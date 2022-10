Liz Truss est un fantôme dans le numéro 10 – pour le bien du pays, nous ne pouvons pas continuer comme ça

LA grande charge de premier ministre s’est réduite hier à une chasse aux fantômes peu édifiante.

Un jour d’humiliation sans précédent, Liz Truss a été enfermée à Downing Street, tandis que son mini-budget et toute son idéologie politique ont été tués et enterrés par le nouveau chancelier Jeremy Hunt.

Pour le bien du pays, on ne peut pas continuer comme ça… avec un fantôme en No10 Crédit : PA

À un moment donné, lorsqu’elle ne s’est pas présentée à la question urgente du Labour aux Communes, sa remplaçante Penny Mordaunt a dû rassurer le pays sur le fait que le Premier ministre « ne se cachait pas sous un bureau ».

Lorsque Mme Truss est apparue sur les bancs verts, assise silencieusement à côté du chancelier, elle ressemblait à une apparition obsédante.

Peut-il vraiment y avoir un moyen de revenir en arrière pour elle?

M. Hunt a fait ce qu’il avait à faire pour stabiliser les marchés après le chaos déclenché par la gestion bâclée du mini-budget.

Il a rétabli un certain ordre sur le coût des emprunts du gouvernement, et les taux d’intérêt sont maintenant beaucoup moins susceptibles d’atteindre 6 %, ce qui limite une partie des difficultés liées aux prêts hypothécaires.

Mais à quel prix pour Truss, les conservateurs et, surtout, les lecteurs de Sun ?

Les réductions d’impôts sur le revenu ont disparu, l’alcool va augmenter, le triple verrouillage des retraites est menacé et, plus inquiétant encore, il n’y a plus aucune garantie de soutien énergétique au-delà d’avril.

Les familles font face à des factures d’énergie allant jusqu’à 5 000 £ ainsi qu’à la charge fiscale globale la plus élevée depuis 1950.

La pensée des logements familiaux est presque tragique

Tout espoir d’un programme de croissance de réduction des impôts – destiné à conjurer la récession, puis à augmenter la richesse pour tout le monde – est dans la tombe.

Hunt, maintenant Premier ministre de facto, prévient qu’il pourrait y avoir encore plus de misère à venir avec plus de hausses d’impôts et de réductions des dépenses publiques probablement lorsqu’il fera sa déclaration d’Halloween.

Sir Keir Starmer est assis et profite de l’implosion des conservateurs et de ses sondages gigantesques.

Mais les travaillistes ont SOUTENU la plupart des réductions d’impôts dans le mini-budget et n’ont pas de stratégie de croissance propre.

Alors que se passe-t-il ensuite ? L’idée qu’un Premier ministre brisé doive se présenter aux LF demain est presque tragique. Pourtant, les alliés insistent sur le fait qu’elle veut continuer à se battre – et les députés conservateurs n’ont pas de plan clair pour la remplacer.

Ce qui n’est pas nécessaire maintenant, c’est soit une élection, soit une autre interminable course à la direction.

Si Truss ne peut pas se débrouiller rapidement, les adultes doivent entrer dans une pièce avec le président du comité de 1922, Graham Brady, et convenir d’une transition pacifique vers une figure sensée comme Rishi Sunak ou Ben Wallace.

Pour le bien du pays, on ne peut pas continuer comme ça… avec un fantôme en No10.