Liz Truss et Kwarteng “anarchistes libertaires”, déclare le patron de RMT, Mick Lynch

Liz Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng infligent “l’anarchisme libertaire radical” à la Grande-Bretagne avec leur plan économique, a déclaré le patron du syndicat des chemins de fer, Mick Lynch.

Le secrétaire général du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT) a exhorté la nation à «se réveiller» à l’impact des réductions d’impôts du gouvernement alimentées par l’emprunt, alors que les protestations contre le coût de la vie faisaient rage à travers le Royaume-Uni.

“Tout le monde dans ce pays doit réveiller le parti conservateur, non seulement à cause de ce conflit ferroviaire, mais à cause de l’anarchisme rampant, radical et libertaire qui sort actuellement des numéros 10 et 11”, a déclaré M. Lynch à LBC Radio.

Le chef du syndicat a accusé le chancelier de “détruire les marchés et les perspectives de nombreuses personnes dans le pays” – arguant que le gouvernement Truss n’avait “aucun mandat” pour les 45 milliards de livres sterling d’allégements fiscaux qui ont fait craindre des coupes d’austérité majeures à venir.

M. Lynch a ajouté: “Presque personne dans ce pays n’avait entendu parler de Liz Truss lors des dernières élections, et Kwasi Kwarteng était plus ou moins un universitaire obscur – il aurait dû y revenir.”

Samedi, des membres du RMT, d’Aslef, d’Unite et de la Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA) ont organisé le dernier débrayage de 24 heures dans un différend de longue date sur les salaires, les emplois et les conditions.

M. Lynch – qui a déclaré que c’était un « scandale » que certains patrons des chemins de fer « rattrapaient » environ 2 millions de livres sterling par an alors que les travailleurs voyaient leur salaire diminuer – a écrit à la nouvelle secrétaire aux Transports Anne-Marie Trevelyan, l’exhortant à prendre « des mesures urgentes pour permettre un règlement négocié ».

Le dirigeant syndical a également affirmé que les ministres prévoyaient de fermer toutes les billetteries en Grande-Bretagne et de retirer les gardes des trains. Le ministère des Transports a insisté sur le fait qu’aucune décision finale n’avait été prise concernant les billetteries.

“Aucun guichet n’existera sur le réseau ferré national si [ex-transport secretary] Le plan de Grant Shapps va de l’avant », a déclaré M. Lynch L’indépendant.

Samedi a également vu des milliers de personnes descendre dans la rue lors de dizaines de rassemblements organisés par les groupes de campagne sur le coût de la vie Enough Is Enough et Don’t Pay UK – qui ont vu certains brûler leurs factures d’énergie pour protester contre des coûts exorbitants.

Don’t Pay UK – prétendant avoir 200 000 promesses de personnes prêtes à cesser de payer leurs factures de gaz et d’électricité – a organisé des rassemblements alors que le plafond des prix de l’énergie était levé, portant les coûts énergétiques annuels moyens des ménages à un record de 2 500 £.

Des manifestants, dont certains portaient des banderoles disant “Je ne peux pas me permettre de vivre”, ont été vus en train de jeter des factures dans des incendies contrôlés à l’intérieur de poubelles pendant la journée “d’action nationale”.

Les manifestants pour le climat ont également brièvement immobilisé le pont de Westminster, avec des militants assis sur la route et jouant des instruments. Just Stop Oil et Extinction Rebellion (XR) ont défilé dans le centre de Londres.

Un manifestant, qui s’appelait George, a critiqué le manque de «responsabilité budgétaire budgétaire» du gouvernement conservateur ainsi que son bilan en matière de combustibles fossiles.

“Je pense qu’aucun gouvernement ne peut se présenter s’il dépense plus, comme beaucoup plus, qu’il n’en rapporte. Cela ne peut pas durer éternellement.” Il a ajouté: “Je parle comme David Cameron quand je dis ça.”

Pendant ce temps, des milliers de personnes ont rejoint une marche à Cardiff en faveur de l’indépendance galloise, organisée par All Under One Banner Cymru (AUOB) et Yes Cymru.

« Nous sommes assez grands. Nous sommes assez forts. Et nous nous battrons pour cela », a déclaré à la foule l’acteur Julian Lewis Jones, qui joue Boremund Baratheon dans la préquelle de Game of Thrones House of The Dragon.