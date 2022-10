Liz Truss et Kwasi Kwarteng lancent des appels offensifs de charme aux députés conservateurs après les bombes budgétaires

EMBATTLED Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont personnellement sonné autour des députés conservateurs dans le but de tuer la mutinerie dans les rangs.

Dans un geste très inhabituel, ils ont lancé une offensive de charme dans une course pour renforcer le soutien à leurs plans controversés de réduction des impôts.

Cela survient alors que Kwasi a assisté à un dîner au champagne vendredi soir dernier après son budget malheureux avec des patrons de fonds spéculatifs qui auraient court-circuité la livre.

Liz Truss a été critiquée par les rebelles conservateurs à propos du budget malheureux Crédit : AFP

Un initié du monde des affaires au courant de la réunion a déclaré au Sun dimanche: “Ils n’ont que des éloges pour son budget et l’ont ensuite poussé à aller plus loin.

“Je veux dire, Jésus.”

Liz et Kwasi se battent pour remettre leur gouvernement sur les rails après une semaine politique étonnante qui a vu la bombe budgétaire, la chute de la livre et le quasi-effondrement du marché des retraites.

Mme Truss tentera de réinitialiser son poste de premier ministre lors de la conférence conservatrice à Birmingham – à partir d’aujourd’hui [SUN] – avec le vœu de faire de la Grande-Bretagne un pays “d’aspiration et de croissance”.

Mais après seulement un mois au No10, les couteaux sont déjà sortis.

Un conservateur senior bouillonnant a prédit que Liz subirait une défaite budgétaire humiliante si elle poursuivait ses plans visant à supprimer le taux d’imposition le plus élevé de 45 pence.

Il a déclaré: «Le gouvernement est devenu fou. C’est comme si l’endroit brûlait et qu’il n’y avait que quelques fous dehors qui disaient qu’il fallait continuer.

Kwasi Kwarteng a porté un toast à son budget lors d’un dîner au champagne avec des patrons de fonds spéculatifs qui auraient court-circuité la livre Crédit : AFP

“Il y a des dizaines de députés qui se rebelleraient contre le projet de loi de finances – il atteindrait 40 et renverserait sa majorité.”

Alors que les rebelles conservateurs conspirent avec les travaillistes pour tuer des parties du budget, même les partisans inconditionnels de Truss étaient désespérés par les événements de cette semaine.

S’exprimant mercredi – lorsque la livre sterling a chuté et qu’il y a eu une ruée sur les fonds de pension – l’un d’eux a déclaré dimanche au Sun: “Je pense que nous avons perdu les élections.”

D’autres députés prédisent ouvertement que Liz et le chancelier Kwasi Kwarteng pourraient être terminés d’ici Noël à moins qu’ils ne changent les choses.

Un cabinet fantôme travailliste espiègle a déclaré qu'il était en pourparlers de défection avec des conservateurs mécontents.

L’agitation a même pénétré le cercle intime de Liz.

On dit que No10 en a assez de la gestion du budget par le chancelier – croyant que son indice la semaine dernière selon lequel les réductions d’impôts n’étaient «que le début» a effrayé les marchés.

Un initié de Whitehall a déchiré Kwasi pour ne pas avoir préparé les marchés à l’ampleur de ses réductions d’impôts.

“Les marchés ont pensé – qui sont ces fous aux commandes?” ils ont dit.

Simon Clarke, secrétaire de Leveling Up, aurait refusé de participer à la diffusion matinale de la semaine dernière – un camouflet qui ne se produit généralement que dans les derniers jours d'une administration.

Un initié de la ville a comparé le budget à une forme de cricket ultra agressive de bazball, en disant: “C’est effectivement du bazball appliqué à la politique économique – c’est un désastre.”

Les chefs d’entreprise auraient averti le chancelier avant le budget qu’il risquait de transformer la livre en monnaie de la république bananière s’il se lançait dans une folie d’emprunt.

Un initié a déclaré: “On lui a dit qu’il y avait un risque que la livre soit transformée en une monnaie de marché émergent.”

Si la réaction du marché au budget a inquiété les députés conservateurs, le sondage YouGov plus tôt cette semaine les plaçant à 33 points derrière les travaillistes les a terrifiés.

« C’est fini », dit l’un d’un ton sinistre.

Un autre a dit: “C’est franchement, tout est parti.”

Mais un autre conservateur senior a prédit que Liz pourrait survivre – soulignant qu’elle a survécu, comme un caméléon, sous David Cameron, Theresa May et Boris Johnson.

La meilleure conservatrice a déclaré: “Je pense qu’elle finira par faire tout ce qu’il faut pour rester.”