Liz Truss doit se concentrer sur les briques et le mortier si elle veut rétablir la confiance

J’AI un ami qui insiste sur le fait que les mots les plus déprimants de la langue anglaise sont : « Over to Katya Adler in Brussels ».

Katya, rédactrice en chef de la BBC pour l’Europe, était la correspondante de la BBC pour la morosité et le malheur dans la longue marche vers le Brexit.

Maintenant que notre départ de l’UE est un fait historique difficile, Katya trouve toujours de quoi se plaindre.

Elle a fabuleusement affiché cette célèbre impartialité de la BBC lors de ses reportages sur la victoire électorale de Giorgia Meloni en Italie.

“Des millions d’Italiens n’ont pas voté pour elle”, renifla Katya du brandon de droite.

“Ils disent ne pas se reconnaître dans ses propositions nationalistes et protectionnistes, sa rhétorique anti-immigration et ses mœurs familiales conservatrices.”

Katya a raison, bien sûr. Mais alors exactement la même chose pourrait être dite de n’importe quelle élection générale.

Il ne s’agit certainement pas des millions d’Italiens qui n’ont pas voté pour Meloni, mais des millions d’autres qui l’ont fait.