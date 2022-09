Fini le drame

PERSONNE ne peut nier le drame qui a suivi le mini budget de la semaine dernière.

Certains fonds de pension ont même failli être anéantis hier, avant que la Banque d’Angleterre tergiversante ne soit finalement poussée à appuyer sur le bouton de panique.

Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont gardé un quasi-silence déconcertant lorsque nous avons besoin de leadership Crédit : Reuters

Surtout, il y a eu une réaction folle à ce qui, à bien des égards, était un effort louable pour réduire notre fardeau fiscal global par rapport à son sommet de 70 ans.

Le chancelier Kwasi Kwarteng a promis à juste titre des milliards pour aider les familles et les entreprises à faire face à des factures énergétiques en flèche, comme dans d’autres pays. Il a ramené les taux de l’assurance nationale à leur niveau d’avril.

Il a stoppé une hausse de la taxe professionnelle qui n’était même pas encore en vigueur. Il a avancé d’un an une baisse d’impôt sur le revenu de 1p au taux de base. Bien.

Ce qui a effrayé la ville, c’est la réduction de 5% pour les plus riches – une petite mesure en soi mais qu’un premier ministre Liz Truss n’avait jamais mentionnée – et le fait que le plan n’est pas encore correctement chiffré.

Une grande partie de la chute de la livre n’a rien à voir avec le mini budget. Comme les autres grandes devises, il glisse depuis des mois face à un dollar qui se renforce.

Mais les ennemis des conservateurs se sont jetés dessus, avec des commentateurs politiques joyeux – au mieux ne comprenant qu’à moitié la situation – attisant la peur parmi le public via la télévision et les médias sociaux.

Ils ignorent qu’une grande partie de la responsabilité de nos malheurs incombe à la Banque et à son gouverneur Andrew Bailey, qui a été bien trop timide pour lutter contre l’inflation.

Et avec quelle joie ils ont profité de l’étrange attaque non invitée d’hier contre la chancelière par le Fonds monétaire international, qui prétendait que son mini-budget augmentait soi-disant les inégalités.

Le FMI est un organisme de gauche dirigé par l’ancien député bruxellois de Jean-Claude Juncker, et les inégalités ne sont pas ses affaires . . . mais pour les radiodiffuseurs qui détestent le Brexit, c’était la parole de Dieu.

L’hystérie a également englouti certains députés conservateurs, prédisant sauvagement l’effacement des élections et marmonnant de limoger le chancelier. Ils devraient grandir.

Mais la vérité est que M. Kwarteng et le Premier ministre ont inexplicablement laissé un vide à combler pour les critiques. Il n’a pas de prévisions de l’OBR sur l’impact de ses coupes sur les finances publiques, ni de plan crédible pour les financer en dehors d’un surendettement.

Les deux ont gardé un quasi-silence déconcertant lorsque nous avons besoin de leadership. Les lecteurs de Sun ne devraient pas avoir à attendre la date prévue du 23 novembre par Kwasi pour tout révéler.

Ce chaos anéantira la conférence conservatrice de la semaine prochaine à moins que le n ° 10 ne reprenne le contrôle. Quel est le plan?

Débarrassez-nous de lui

Il essaie de voler un pays, basé sur sa mauvaise interprétation dérangée de l’histoire.

Il force les Ukrainiens terrifiés à voter pour « l’indépendance » sous la menace d’une arme.

Il recrute des civils non entraînés dans son armée brisée et en laissera un demi-million mourir pour son rêve déformé. Il menace les villes occidentales d’anéantissement nucléaire.

N’y a-t-il plus personne de sain d’esprit au Kremlin désireux et capable de débarrasser la Russie et toute l’humanité de la monstrueuse créature Poutine ?