Liz Truss est la favorite des bookmakers pour être Premier ministre après un rétrécissement de la course

LIZ Truss est la favorite des bookmakers pour être Premier ministre après une vague de soutien lors de l’avant-dernier tour de l’élection à la direction des conservateurs.

Le secrétaire d’État aux Affaires étrangères doit maintenant convaincre les députés partisans de l’étoile montante Kemi Badenoch, qui a été éliminée hier de la course.

Liz Truss est la favorite des bookmakers pour être PM après une vague de soutien Crédit : Reuters

L’étoile montante Kemi Badenoch a été éliminée de la course Crédit : LNP

Ses 59 votes décideront désormais si Mme Truss ou la ministre du Commerce Penny Mordaunt affrontera Rishi Sunak, qui est presque assuré de sa place en finale.

Si Mme Truss obtient suffisamment de soutiens pour faire partie des deux derniers, les sondages suggèrent que les membres conservateurs la choisiront avant M. Sunak.

La course de Mme Badenoch au concours s’est terminée hier après-midi et a suivi une semaine impressionnante.

Après qu’un sondage a montré que Mme Truss battait à la fois M. Sunak et Mme Mordaunt parmi les membres conservateurs, elle a même maintenant de l’argent pour saisir les clés du n ° 10 le 5 septembre.

Mais les partisans de M. Sunak sont convaincus qu’il peut renverser la vapeur aux yeux des membres.

Lors du 4e tour de scrutin d’hier, Mme Truss a recueilli 15 députés pour obtenir le soutien de 86 et a aspiré le soutien de la droite du parti.

Mme Mordaunt a augmenté sa part de dix pour s’asseoir sur 92, tandis que M. Sunak a obtenu trois voix supplémentaires pour le mettre à 118 – toujours juste en deçà du nombre lui garantissant effectivement l’entrée dans la phase finale.

Mais les députés conservateurs pensent que la majeure partie du soutien de Mme Badenoch passera à Mme Truss ou à M. Sunak, éliminant ainsi l’offre chancelante de Mordaunt.

Pourtant, les arts sombres et «l’échange de votes» pourraient encore voir Mme Mordaunt se qualifier pour le second tour, si les partisans de M. Sunak pensent qu’il serait plus facile pour leur homme de la battre.

Et un certain nombre de partisans de Mme Badenoch feraient partie d’un mouvement “n’importe qui sauf Liz”, ce qui signifie qu’ils pourraient voter pour Mme Mordaunt pour expulser Mme Truss.

Un député conservateur de haut rang a déclaré: «Beaucoup de gens que vous penseriez être des partisans naturels de Liz soutenaient Kemi parce qu’ils pensent que Liz est bizarre, en bois et ne peut pas gagner une élection. Ils iront probablement à Rishi maintenant.

Mais la nuit dernière, le camp de Truss était en désaccord avec la direction du voyage.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré au Sun: “Il ne fait aucun doute à l’esprit maintenant que Liz a le” grand mo “(momentum).

«Ce n’est pas là où vous êtes au départ dans ces courses, c’est là où vous suivez dans les dernières étapes, et Liz accélère tandis que Rishi cale.

“Elle a l’acier et la détermination pour faire le travail.”

La société de données de marché sur les paris Smarkets a déclaré: «Liz Truss entre dans le dernier tour de scrutin à la troisième place, mais l’activité de négociation suggère maintenant qu’elle est la gagnante la plus probable avec 48%.

«Elle a dépassé les attentes au quatrième tour et a maintenant 80% de chances de réviser Penny Mordaunt.

“Bien que Mordaunt ait obtenu dix voix supplémentaires, les chances suggèrent qu’il y a 79% de chances qu’elle soit éliminée.

“Les parieurs s’attendent clairement à ce que la majorité des partisans de Kemi Badenoch transfèrent leurs votes à Truss.”

Mais d’autres hauts conservateurs ont averti que Mme Truss devait être arrêtée.

David Davis a déclaré à LBC: “Je suis le plus grand partisan des réductions d’impôts dans le parti conservateur et même je pense que le plan de Liz Truss va trop loin.”

Il a dit qu’il pensait que la campagne Sunak détournait les votes vers Mme Truss pour la faire entrer dans les deux derniers pour organiser une confrontation entre les deux poids lourds.

M. Davis a déclaré: “Il a ses quatre ou cinq whips en chef quelque part dans une chaufferie, en les réaffectant.”

Bien qu’il soit en tête du scrutin des députés, il y avait des chiffres sombres pour M. Sunak d’un sondage YouGov de 725 membres du parti.

Dans ce document, Mme Truss l’a battu de 54 à 34% et Mme Mordaunt de 51 à 37%.

Mme Mordaunt, qui avait été mise en avant ces dernières semaines, perdait également face à Mme Truss

Le Sun peut également révéler que les électeurs hésitants du Red Wall estiment que M. Sunak est trop riche et “déconnecté” pour être Premier ministre.

Alors que la course à la direction arrive à son terme, nous avons entendu ce que les électeurs travaillistes traditionnels d’Oldham qui sont devenus conservateurs en 2019 pensent vraiment des prétendants.

Dans une évaluation percutante, ils ont déclaré qu’ils se sentaient abandonnés par le Premier ministre sortant Boris Johnson et avaient “perdu confiance” dans les politiciens.

Leur plus grande inquiétude était la flambée des factures des supermarchés et ils attendent désespérément que le prochain premier ministre fasse plus pour atténuer la crise du coût de la vie.

Rishi Sunak a obtenu trois voix supplémentaires pour le placer à 118 Crédit : LNP

Penny Mordaunt a augmenté sa part de dix pour s’asseoir sur 92 Crédit : AFP ou concédants de licence

Dans un coup porté au favori, M. Sunak, les électeurs se méfiaient de sa richesse et du statut antérieur de non-dom de son épouse héritière milliardaire Akshata Murthy.

Une femme participant au groupe de discussion, organisé par More In Common, a déclaré: «Vous regardez son passé et il n’est tout simplement pas en contact avec le monde réel. Il n’est pas en contact avec le Nord.

« Il n’est pas en contact avec les gens de la classe ouvrière. Il n’est pas au courant de ce qui se passe dans le monde.

Pendant ce temps, Mme Truss et Mme Mordaunt ont fait l’éloge de la campagne de Badenoch, alors qu’elles se disputaient ses partisans.

L’ancienne ministre de l’Égalité, Mme Badenoch, qui devrait décrocher un poste de haut niveau au sein du cabinet du futur vainqueur, a remercié ses partisans d’avoir soutenu sa “vision du changement”.

L’équipe Truss a déclaré : « Kemi Badenoch a mené une campagne fantastique et a énormément contribué à la bataille d’idées dans ce concours.

“Il est maintenant temps pour le parti de s’unir derrière une candidate qui gouvernera de manière conservatrice et qui a montré qu’elle peut tenir ses promesses à maintes reprises.”

Mme Mordaunt a ajouté: «Je veux rendre hommage à mon amie Kemi Badenoch qui a électrisé la course à la direction avec sa pensée nouvelle et ses politiques audacieuses. Elle et moi savons que l’ancienne façon de gouverner ne fonctionne pas comme elle le devrait.

« Les électeurs veulent du changement. Nous leur devons d’offrir une nouvelle vision audacieuse pour ce pays. La passion de Kemi pour cela s’est manifestée et je suis heureux qu’elle se soit présentée pour être entendue.