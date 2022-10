Liz Truss double son plan de “croissance” désastreux dans son discours d’adieu

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une Liz Truss impénitente a prononcé son dernier discours au n ° 10 après seulement 49 jours au pouvoir, exhortant son successeur Rishi Sunak à ne pas abandonner son rêve de faibles impôts et d’un élan de croissance.

Dans un bref discours, la première ministre sortante est restée fidèle au message de son poste de premier ministre – avant de remonter Downing Street avec sa famille et d’être conduite à travers les célèbres portes.

“Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’être un pays à faible croissance où le gouvernement prend une part croissante de notre richesse nationale”, a-t-elle déclaré à son parti.

Mme Truss a également déclaré qu’elle resterait au Parlement, affirmant qu’elle avait hâte de “continuer à servir le sud-ouest de Norfolk depuis les banquettes”.

Il n’y avait aucune contrition pour les bévues pendant sa courte période au pouvoir – qui ont fait grimper les taux hypothécaires et mis le Royaume-Uni sur la voie d’un retour à l’austérité.

Au lieu de cela, faisant écho à Boris Johnson, Mme Truss a cité un ancien philosophe pour enfoncer son credo selon lequel les politiciens devraient penser l’impensable.

Comme l’a écrit le philosophe romain Sénèque : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce qu’on n’ose pas qu’ils sont difficiles », a-t-elle dit.

Mme Truss a été expulsée après seulement sept semaines au pouvoir – faisant d’elle la première ministre la plus courte de l’histoire – après que son mini-budget désastreux a fait chuter l’économie et détruit la confiance du public.

M. Sunak prend le relais avec la majorité des députés conservateurs désireux de s’unir autour d’un autre nouveau chef – mais face à l’héritage empoisonné de devoir annoncer d’énormes réductions de dépenses en quelques jours.

L’ancien chancelier est sous le feu des critiques pour ne pas avoir défini son plan, après un discours maladroit de 83 secondes lorsqu’il a remporté la direction des conservateurs lundi alors qu’il n’a répondu à aucune question.

Au palais de Buckingham, le Premier ministre sortant démissionnera formellement au profit du roi – qui, peu de temps après, invitera M. Sunak à former le prochain gouvernement.

Dans son discours de trois minutes, Mme Truss a affirmé qu’elle avait agi “de toute urgence et de manière décisive” pour éviter d’énormes hausses des factures d’énergie, malgré l’action opposée pendant la campagne électorale cet été.

“Nous avons aidé des millions de ménages à régler leurs factures d’énergie et aidé des milliers d’entreprises à éviter la faillite”, a-t-elle expliqué.

“Nous reprenons notre indépendance énergétique, nous ne sommes donc plus jamais redevables aux fluctuations du marché mondial ou aux puissances étrangères malveillantes.”

Mme Truss est également restée fidèle à son affirmation selon laquelle le Royaume-Uni peut “profiter de nos libertés liées au Brexit pour faire les choses différemment”, malgré les dommages économiques causés par la sortie de l’UE.

“Cela signifie offrir plus de liberté à nos propres citoyens et restaurer le pouvoir dans les institutions démocratiques”, a-t-elle déclaré.

Cela signifie une baisse des impôts, de sorte que les gens gardent une plus grande partie de l’argent qu’ils gagnent. Cela signifie générer une croissance qui conduira à plus de sécurité d’emploi, à des salaires plus élevés et à de meilleures opportunités pour nos enfants et petits-enfants.