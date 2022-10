Liz Truss est devenue un hommage à Rishi Sunak – pourquoi n’optent-ils pas pour la vraie chose?

APRÈS ces demi-tours vertigineux, Liz Truss s’est transformée en un acte hommage à Rishi Sunak.

Pourquoi les conservateurs n’ont-ils pas opté pour le vrai ? Cela aurait épargné à tout le monde beaucoup de chagrin.

Et en ces temps turbulents, peut-être le feront-ils.

Sunak pourrait sourire depuis le pas de la porte du 10 Downing Street d’ici la fin de la semaine, ou la fin de la journée, ou la fin de cette phrase.

Un autre premier ministre conservateur non élu ! Combien en aurons-nous, vous vous demandez, avant que les conservateurs penauds n’affrontent enfin une nation en colère ?

Mais ce chaos ne peut pas continuer.

Malgré toutes ses bonnes intentions, pour tous ses rêves audacieux, pour tous ses grands discours sur le fait de donner un bon coup de pied à The Blob, six semaines de Liz Truss n’ont causé que chaos et misère.

Elle a déclenché un incendie qui était immédiatement hors de son contrôle. Et maintenant, elle a totalement saccagé toutes les causes qu’elle a jamais épousées.

Des impôts moins élevés, un État plus petit, une terre heureuse et ensoleillée où la croissance a apporté la prospérité à tous – il n’y avait rien de mal dans les idées.

Mais leur manipulation maladroite a donné du fil à retordre au marché et fait s’effondrer la livre.

Liz Truss pensait qu’elle pouvait viser la croissance sans apaiser le marché et sans le soutien de l’Office of Budget Responsibility, qui fait partie du Trésor britannique, et d’autres comme le FMI, la Banque d’Angleterre et des citadins habiles toujours prêts à faire un dollar rapide sur la misère économique de quelqu’un d’autre.

Désespérément raté

Truss pensait qu’elle pouvait tout faire sans aucun d’eux.

Elle s’est trompée de manière spectaculaire et désespérée.

Qui osera plaider en faveur d’une baisse des impôts à partir d’un sommet de 70 ans ?

Le taux maximal de 45% – un adieu rancunier de Brown, un autre Premier ministre inutile qui n’a jamais été élu par le peuple britannique – est maintenant gravé dans la pierre sacrée pour une génération.

Des impôts élevés seront la norme pour tous. Le culte de la croissance, de la croissance, de la croissance a été désespérément raté et inaugurera une nouvelle ère d’équilibrage désespéré des livres.

Tout ce sur quoi Truss a fait campagne a été abandonné.

Les réductions des dépenses publiques vont maintenant se poursuivre. L’impôt sur les sociétés – faisant du Royaume-Uni un endroit moins attrayant pour les investisseurs – passera désormais de 19% à 25%.

Ne parlez pas de demi-tours – cela ne couvre pas tout à fait.

En seulement six semaines, Truss s’est totalement repentie de chaque politique qui l’a fait élire.

Le Remainer devenu Leaver se révèle désormais comme un cocker-upper aux proportions extraordinaires.

Brexit ? Vous pouvez oublier le Brexit. Truss, le dernier grand défenseur d’un Brexit digne de ce nom, l’a également affirmé.

Elle ne pouvait pas organiser un ap**s-up dans une brasserie, encore moins un départ réussi de l’Union européenne.

Si c’est là où le Brexit nous a amenés, alors cela ne valait tout simplement pas toute l’agonie – et ce fait pourrait encore provoquer des fissures au sein du Parti conservateur qui le déchire à jamais.

La seule personne qui a bien réussi le Brexit est Boris Johnson, qui y dînera pour le reste de ses jours.

Bojo est le seul à se tenir debout sur les hautes terres ensoleillées de notre Grande-Bretagne post-Brexit.

A part lui, nous serons tous plus pauvres de la descente qui nous a conduit de Cameron à May à Johnson à Truss.

Quel bordel. Quelle tragédie. Hapless Truss a promis la croissance, mais ses chutes économiques ont seulement assuré que nous deviendrons plus pauvres.

Et si les conservateurs ne sont plus le parti de la stabilité et de la compétence économique, à quoi servent-ils exactement ?

Vendredi après-midi, Truss a fourré son chancelier Kwasi Kwarteng dans le bac de recyclage de l’histoire.

Pourtant, rien n’indique que Kwarteng ait jamais tenté d’introduire des politiques voyous qui ont poussé le nouveau Premier ministre à saisir ses perles avec horreur.

Kwasi a seulement tenté de mettre en œuvre les politiques que Truss avait promises au cours de cette interminable campagne à la direction des conservateurs.

