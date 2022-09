Liz Truss et Joe Biden s’affrontent sur la politique économique avant la réunion américaine

Liz Truss s’est heurtée à Joe Biden au sujet de la politique économique avant une réunion en marge du sommet des Nations Unies, alors que le président américain s’en prenait à “l’économie des retombées”.

M. Biden a déclaré mardi qu’il était « malade et fatigué » de la théorie selon laquelle la réduction des impôts pour les entreprises et les riches verra les avantages « se répercuter » dans les poches des travailleurs les plus pauvres.

Cela est venu alors que le Premier ministre semblait suggérer que son gouvernement était prêt à lever le plafond des bonus des banquiers, malgré l’indignation des députés, des syndicats et des économistes face à la proposition.

Mme Truss a également admis que ses propres plans de réduction des impôts bénéficieront initialement plus aux riches qu’au reste du pays – insistant sur le fait que la croissance économique « profite à tout le monde ».

Elle a confirmé qu’elle annulerait la hausse de l’assurance nationale et supprimerait une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés. “Nous devons examiner tous les taux d’imposition… L’impôt sur les sociétés doit être compétitif par rapport aux autres pays afin que nous puissions attirer cet investissement”, a-t-elle déclaré à New York.

Interrogée sur l’équité de ses plans fiscaux, la PM a déclaré à Sky News: “Ce que nous savons, c’est que les personnes à revenu élevé paient généralement plus d’impôts, donc lorsque vous réduisez les impôts, il y a souvent un avantage disproportionné parce que ces personnes paient plus d’impôts en premier lieu .”

Elle a ajouté: «Qu’est-ce qui va générer cette économie qui profite à tout le monde dans notre pays. Ce que je n’accepte pas, c’est l’idée que les réductions d’impôts pour les entreprises n’aident pas les gens en général.

Interrogée par la BBC sur l’octroi de bonus plus importants aux banquiers, et si les gens étaient en droit de se demander «de quel côté» elle était, Mme Truss a déclaré: «Ce que je veux voir, c’est une économie en croissance, de sorte que tout le monde dans notre pays ait des emplois bien rémunérés. qu’ils méritent, l’investissement dans leur ville ou leur région.

Mme Truss a déclaré qu’elle était prête à prendre des mesures «impopulaires» en tant que Premier ministre pour apporter des mesures qui, selon elle, feront croître l’économie.

Mme Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng finalisent vendredi les détails d’un mini-budget, qui pourrait mettre fin à la réduction des bonus des banquiers introduits dans l’UE à la suite du krach financier de 2008.

Le Premier ministre et M. Biden se rencontrent mercredi à New York, où ils assistent tous les deux à des événements dans le cadre de l’assemblée générale des Nations Unies.

Dans un message sur Twitter avant la réunion, M. Biden a déclaré: «J’en ai assez des retombées économiques. Cela n’a jamais fonctionné. Nous construisons une économie du bas vers le haut et du milieu.

Alors que le message était vraisemblablement destiné à un public américain, il souligne le fossé économique et politique entre la Maison Blanche et les conservateurs du marché libre dans le numéro 10.

Pendant ce temps, les députés du comité restreint du Trésor ont exigé des prévisions de l’Office de la responsabilité budgétaire (OBR) parallèlement au mini-budget de M. Kwarteng vendredi pour “rassurer et rassurer les marchés et les investisseurs internationaux”.

Mais le n ° 10 a indiqué qu’il n’y aura pas de prévision de l’OBR pour l’état financier. Un porte-parole a déclaré: “Bien que nous aurions pu demander à l’OBR d’en faire un pour cet événement, étant donné la nécessité d’agir rapidement, cela aurait impliqué des compromis dans la qualité et l’exhaustivité des prévisions.”