LIZ Truss est sur le point de prendre le pouvoir, mais qui est vraiment le prochain Premier ministre britannique ?

Bien qu’elle soit la plus ancienne membre du Cabinet, elle est un mystère pour des millions de personnes.

Truss était un Lib Dem qui est devenu un Tory, un Cameroun qui est devenu le fan n°1 de Boris et l’enthousiaste Remainer qui est devenu un dévot Brexiteer

Les fans disent qu’elle est Thatcher 2.0 mais les critiques disent qu’elle est légère.

C’était une Lib Dem qui est devenue Tory, une Camerounaise qui est devenue la fan n°1 de Boris et l’enthousiaste Remainer qui est devenue une fervente Brexiteer.

Née dans une famille de gauche, elle est devenue cet été la coqueluche des vrais membres conservateurs bleus – et a vaincu Rishi Sunak avec l’aide des députés les plus à droite du parti.

Peu importe d’où elle vient, cette métamorphe politique est-elle vraiment prête pour les clés du numéro 10 dans les circonstances économiques les plus sombres depuis les années 1980 ?

Le nouveau Premier ministre a un plateau d’entrée chargé avec la Grande-Bretagne qui vacille sur la récession et les prix de l’essence à travers le toit.

Il n’est pas surprenant que Sir Keir Starmer ait une avance à deux chiffres dans les sondages avec une inflation qui devrait atteindre 20 % l’année prochaine.

Truss a promis aux lecteurs de Sun un plan hivernal “radical” pour aider à payer les factures de carburant.

Mais alors qu’elle a beaucoup parlé de réductions d’impôts, elle est restée assez vague sur le soutien direct qu’elle apportera aux plus nécessiteux.

Et quelle aide y aura-t-il pour les propriétaires d’entreprise terrifiés par la faillite de leur facture d’énergie ?

Elle dit qu’elle est la «perturbatrice en chef», mais en réalité, son héritage dans les six principaux rôles gouvernementaux qu’elle a occupés est assez mitigé.

Ses ennemis disent que ses changements d’avis sur le Brexit, les dons et la loyauté envers le parti font d’elle une volte-face. Mais est-ce juste ?

Née à Oxford en 1975, Mary Elizabeth Truss a passé son enfance en mouvement – alors que son père, le professeur John, faisait le tour du monde pour enseigner les mathématiques.

La famille a vécu derrière le rideau de fer en Pologne, puis à Kidderminster, Glasgow et au Canada avant de s’installer à Leeds au début des années 1980.

L’ailier gauche John était un père strict, la grillant sur des fractions à la table du petit-déjeuner; un truc que Truss ferait plus tard tomber sur des fonctionnaires en difficulté.

Geek autoproclamée, elle s’est toujours battue pour être la première de la classe.

Avec un amour des premiers ordinateurs et un esprit de compétition, son oncle Richard Truss dit qu’elle était “amusante, très brillante, interrogative et déterminée”.

Priscilla, maman lectrice-gardienne, était plutôt une hippie de la classe moyenne, emmenant Liz et ses trois frères dans des marches anti-nucléaires avec le CND et des vacances dans des camps de la paix.

Bien que les conservateurs la comparent à Margaret Thatcher, son premier souvenir politique a été de chanter “Maggie, Maggie Maggie, Oot Oot Oot” lors d’une marche de protestation écossaise.

Contrairement à de nombreux PM conservateurs récents, Truss était entièrement éduqué par l’État.

Les enfants avaient encore la canne quand elle était à l’école primaire West de Paisley, mais elle s’épanouissait dans des cours de mathématiques stricts.

SE TROUVE COMME CETTE CHERCHEUSE

Bien qu’elle se soit présentée comme Thatcher lors d’une élection scolaire en 1983, elle admet : « Je n’ai même pas voté pour moi-même. . . même à cet âge, nous savions qu’il était tout simplement impopulaire d’être conservateur dans l’ouest de l’Écosse.

Son passage à la Roundhay School de Leeds a suscité la controverse cet été.

Elle a bouleversé les anciens élèves et le personnel en affirmant que “beaucoup d’enfants avec qui j’étais à l’école ont été déçus par de faibles attentes, des normes éducatives médiocres et un manque d’opportunités”.

