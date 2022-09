Liz Truss est le Premier ministre radical dont nous avons besoin pour la crise qui engloutit la Grande-Bretagne

LA crise qui nous submerge a besoin de solutions radicales et d’un Premier ministre radical. Dans Liz Truss, nous pensons que la Grande-Bretagne en a trouvé un.

Nous la félicitons chaleureusement pour son élection – et le parti conservateur pour avoir choisi sa troisième femme Premier ministre.

La réduction des impôts ne fera rien dans l’immédiat pour empêcher les plus mal payés de la ruine des factures d’énergie qui montent en flèche Crédit : PA

Elle doit corriger l’échec lamentable du gouvernement de Boris à contrôler l’immigration clandestine transmanche Crédit : Steve Finn

Entre ses mains se trouvent maintenant l’avenir des lecteurs de Sun, de millions de familles et d’entreprises, ainsi que le sort du parti conservateur et la direction politique à long terme de notre nation.

Tout sera façonné par les grands appels qu’elle fera, non pas dans les années à venir, mais dans les jours à venir.

Sa tâche est monumentale et les forces contre elle sont montagneuses.

Les politiciens et les alliés des médias de la gauche n’ont pas perdu une seconde pour passer de leur longue campagne de haine contre Boris Johnson au nouveau front prévu contre Miss Truss.

Ce n’est pas seulement parce qu’ils détestent les conservateurs et le Brexit.

C’est parce qu’ils craignent qu’elle ne soit une ennemie beaucoup plus puissante et rusée qu’ils ne le prétendent publiquement.

Ils veulent que la Grande-Bretagne croie qu’elle est un poids léger qui fait volte-face et qui manque de cervelle. Ils ont tort sur les deux points.

Elle est travailleuse, intelligente et motivée par ses croyances en la liberté, des impôts bas et un petit État efficace.

VOLONTÉ DE FER

Lorsqu’elle jure de gouverner en tant que conservateur, nous n’en doutons pas.

Ses engagements bienvenus de réduire les impôts et de stimuler la croissance, et de tenir enfin la promesse du Brexit et les autres promesses du manifeste victorieux de Boris en 2019, sont de la musique à nos oreilles.

Mais sa première intervention majeure ne sera pas traditionnellement conservatrice. Parce que la réduction des impôts ne fera rien dans l’immédiat pour empêcher les plus mal payés de la ruine des factures d’énergie qui grimpent en flèche.

Eux et certaines entreprises auront besoin de renflouements de type Covid, aussi sombres que cela puisse être pour le bilan britannique.

Miss Truss doit alors rattraper 27 années gâchées par les gouvernements successifs et sécuriser nos approvisionnements énergétiques. Cela signifie de vastes investissements dans le nucléaire, le forage en mer du Nord, l’éolien, le solaire et la fracturation hydraulique.

Cela signifiera, comme pour nos pénuries de logements, faire face aux NIMBY qui bloqueraient tout développement à moins de 50 miles de leur domicile s’ils le pouvaient.

La crise énergétique n’est que le début. Miss Truss doit relancer l’économie.

Parallèlement à la baisse des impôts, elle doit réduire la réglementation et afficher une volonté de fer thatchérienne pour vaincre les syndicats de la gauche dure visant à déstabiliser son gouvernement via des grèves orchestrées.

Nous avons également besoin de rien de moins qu’une révolution de la police et de la criminalité. Si une cohorte de chefs de police a besoin d’être renvoyée, qu’il en soit ainsi.

La Grande-Bretagne en a marre des viols non poursuivis et des cambriolages non enquêtés tandis que des cuivres vêtus d’arc-en-ciel dansent la Macarena lors des événements Pride pour les likes de Twitter.

La main-d’oeuvre n’est pas le problème. Trop souvent, ces forces sont dirigées par des bouffons dont le réveil informe les flics de base.

Cette même idiotie éveillée – l’obsession agressive et pharisaïque d’imposer un politiquement correct extrême – doit cesser dans toute la fonction publique.

