Liz Truss est officiellement Premier ministre après que la reine stoïque, 96 ans, ait utilisé une canne pour la nommer officiellement à Balmoral

LA Reine a officiellement nommé Liz Truss au poste de 56e Premier ministre du Royaume-Uni aujourd’hui avec une audience spéciale à Balmoral.

Sa Majesté, 96 ans, et Mme Truss, 47 ans, se sont rencontrées en Ecosse ce midi pour une cérémonie traditionnelle de “baiser des mains”.

Liz Truss est le 56e Premier ministre britannique Crédit : PA

Sa Majesté accueille Liz Truss lors d’une audience au château de Balmoral Crédit : PA

La reine sourit en rencontrant Liz Truss au château de Balmoral Crédit : PA

Liz Truss arrive au château de Balmoral où elle a été invitée à former un gouvernement par la reine Crédit : PA

Liz Truss quitte le château de Balmoral après avoir été nommée PM Crédit : PA

Boris et Carrie Johnson arrivent au château de Balmoral, où l’ex-PM a officiellement démissionné Crédit : PA

La reine a souri en serrant la main de Mme Truss – le 15e Premier ministre qu’elle a nommé au cours de ses 70 ans de règne.

Soutenue par une canne, Sa Majesté s’est levée pour accueillir le nouveau Premier ministre dans un grand salon.

Aujourd’hui, c’était la première fois que la reine tenait une telle audience en dehors de Londres ou de Windsor.

Elle est apparue de bonne humeur malgré de récents problèmes de mobilité, qui ont forcé la décision de tenir la relève de la garde d’aujourd’hui à Balmoral.

Plus tôt, Mme Truss et son mari Hugh O’Leary ont fait le voyage de 500 milles en avion depuis Londres dans des conditions orageuses, ce qui a retardé son arrivée.

La PM nouvellement nommée retournera maintenant à Londres pour donner sa première adresse à l’extérieur de Downing Street vers 16 heures.

Un porte-parole du palais a déclaré: “La reine a reçu en audience la très honorable députée Elizabeth Truss aujourd’hui et lui a demandé de former une nouvelle administration.

“Mme Truss a accepté l’offre de Sa Majesté et a baisé la main lors de sa nomination en tant que Premier ministre et Premier Lord du Trésor.”

Boris Johnson a rencontré plus tôt la reine pour offrir officiellement sa démission – lors d’un face-à-face qui a duré environ 40 minutes.

Par la suite, le Palais a déclaré que Sa Majesté était “gracieusement ravie d’accepter” son avis.

Lorsque Boris reviendra à Londres, l’ex-Premier ministre sera un député d’arrière-ban et a promis plus tôt de “réintégrer la politique en douceur”.

S’exprimant depuis l’extérieur du No10 pour la dernière fois ce matin, il a dit “c’est ça les amis”, avant de se comparer à une fusée d’appoint qui avait “rempli sa fonction”.

Observé par des alliés de la MP, son ancien personnel n ° 10 et sa femme Carrie, BoJo a déclaré: “Je suis maintenant comme l’une de ces fusées d’appoint qui a rempli sa fonction et je vais maintenant rentrer doucement dans l’atmosphère et éclabousser de manière invisible dans certains lointains et coin obscur du Pacifique.”

Aujourd’hui a marqué la première fois que la reine a tenu un soi-disant baiser des mains en dehors de Londres ou de Windsor.

En 1868, la reine Victoria nomma Benjamin Disraeli à Osborne House, une résidence alors royale sur la côte nord de l’île de Wight.

Et en 1885, Lord Salisbury est nommé à Balmoral tandis qu’en 1908, le roi Edouard VII nomme HH Asquith dans une chambre d’hôtel du sud de la France.

Il est entendu que la décision d’organiser la cérémonie du baiser des mains à Balmoral a été prise pour donner une certitude au journal de M. Johnson et empêcher un changement de plan de dernière minute.

Le château de Windsor avait été réservé pour la cérémonie constitutionnelle traditionnelle avant que les responsables du palais ne décident de ne pas déplacer la reine de Balmoral.

Elle souffre de problèmes de mobilité depuis un certain temps, bien qu’elle ait fait une rare apparition sur le balcon du palais pour le jubilé de platine.

Des officiers gardent les portes du château de Balmoral 1 crédit

On voit Sa Majesté quitter le château de Windsor pour se rendre à Balmoral en juillet 1 crédit

La reine menant un engagement royal au château de Windsor en juillet Crédit : PA

La reine et le duc d’Édimbourg avec le prince Andrew et le prince Edward à Balmoral Crédit : PA