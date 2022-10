Liz Truss du Royaume-Uni a droit à 129 000 $ d’argent des contribuables chaque année à vie après son plus court passage en tant que Premier ministre

Liz Truss est désormais éligible pour recevoir 115 000 livres sterling ou 129 000 dollars chaque année pour le reste de sa vie malgré sa démission en tant que Premier ministre pour seulement 44 jours, selon un rapport du New York Times vendredi.

Le Parti conservateur britannique a connu une année difficile avec l’éviction de l’ancien Premier ministre Boris Johnson et un passage tumultueux sous la brève direction de Truss.

Mais Truss, qui a démissionné jeudi, pourrait toujours percevoir une allocation annuelle appelée indemnité pour frais de service public.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE BORIS JOHNSON DIRIGE ALORS QU’IL CHERCHE À REPRENDRE LE MEILLEUR POSTE

L’allocation, qui a été lancée après la démission de Margret Thatcher en 1991, est un moyen pour les anciens premiers ministres de payer leurs événements publics continus et n’est pas destinée à des fonctions privées ou parlementaires, selon le gouvernement britannique.

Mais le court mandat de Truss en tant que Premier ministre a incité certains à affirmer qu’elle ne devrait pas recevoir l’allocation payée par les fonds des contribuables.

“Il n’y a aucun moyen qu’elle soit autorisée à accéder au même fonds de 115 000 £ par an à vie que ses récents prédécesseurs – qui ont tous servi pendant plus de deux ans”, a déclaré Christine Jardine, porte-parole du Cabinet Office of the Liberal Democrats, a déclaré dans un communiqué rapporté pour la première fois par le Times. “L’héritage de Truss est un désastre économique – pour lequel les conservateurs font payer la facture aux contribuables.”

LE PREMIER MINISTRE ROYAUME-UNI LIZ TRUSS DÉMISSIONNE APRÈS MOINS DE 2 MOIS EN FONCTION

Jardine a déclaré que l’octroi de l’allocation mettrait “un goût amer dans la bouche des millions de personnes aux prises avec des factures en spirale et des hausses de taux hypothécaires époustouflantes grâce à la mauvaise gestion économique des conservateurs”.

Fox News n’a pas pu joindre Downing Street dans l’immédiat pour un commentaire.

On ne sait pas si Truss acceptera les fonds accordés aux six premiers ministres précédents, bien qu’actuellement seuls John Major et Tony Blair reçoivent l’allocation, selon le Times.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’allocation de 129 000 $ n’a pas augmenté depuis 2011, bien que Truss soit également autorisé à réclamer jusqu’à 10% d’allocation de retraite pour les coûts de retraite du personnel. Cela accorderait à Truss 12 900 $ supplémentaires par an.