Il en va de même pour le gaspillage et la léthargie choquants alors que les responsables de Whitehall travaillant soi-disant à domicile ne font presque rien ou même cherchent activement à contrecarrer les politiques conservatrices.

Mlle Truss doit en outre corriger l’échec lamentable du gouvernement de Boris à contrôler l’immigration illégale transmanche.

Même les militants qui bêlent que les arrivées sont des «réfugiés» se retrouvent pris à contre-pied par des cargaisons de jeunes hommes de la paisible Albanie débarquant en toute impunité pour une nouvelle vie en Grande-Bretagne.

Le nouveau gouvernement doit vaincre les avocats et les juges de gauche pour lancer sérieusement le programme de dissuasion rwandais, ainsi que les expulsions régulières déjà convenues avec l’Albanie.

Ce racket doit cesser. Mis à part le fardeau massif qu’elle fait peser sur les contribuables, la Grande-Bretagne a manifestement et de manière embarrassante échoué à « reprendre le contrôle » de nos frontières après le Brexit.

Quant au NHS, il doit être entièrement financé et les arriérés de Covid réduits. Mais la réforme est cruciale.

Le sureffectif scandaleux des plumes sans impact sur les soins aux patients doit cesser.

Comment les finances du NHS peuvent-elles vraiment être étirées lorsque des dizaines de responsables de la diversité sont embauchés avec 50 000 £ ?

En tant que Leaver née de nouveau et signataire de tant d’accords commerciaux post-UE, Miss Truss est parfaitement consciente du potentiel du Brexit qui reste à réaliser.

Elle doit capitaliser sur ces opportunités en or, toutes risquant d’être renversées si jamais elle cédait le pouvoir aux travaillistes.

Elle doit aussi résoudre le bras de fer nord-irlandais, non pas avec belligérance mais avec fermeté.

La ligne dure de l’UE, une crise de colère après notre référendum d’il y a six ans, est la principale menace à la paix là-bas et notre nouveau Premier ministre doit les convaincre de la voir.

Concernant l’Ukraine, la tâche de Miss Truss est plus simple : continuer à armer et à financer cette nation violée pour défendre sa liberté et celle de l’Occident.

Pour continuer à diriger le monde contre la tyrannie de la Russie comme l’a fait Boris, à son grand honneur.

LE PARTI DOIT S’UNIR

Ces nombreux défis énormes nécessiteront un cabinet de premier ordre que Miss Truss devra choisir plus astucieusement que Boris ne l’a fait. Elle doit être guidée non par la loyauté personnelle mais par le talent.

L’idée que le travail est actuellement un meilleur pari pour résoudre ces vastes problèmes est risible.

Il reste incroyable que son chef Keir Starmer ait pu battre Boris au sujet de “l’honnêteté”.

Starmer a menti aux Leavers sur le respect de leur vote. Il a menti à la gauche pour se faire élire. Il a fait campagne pour mettre les fans racistes de Poutine à Downing Street. . . et maintenant les renie.

Ses sondages actuels ne reflètent que l’impopularité des conservateurs.

La Grande-Bretagne montre peu d’envie de l’installer en n°10 et son parti le sait. Un parti, devrions-nous ajouter, qui – malgré la tentative de nettoyage de Starmer – compte toujours une légion d’extrémistes d’extrême gauche dans ses rangs.

Mais, compte tenu de l’ampleur des problèmes auxquels est confronté notre nouveau Premier ministre, même le Parti travailliste a une chance de reculer au pouvoir en 2024.

Miss Truss a très peu de temps pour améliorer la vie des lecteurs de Sun et convaincre les électeurs de lui donner cinq ans de plus pour effectuer un changement durable.

Mais si son parti s’unit derrière elle, comme il se doit, nous croyons fermement qu’elle peut faire les deux.

Elle a notre soutien et nous lui souhaitons bonne chance.

Les politiciens et alliés des médias de la gauche sont déjà passés de leur longue campagne de haine contre Boris Johnson à elle Crédit : Alamy

L’idée que le travail de Keir Starmer est actuellement un meilleur pari pour résoudre les vastes problèmes auxquels notre pays est confronté est risible Crédit : PA