L’ancienne enseignante Bernie Haynes a déclaré que ses commentaires étaient “un coup de pied dans les dents” et que c’était une bonne école.

Adolescente à Leeds, Truss a rejoint les Lib Dems – continuant en tant que militante lorsqu’elle est allée à l’Université d’Oxford en 1993.

Ses camarades se souviennent de sa campagne pour légaliser le cannabis et contre les autoroutes, ainsi que d’accuser les garçons conservateurs du campus d’être sexistes.

Elle a dirigé un club pro-UE bien qu’elle ait affirmé plus tard qu’elle était également eurosceptique.

Un an plus tard, elle a prononcé un discours à la conférence Lib Dem appelant à la fin de la monarchie, ce qui l’a d’abord mise sur la carte politique nationale.

Ensuite, le chef du parti, Paddy Ashdown, a détesté le discours et a ordonné aux membres de rejeter l’idée.

Elle a dit plus tard qu’elle regrettait le discours “presque instantanément”.

Lentement, Truss s’est déplacée vers la droite – alors qu’elle étudiait l’économie.

Au moment où elle avait obtenu son diplôme et déménagé dans le sud-est de Londres, elle avait rejoint les conservateurs.

DÉCALER VERS LA DROITE

Dans les derniers jours du gouvernement de John Major en 1996, c’était une décision « pas cool ».

Ses nouvelles croyances ont également mis à rude épreuve sa relation avec son père consterné.

Elle insiste sur le fait que son amour anti-establishment pour les marchés libres et le libéralisme n’a jamais changé – mais les autres soupçonnaient que ses chances de devenir députée étaient plus grandes dans l’équipe bleue.

Elle travaillait pour Shell mais la politique conservatrice occupait la majeure partie de son temps.

C’est ainsi qu’elle a rencontré son futur mari Hugh O’Leary, un comptable livresque.

Leur premier rendez-vous était le patinage sur glace et cela s’est terminé par un désastre lorsqu’il s’est foulé la cheville. Mais ils étaient rapidement un élément.

Truss avait les yeux rivés sur Westminster, se tenant dans une série de sièges au conseil sans espoir et lors des élections de 2001.

Elle a raté de peu la prise de Calder Valley en 2005, mais a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons après qu’une liaison avec le député conservateur marié Mark Field a été révélée en 2006.

Lorsqu’elle a été choisie comme candidate pour la sécurité du sud-ouest de Norfolk, tout l’enfer s’est déchaîné alors que l’affaire a été draguée.

Mais la machine du parti l’a soutenue dans sa bataille contre les “talibans de navet” du Norfolk rural qui estimaient qu’on leur avait menti sur ses références.

Truss est arrivé aux Communes en 2010 déjà célèbre et un « groupe de réflexion d’une seule femme », produisant des livres et des brochures.

Sous le patronage du chancelier de l’époque, George Osborne, elle a rapidement gravi les échelons ministériels et a été nommée ministre junior de l’Éducation en 2012.

RÉFORMES ÉCRASÉES

Mais sa tentative de rendre la garde d’enfants moins chère s’est heurtée à ses vieux copains des Lib Dems qui ont écrasé ses réformes.

Cela ne lui a pas fait beaucoup de mal ; deux ans plus tard, elle est devenue secrétaire d’État à l’environnement et est entrée au Cabinet en tant que plus jeune femme à 38 ans.

Ce n’était pas le département le plus sexy, mais elle a réussi à faire la une des journaux en 2014 avec un étrange discours de conférence sur les marchés des pommes et du porc – qualifiant les faibles niveaux d’exportations britanniques de “une honte”. Ce sera un slogan qui la suivra jusqu’à la tombe.

Westminster a été rapidement dominée par la dispute imminente sur le référendum.

Sous la pression massive de Cameron et Osborne, Truss a soutenu Remain.

Elle dira plus tard que c’était à contrecœur, mais les initiés de No10 ont déclaré que ce n’était pas difficile à vendre.

Truss a durement frappé la campagne électorale, exposant les affirmations de Project Fear concernant le coup porté à l’économie par le Brexit.

Lorsque Theresa May a pris le pouvoir à la suite du Brexit, Truss est passé à la justice et a rapidement été un sortant né de nouveau.