Vous savez ce qu’il dit sur l’étain Truss – des impôts plus bas (actuellement au plus haut depuis 70 ans), un État plus petit (qui s’est agrandi pour faire face aux ravages de la pandémie de Covid) et une croissance élevée.

Un gouvernement conservateur plus traditionnel. C’est ce que veut Liz. C’est ce que voulait Kwarteng.

Alors pourquoi un seul d’entre eux a-t-il obtenu la botte? Si Kwarteng s’est désespérément trompé dans ses calculs financiers, alors Liz Truss doit sûrement avoir ÉGALEMENT utilisé la calculatrice de poche Diane Abbott ?

Pourquoi Kwasi a-t-il perdu son poste alors que Truss reste Premier ministre ? Me bat! J’ai regardé son discours à Downing Street. J’ai vu ses lèvres bouger. Et cela n’a toujours aucun sens que Kwasi parte et que Truss reste.

Et si Liz se repent de ses plans audacieux et regrette tout son yak-yak-yak sur la croissance – ce vieil intelligent Rishi Sunak a prédit qu’il apporterait la misère et le chaos – alors à quoi ça sert?

Mais le dilemme existentiel du Parti conservateur n’est pas Liz Truss.

Le problème terminal des conservateurs est que le peuple britannique a donné à Boris Johnson une majorité écrasante de 80 sièges. Et les députés conservateurs ont décidé de donner le coup d’envoi à BoJo.

Liz Truss n’est en poste que depuis 40 jours et les députés conservateurs prévoient déjà de l’abandonner. Et peut-être le feront-ils. Peut-être qu’ils devraient. Un sondage estime que Liz jouit du même niveau de popularité que le prince Andrew.

Les conservateurs sont désormais le parti des poulets sans tête. Cela semble proche de la toute fin. Liz Truss est dans son bunker, se déplaçant autour d’armées qui n’existent plus, et l’ennemi est aux portes de la ville.

S’attendent-ils vraiment à ce que nous acceptions docilement le cinquième Premier ministre conservateur en seulement six ans ? Et un autre Premier ministre non élu ? Gordon Brown en bleu ? Quel mépris total ils montrent pour le peuple britannique.

L’idée que les conservateurs puissent continuer à changer de dirigeants et ne pas demander de mandat au peuple britannique est folle.

Après toutes les agonies que les conservateurs ont endurées pour oindre Truss, le troupeau bleu des députés conservateurs veut déjà qu’elle soit remplacée par un «ticket de rêve» – Rishi Sunak et Penny Mordaunt. Les chefs conservateurs du mois !

Mais alors il doit y avoir une élection générale. Comment ne peut-il pas y en avoir ? Ces conservateurs fatigués et de mauvaise humeur sont au pouvoir depuis si longtemps qu’ils ont oublié que nous vivons dans une démocratie.

Comme ils semblent décadents. Comment totalement corrompu par toutes ces années au pouvoir. Comment complaisant et méprisant et gâté. Comment totalement mûr pour le coup de pied.

Les conservateurs sont un parti qui se ronge actuellement. Toutes ces pathétiques petites factions de Remainers et Leavers, pro-Boris et anti-Boris, Red Wall et Blue Wall.

J’ai toujours pensé qu’un mauvais gouvernement conservateur serait toujours meilleur qu’un bon gouvernement travailliste. Maintenant, je suis honnêtement pas si sûr.

Jeremy Hunt est peut-être un Reste, mais au moins il est sain d’esprit et compétent Crédit : PA

Le limogeage de Kwasi ressemble étrangement à un sacrifice humain. Vicieux. Cruel. Et finalement absolument stupide. Parce que Kwasi a seulement essayé de faire ce que Liz Truss voulait faire – ce en quoi elle croyait soi-disant.

Désormais, le poste de chancelier revient à une figure rassurante d’une aile du parti plus prudente sur le plan économique – Jeremy Hunt.

Jeremy est un restant, bien sûr. Mais tu sais quoi? Notre pays est tombé si bas que je ne suis même plus sûr que cette phase signifie quoi que ce soit. Jeremy Hunt a l’air sain d’esprit et compétent.

C’est peut-être le mieux que nous puissions espérer en ce moment.

Toutes les promesses audacieuses de Liz de faible taux d’imposition et de forte croissance sont rejetées alors qu’elle tente de sauver sa propre peau. Tout cela est plutôt pathétique.

Si vous aimez notre pays, et je le sais, allez-y AUJOURD’HUI, Monsieur le Premier ministre. La Bretagne mérite mieux.