun Haviland, directeur général des chambres de commerce britanniques (BCC).

Pendant ce temps, le maire de Londres, Sadiq Khan, a demandé à Mme Truss de lui donner le pouvoir d’imposer un gel des loyers à Londres, arguant que cela mettrait environ 3 000 £ dans les poches de ceux qui sont confrontés à des augmentations de loyer et à des factures en spirale au cours des deux prochaines années.

Les chiffres de la mairie partagés avec L’indépendant montrent que les locataires des maisons les plus mal isolées de la capitale doivent payer une prime de près de 1 000 £.