Mais au pouvoir, elle a eu dix mois agités d’émeutes en prison et une dispute massive avec les juges.

Après avoir défendu la presse libre qui a qualifié les juges d ‘«ennemis du peuple» pour avoir tenté de contrecarrer le Brexit, elle est devenue une figure de haine pour l’establishment juridique – mais No10 lui a ordonné de rester ferme et de ne pas frapper la presse.

May a récompensé cette loyauté par une rétrogradation au Trésor en 2017.

Bien que livide au début, c’est ici que Truss a commencé à faire sa marque.

Devenue un succès sur Instagram et prononçant des discours proches de l’os, elle a rendu No10 sauvage, mais le Premier ministre May était trop faible pour la renvoyer.

‘DIRE CE QUE JE PENSE VRAIMENT’

Truss dit qu’elle vient “de commencer à dire ce que je pense vraiment”.

Elle a commencé à se réinventer en tant que “combattante de la liberté”, championne de la déréglementation à faible taux d’imposition, et a rapidement attiré des fans parmi les députés conservateurs.

Un des premiers soutiens de Boris Johnson, elle a été récompensée par le poste de prune de secrétaire au commerce en 2019.

Et sa conversion à la cause du Brexit a vraiment commencé.

Bon nombre des accords qu’elle a conclus n’étaient que des reconductions d’accords que les pays avaient conclus avec l’UE.

Mais elle a fait une énorme chanson et dansé à leur sujet et a gagné des légions de fans conservateurs.

Alors que Rishi Sunak surveillait le travail de Boris Johnson, Truss a été promu ministre des Affaires étrangères pour donner au chancelier un grand rival au sein du Cabinet.

C’est une décision qui a fait la carrière de Truss – soucieuse de sonner l’alarme sur la mise en place de l’assurance nationale, elle avait un profil massif au sein du gouvernement.

Et ayant reçu l’appel d’armer l’Ukraine l’année dernière, elle est devenue une candidate majeure lorsque la Premiership de BoJo a implosé.

Contrairement à Sunak, elle est restée fidèle à Johnson jusqu’au bout – à tel point qu’elle était à Bali lorsque l’élection à la direction a commencé, donnant à ses rivaux une avance de trois jours.

Bien qu’elle s’en soit tenue à une formule gagnante de faible taux d’imposition et de torysme de petit État pour la course à la direction – combien de temps cela durera-t-il vraiment lorsque, comme prévu, elle obtiendra les clés du n ° 10 la semaine prochaine?

Avec une aide urgente nécessaire pour des millions de personnes, cela va coûter cher au nouveau gouvernement.

Mais étant donné la flexibilité dont Truss a fait preuve tout au long de sa carrière, les membres conservateurs ne devraient pas être surpris si son temps au pouvoir semble un peu différent de ce qu’elle a dit pour gagner leurs votes.

Star Swift un héros de Liz

LIZ Truss est une grande fan de Taylor Swift — et ne cache pas son admiration pour la chanteuse.

Le favori n ° 10 Truss, 47 ans, a pris la scène pour le hit de la star “Change” lors d’une rafle la semaine dernière.

Truss a pris la scène pour le tube “Change” de Taylor Swift lors d’une rafle la semaine dernière Crédit : elizabeth.truss.mp/instagram

Son hit préféré est « The Man » de Swift avec ses paroles : « J’en ai tellement marre de courir aussi vite que possible.

“Je me demande si j’y arriverais plus vite si j’étais un homme.”

Elle a pris un selfie avec Swift aux Baftas en 2019 et l’a tagué #SquadGoals sur son compte Instagram, qui a tracé son style de vie trépidant au sein du Cabinet.

D’anciens assistants disent qu’elle est difficile à suivre.

Pal Kirsty Buchanan a déclaré: “Si vous pouviez embouteiller le taux métabolique de Liz et le vendre aux femmes, vous seriez millionnaire du jour au lendemain.”

Le geek avoué Truss était l’expert en mathématiques de l’école

Truss a fait campagne pour légaliser le cannabis en tant qu’étudiant au Merton College d’Oxford Crédit : David Hartley

Truss a marché pour le CND dans son enfance