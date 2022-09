Liz Truss élue Premier ministre britannique, prend la tête d’une Grande-Bretagne en difficulté

Commentez cette histoire Commentaire

Mardi, Liz Truss se rend dans un château écossais pour rendre visite à la reine Elizabeth II et "baiser" la main royale. L'actuelle ministre britannique des Affaires étrangères deviendra ainsi le prochain Premier ministre de son pays. Avec la nomination de Truss, la reine aura présidé ce rite traditionnel 15 fois au cours de ses nombreuses décennies en tant que souveraine. Il est possible, peu importe les rapports sur sa santé fragile, qu'elle recommence bientôt.

Truss arrive au pouvoir non pas via des élections générales, mais après avoir remporté la majorité des voix lors d’une élection à la direction du Parti conservateur décidée par moins de 200 000 militants conservateurs cotisants. Son principal rival, l’ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, était plus populaire parmi les législateurs conservateurs en exercice au Parlement. Des sondages d’opinion publique plus larges montrent que le parti travailliste d’opposition a sa plus forte avance depuis une décennie. Une majorité de Britanniques, quant à eux, pensent que Truss fera un Premier ministre «pauvre» ou «terrible», et seulement un quart la considèrent comme une amélioration par rapport à Boris Johnson, son prédécesseur controversé et polarisant.

Truss aura du mal à rassembler l’optimisme irrépressible – ou délirant, diraient les critiques – de Johnson. Un ciel assombri plane déjà sur son poste de premier ministre naissant. “En plus de la guerre en Ukraine et des retombées du Brexit, le nouveau Premier ministre héritera d’une vaste gamme de problèmes économiques et politiques”, ont expliqué mes collègues. “La Banque d’Angleterre prédit que la Grande-Bretagne souffrira d’une récession prolongée, commençant dès octobre. L’inflation s’élève déjà à 10 %, les économistes prévenant que 15 % est possible.

Il y a une cascade imminente de malheurs : une crise gigantesque du coût de la vie entraîne une baisse historique du niveau de vie. Selon certaines estimations, les deux tiers des ménages britanniques pourraient être confrontés à la « précarité énergétique » d’ici la fin de l’année, luttant pour payer la flambée des coûts de chauffage de leur maison. Dans divers secteurs de l’économie, l’action revendicative s’intensifie, avec des grèves qui interrompent les services ferroviaires, la collecte des ordures et l’exploitation des ports.

Je suis honoré d’être élu chef du Parti conservateur. Merci de me faire confiance pour diriger et livrer pour notre grand pays. Je prendrai des mesures audacieuses pour nous permettre à tous de traverser ces moments difficiles, de faire croître notre économie et de libérer le potentiel du Royaume-Uni. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb — Liz Truss (@trussliz) 5 septembre 2022

La reine et ses 15 premiers ministres

Le pays que Truss dirigera désormais est incontestablement diminué. La plupart des analyses de l’impact du Brexit révèlent que le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a nui à son économie, a aggravé les maux de tête de sa chaîne d’approvisionnement et a nui à ses perspectives commerciales. Une analyse publiée le mois dernier par Saxo Bank a averti les investisseurs que la Grande-Bretagne “ressemble de plus en plus à un pays émergent” et n’aura pas la capacité de gérer “une sortie facile” d’une profonde récession.

Truss a fait campagne pour la direction de son parti sur une plate-forme flattant le noyau dur des conservateurs. Elle voit un moyen de sortir des problèmes de la Grande-Bretagne en réduisant les impôts et en stimulant la fracturation hydraulique et l’énergie nucléaire. “Nous romprons avec la même vieille approche fiscale et de dépenses en nous concentrant sur la croissance et l’investissement”, a-t-elle écrit pour le Telegraph. Bien que probablement bien accueillie par de nombreux conservateurs qui l’ont élue en interne, une telle rhétorique est moins convaincante pour le grand public qui a vu les conservateurs au pouvoir pendant 12 ans.

“La Grande-Bretagne de Truss sera régie par des politiques tirées des gros titres clichés du Daily Mail”, a écrit le commentateur de gauche Owen Jones dans le Guardian. “Toutes les bêtes noires des réactionnaires des saloon-bars des 20 dernières années seront massacrées, et l’angoisse résultante de ces gauchistes métropolitains décadents obsédés par de simples futilités comme éviter l’appauvrissement de masse et la destruction de la planète donnera aux fidèles conservateurs leurs coups de pied .”

“Les économistes … ont été sceptiques quant à sa confiance qu’il suffirait de quelques réductions d’impôts pour remettre un tigre dans le réservoir national”, a noté Sam Leith dans le Spectateur de droite qui se demandait si elle serait une “Tory Jeremy Corbyn », un clin d’œil à l’ancien dirigeant travailliste de gauche dont la politique radicale l’a propulsé au premier rang de son parti mais a finalement nui au parti travailliste sur la scène nationale.

J’espère que Liz Truss pourra relever les défis auxquels ce pays est confronté. Mais jusqu’à présent, elle a passé plus de temps à parler de réduction de l’impôt sur les sociétés que de la crise du coût de la vie. Elle doit soutenir le projet du Labour de geler les factures d’énergie, payées par une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières. pic.twitter.com/ug79oRr8M5 —Keir Starmer (@Keir_Starmer) 5 septembre 2022

La Chambre des Lords est une relique gonflée. Boris Johnson pourrait le rendre plus grand.

Il semble que l’attribut déterminant de Truss puisse être une certaine marque d’opportunisme politique. “C’est une politicienne métamorphosée”, ont écrit mes collègues. “Elle était une démocrate libérale centriste dans sa jeunesse avant de rejoindre le Parti conservateur, elle a plaidé pour l’abolition de la monarchie avant d’affirmer son soutien à celle-ci, et elle a voté pour que la Grande-Bretagne reste dans l’Union européenne avant de devenir une Brexiteer inconditionnelle.”

Maintenant, les craintes suscitées par ses récentes positions idéologiques radicales attisent de nouvelles tensions. Son animosité contre les efforts d’indépendance de l’Écosse – et ses plans pour faire adopter une nouvelle législation qui contrecarrerait la possibilité d’un référendum pro-écossais sur l’indépendance – pourrait ouvrir la voie à un affrontement avec Édimbourg.

Lundi, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a mis en garde Truss contre le fait de provoquer une nouvelle guerre commerciale entre la Grande-Bretagne et l’UE si elle poursuivait les plans proposés pour annuler l’accord post-Brexit connu sous le nom de “protocole” d’Irlande du Nord. Guidé par le désir de préserver la libre circulation des biens et des personnes entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, le protocole a imposé des contrôles sur les marchandises arrivant du continent britannique en Irlande du Nord, au grand dam des conservateurs qui estiment qu’il porte atteinte à l’intégrité territoriale et politique de la Grande-Bretagne.

Cette semaine, au moins, la sagesse dominante semble être que Truss adoptera une approche plus pragmatique une fois qu’elle aura élu domicile au 10 Downing Street. Mais elle a une pente raide à gravir.