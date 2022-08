Liz Truss “envisage une réduction de 5% de la TVA” pour atténuer la crise du coût de la vie si elle est élue PM

Liz Truss envisagerait de réduire la TVA de 5% pour atténuer la crise du coût de la vie.

Il est entendu que Mme Truss, qui est la favorite pour remporter la course à la direction des conservateurs pour devenir le nouveau Premier ministre le 5 septembre, a discuté de cette décision avec ses conseillers dans le cadre d’une série de mesures visant à compenser la flambée des factures d’énergie, Le télégraphe rapports.

Si elle remporte le concours, il est entendu que le Trésor présentera à Mme Truss un certain nombre d’options, notamment une réduction de 2,5% ou 5% de la TVA, par rapport au taux standard de 20%.

Les plans seraient basés sur la décision de Gordon Brown de réduire la TVA de 20% à 17,5% en décembre 2008 à la suite du krach financier mondial.

Une réduction de 5% – la plus importante jamais réalisée – coûterait aux contribuables 38 milliards de livres sterling pendant un an et réduirait temporairement l’inflation de 2%, selon une analyse de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), rapporte le journal. Une telle réduction permettrait au ménage moyen d’économiser plus de 1 300 £ par an.

Une source a dit Le télégraphe: « Baisser la TVA, c’est l’option nucléaire. Ils [the Treasury] ont parlé de l’approche de Gordon Brown qu’il a adoptée à l’époque, alors qu’il semblait que la confiance des consommateurs était en baisse.

“Ils parlent du dernier grand choc économique qui a frappé l’ensemble de l’économie et des consommateurs en 2008, et de la réponse du Trésor à cela.”

Rishi Sunak prévient que les électeurs ne pardonneront jamais aux conservateurs de ne pas agir sur les factures d’énergie

La nouvelle vient comme un sondage exclusif pour L’indépendant a constaté que moins de la moitié des électeurs conservateurs pensent que les solutions proposées par Mme Truss et son rival Rishi Sunak pour lutter contre la crise énergétique sont suffisantes.

Seulement 48% des conservateurs pensent que Mme Truss peut alléger l’urgence du coût de la vie, tandis que seulement 44% pensent que M. Sunak a les bons plans pour faire face à la crise qui va paralyser les budgets des ménages.

Parmi le grand public, un peu plus de la moitié (57%) ne sont “pas convaincus” que le ministre des Affaires étrangères ait un plan pour l’économie, tandis que plus de 55% rejettent la capacité d’action de M. Sunak, selon l’enquête de Savanta Comres.

Le sondage intervient après que le chancelier Nadim Zahawi a averti que même les personnes gagnant environ 45 000 £ – 50% de plus que le salaire moyen – auront besoin d’une aide importante pour gérer leurs factures d’énergie.