Liz Truss doit prendre conscience de la résistance monumentale à laquelle elle sera confrontée en tant que PM

UNE TÂCHE GÉANTE

LIZ Truss a raison de dire que seul un Premier ministre radical et réformateur peut nous aider à traverser cette crise monumentale. Ce n’est pas le moment de « stable comme elle va », n’est-ce pas ?

Nous espérons juste qu’elle ne sous-estime pas la violence de l’opposition à laquelle elle est confrontée si elle entre dans le n ° 10 et tente quelque chose de controversé à distance.

Liz Truss a raison de dire que seul un Premier ministre radical et réformateur peut nous aider à traverser cette crise monumentale Crédit : PA

Si, comme cela semble très probable, elle est nommée notre nouveau Premier ministre lundi, Truss héritera d’une catastrophe économique pire que celle que les travaillistes ont infligée à Maggie Thatcher : les factures d’énergie quintuplent, l’inflation hors de contrôle.

La pire chute du niveau de vie en 100 ans. Des millions terrifiés pour l’hiver. Les petites entreprises face à l’oubli.

En tant que PM, Truss doit être radicale avec son aide directe. Les réductions d’impôts et la croissance sont vitales comme direction de voyage pour ses conservateurs – mais elles n’empêcheront pas les plus pauvres de geler en décembre.

En attendant, elle ne doit pas protéger les milliards de Shell et BP par idéologie erronée.

Le public est enragé par l’injustice des entreprises faisant des sommes gargantuesques profitant de la guerre de Poutine.

À long terme, nous avons désespérément besoin de solutions radicales. Beaucoup plus de forage pour le gaz britannique. Un feu vert rapide pour la fracturation, avec des habitants indemnisés si besoin est.

Plus de centrales nucléaires. Nouveaux réservoirs. Un feu de joie des lois d’urbanisme pour construire plus de maisons. Le régime des migrants rwandais promulgué au mépris de la CEDH.

Tant de choses doivent être réparées. Mais ici, le Premier ministre Truss sera confronté à un mur d’obstruction – de la part de la fonction publique, des partis d’opposition et des groupes de droit de gauche qui se consacrent à contrecarrer les politiques conservatrices devant les tribunaux.

Plus les médias sociaux et nos diffuseurs de télévision «impartiaux», tous voulant qu’elle échoue.

Elle devra tous les affronter et gagner. Le défi est immense et peu enviable.

GASPILLEURS NHS

QUAND la gauche claque que le NHS est coupé jusqu’à l’os, n’en croyez pas un mot.

Oui, il est à genoux après le Covid. Mais leur affirmation selon laquelle il est sous-financé est aussi fausse que leur conviction qu’il est intouchable.

Regardez les 2,8 milliards de livres sterling gaspillés pour les cadres intermédiaires qui ont doublé depuis 2013. Beaucoup ne font rien pour les soins aux patients.

Regardez les publicités quotidiennes pour les nouveaux patrons «diversité et inclusion» à plus de 50 000 £. Embauchez plutôt des infirmières et des médecins.

Celui qui est secrétaire à la Santé cette fois la semaine prochaine doit manier la hache.

NATION BRISÉE

MIKHAIL Gorbatchev était une figure géante responsable, aux côtés de Ronald Reagan, de la fin de la guerre froide et de l’Union soviétique.

Ce qui fait de lui un héros en Occident et dans ces nations libérées de la tyrannie communiste. Mais pas dans son pays natal.

La plupart lui reprochent d’avoir détruit leur empire. Ils aspirent à un homme fort, idolâtrent le démoniaque Poutine et applaudissent lorsque leurs soldats assassinent des Ukrainiens.

Gorbatchev a libéralisé son pays et rendu le monde plus sûr. Comme c’est tragique que les Russes le détestent maintenant pour les deux.