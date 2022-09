Liz Truss “envisage fortement de geler les factures d’énergie en raison de la crise économique”

Liz Truss envisage fortement de geler les factures d’énergie dans le but d’alléger le fardeau des ménages cet hiver, selon les rapports.

Le ministre des Affaires étrangères est largement pressenti pour remporter la course à la direction des conservateurs lundi, avant de se voir remettre les clés du n ° 10 le lendemain.

Ayant fait des réductions d’impôts une priorité clé lors de sa campagne à la direction, Mme Truss était restée discrète jusqu’à dimanche sur le type de programme de soutien qu’elle pourrait introduire alors que le Royaume-Uni fait face à la perspective d’une augmentation des factures d’énergie et d’une aggravation de la crise du coût de la vie.

Mais des rapports dans Le télégraphe quotidien et Les temps lundi suggèrent que Mme Truss introduira probablement un gel des factures d’énergie sous une forme ou une autre.

Les temps rapporte que le paquet pourrait être à l’échelle du programme de congé introduit par le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, tandis que Le télégraphe suggère que les détails d’une telle politique font encore l’objet de débats.

Mme Truss avait utilisé une interview sur le Bbc dimanche pour insister sur le fait qu’elle révélerait dans une semaine de nouveaux soutiens aux ménages en difficulté, mais a refusé à plusieurs reprises de préciser à quoi pourraient ressembler ces mesures de soutien.

“Avant d’être élu Premier ministre, vous n’avez pas tous les moyens de faire avancer les choses”, a-t-elle déclaré au Dimanche avec Laura Kuenssberg programme.

“C’est pourquoi il faudra une semaine pour trier les plans précis et s’assurer que nous sommes en mesure de les annoncer. C’est pourquoi je ne peux pas entrer dans les détails à ce stade. Ce serait mal.

Cela survient alors que Kwasi Kwarteng, largement pressenti pour être le prochain chancelier si Mme Truss réussit lundi, a utilisé un article dans le Financial Times souligner que le prochain gouvernement se comportera de manière «fiscalement responsable».

M. Kwarteng, l’actuel secrétaire aux affaires et à l’énergie, a semblé tenter de répondre aux préoccupations concernant la stratégie de réduction d’impôts de Mme Truss, qui, selon M. Sunak, ne ferait qu’aggraver la sombre situation économique à laquelle le Royaume-Uni est confronté.

M. Kwarteng a déclaré qu’il y aurait “un certain assouplissement fiscal” dans une administration Truss pour aider les ménages à passer l’hiver, soulignant que c’était la “bonne chose” à faire.

Il a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas besoin d’un « resserrement budgétaire excessif », soulignant le ratio dette/PIB du Royaume-Uni par rapport aux autres grandes économies.

« L’OCDE a déclaré que la politique gouvernementale actuelle est restrictive, ce qui ne nous enverra que dans une spirale négative alors que l’objectif devrait être de faire le contraire. Mais je tiens à rassurer que cela se fera de manière financièrement responsable. Liz est attachée à un État maigre et, à mesure que le choc immédiat s’atténuera, nous travaillerons pour réduire le ratio dette / PIB au fil du temps », a-t-il écrit.

M. Kwarteng, un proche allié politique et idéologique de Mme Truss, a proposé une vision de la manière dont il exploiterait le Trésor en déclarant que le prochain gouvernement serait “décisif et ferait les choses différemment”.

“Cela signifie se concentrer sur la façon dont nous débloquons l’investissement et la croissance, plutôt que sur la façon dont nous imposons et dépensons. Il s’agit d’augmenter la taille de l’économie britannique, et non de nous enterrer dans une lutte redistributive pour ce qui reste », a-t-il écrit.

Ses commentaires font directement écho à ceux de Mme Truss dimanche, car elle a insisté sur le fait que son plan pour inverser la hausse de l’assurance nationale est “juste” bien qu’il profite directement aux hauts revenus.

Elle a déclaré à la BBC que “la croissance de l’économie profite à tout le monde” et qu’il est “erroné” de tout regarder à travers le “lentille de la redistribution”.

Tard dimanche, le Parti travailliste a cherché à accuser les conservateurs de voler leurs idées.

Nick Thomas-Symonds, secrétaire fictif au commerce international du parti, a déclaré à l’émission Westminster Hour de la BBC que c’était encore une fois un autre exemple de son parti “faisant le climat politique”.

L’annonce du prochain chef conservateur est prévue en début d’après-midi lors d’un événement dans le centre de Londres le jour même du retour du Parlement.

Les deux candidats ont passé les dernières semaines à parcourir le pays et à participer à des rafles pour tenter de convaincre les 200 000 membres du parti chargés de choisir le prochain chef conservateur.

Le vainqueur deviendra le troisième Premier ministre conservateur depuis 2016, lorsque David Cameron a démissionné après avoir perdu le vote sur le Brexit, et supervisera un parti qui reste amèrement divisé sur l’héritage de M. Johnson et sa direction future.

Le vote s’est terminé vendredi dernier et le concours prendra fin lorsque l’annonce officielle sera faite par Sir Graham Brady, président du Comité de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban.

Le nouveau chef devrait prononcer un discours après l’annonce, avant de passer le reste de la journée à finaliser ses choix pour le Cabinet et les rôles ministériels plus larges et à rédiger son premier discours de Premier ministre.

Au cours du week-end, M. Johnson a exhorté son parti à s’unir derrière le vainqueur du concours.

“C’est le moment pour tous les conservateurs de se rassembler – et de soutenir ce nouveau chef de tout cœur”, a-t-il écrit dans le Sunday Express.

Une fois le résultat du concours connu, M. Johnson et son successeur se rendront à Balmoral, plutôt qu’à Buckingham Palace, pour la nomination du nouveau Premier ministre mardi, en rupture avec la tradition.

Décrite par ses alliés comme susceptible d’être une occasion “très triste” pour le Premier ministre sortant, la reine recevra M. Johnson mardi à son domicile de l’Aberdeenshire, où il présentera officiellement sa démission.

Cela sera suivi d’une audience avec le nouveau chef conservateur, où il ou elle sera invité(e) à former un gouvernement.