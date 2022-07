Liz Truss envisage de remplacer Boris Johnson – News 24

La secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Liz Truss, a annoncé sa candidature pour remplacer Boris Johnson, vantant son expertise en diplomatie

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a rejoint la course pour devenir le prochain Premier ministre, exposant sa vision de la Grande-Bretagne et du parti conservateur dans un éditorial publié dimanche par le Daily Telegraph.

« Nous sommes confrontés à d’énormes défis chez nous dans le contexte de la crise économique mondiale. Nous sommes confrontés à d’énormes défis à l’étranger, d’une Russie agressive à une Chine de plus en plus affirmée », a-t-elle écrit, promettant de gouverner en tant que conservatrice si elle est choisie pour le poste le plus élevé.

Truss a dit qu’elle serait un premier ministre qui “peut diriger, livrer et prendre les décisions difficiles,” tout en vantant son expérience en tant que négociatrice du Brexit, secrétaire au commerce et aux affaires étrangères, qui a aidé à imposer des sanctions à la Russie pour son offensive militaire en Ukraine.

“En tant que ministre des Affaires étrangères, j’ai aidé à diriger la réponse internationale à la guerre de Poutine en Ukraine et j’ai mis en place un ensemble de sanctions sévères qui a conduit le monde, en imposant une réelle douleur à Poutine et au Kremlin”, a-t-il ajouté. dit-elle.















Truss a également promis de commencer à réduire les impôts pour aider le Royaume-Uni à résister à la crise du coût de la vie et à attirer les investissements. Dans le même temps, elle entend faire croître l’entreprise privée plus vite que le secteur public et, à long terme, réduire la taille de l’État.

En annonçant sa candidature à la direction, Truss s’est jointe à une course serrée pour remplacer Boris Johnson qui a annoncé jeudi qu’il démissionnerait de son poste de Premier ministre à la suite d’une vague de scandales et d’une vague de démissions de hauts responsables du cabinet.

Parmi les autres candidats de premier plan figurent l’ancien chancelier britannique de l’Échiquier, Rishi Sunak, l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid, le président du Comité britannique des affaires étrangères Tom Tugendhat, la ministre du Commerce Penny Mordaunt et l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Un autre favori apparent, le secrétaire à la Défense Ben Wallace, a cependant annoncé qu’il ne se présenterait pas aux élections du parti après “une attention particulière”.