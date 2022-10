Liz Truss effectue un demi-tour majeur. Mais les marchés sont loin d’être convaincus

La livre sterling a chuté au cours d’une session volatile et a chuté d’environ 1,1 % par rapport au dollar après le discours de Truss, s’échangeant à environ 1,1205 $.

Quelques heures avant l’annonce de vendredi, Truss a limogé son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, et l’a remplacé par Jeremy Hunt, faisant de Kwarteng le deuxième chancelier le plus court jamais enregistré.

LONDRES – Un remaniement majeur et la suppression d’un important engagement de réduction d’impôts par le Premier ministre britannique Liz Truss vendredi n’ont pas suffi à apaiser les marchés, la livre et les obligations d’État continuant de se vendre.

“Les coûts du spectacle d’horreur à mini-budget ont déjà été élevés et il n’est pas clair que le revirement attendu de l’impôt sur les sociétés calmera durablement les marchés”, a-t-il déclaré.

“Ce revirement historique pourrait apporter de la joie au marché, mais agir comme un avertissement et accroître l’incertitude quant à un nouveau changement d’avis à court terme, qui continuera de voir l’économie descendre dans le chaos politique de Liz Truss”, a déclaré Owens. dans une note d’analyse.

“Il reste à voir si une annonce suffira à soutenir les marchés, après la fin aujourd’hui du soutien d’urgence de la Banque d’Angleterre au marché obligataire britannique”, a conclu Laidler.

L’impôt sur les sociétés devait passer de 19% à 25% sous le prédécesseur de Truss, Boris Johnson, mais cela a été supprimé par Truss lors du mini-budget du 23 septembre. La taxe augmentera désormais comme prévu initialement.

“Il est clair que certaines parties de notre mini-budget sont allées plus loin et plus vite que prévu par les marchés, donc la façon dont nous remplissons notre mission doit changer”, a déclaré Truss lors d’une conférence de presse vendredi.

La fin de Truss ?

Berenberg Bank a décrit le revirement politique comme “une humiliation majeure pour Truss” et a suggéré que ses jours en tant que Premier ministre pourraient être comptés.

“Il n’est pas facile de voir comment Truss – dont le mandat personnel est maintenant en lambeaux – peut continuer longtemps en tant que Premier ministre”, lit-on dans l’analyse de la banque.

“Nous ne serions pas surpris si les députés conservateurs faisaient pression sur Truss pour qu’il démissionne dans les prochains jours. Avec plus de deux ans avant la tenue d’élections générales (janvier 2024), le Parti conservateur pourrait décider que son meilleur coup pour rester au pouvoir est passer rapidement à autre chose avec un nouveau chef », a-t-il conclu.

Citi Bank est allée plus loin et s’est demandé si le Parti conservateur était plus largement capable de naviguer dans la situation économique actuelle.

“La question fondamentale ici est de savoir si un dirigeant conservateur peut proposer une direction économique crédible. Nous sommes de plus en plus incertains”, indique une note d’analyse de la banque.

“L’implication est que le Premier ministre Truss fait maintenant face à une pression entre son parti parlementaire d’une part et les marchés d’autre part. Nous ne nous attendons pas à ce que les préoccupations financières diminuent à la suite de l’action d’aujourd’hui”, a déclaré Citi Bank.

“Au lieu de cela, nous pensons qu’une plus grande instabilité du marché nous attend”, a-t-il déclaré.

—Elliot Smith de CNBC a contribué à cet article.