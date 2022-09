Liz Truss doit faire ces 10 choses si elle veut être un grand premier ministre

“EN Liz nous Truss!” puis, comme les députés conservateurs se plaisent à le dire en ce moment dans l’espoir d’être nommé sous-secrétaire d’État pour la sauce, ou quelque chose comme ça.

Même ceux qui la détestaient il y a deux semaines ont soudainement trouvé des réservoirs d’adoration.

‘Dans Liz nous Truss!’ puis, comme les députés conservateurs fanfarons aiment à le dire en ce moment dans l’espoir d’être nommé sous-secrétaire d’État à la sauce, ou quelque chose comme ça Crédit : AP

OK, Mme Truss n’était pas mon premier choix pour PM – ce serait Kemi Badenoch. Et les conservateurs ne sont pas vraiment mon premier choix non plus. Ce serait le SDP.

Mais Truss a mené une bonne campagne et sa ténacité et son ambition ne font aucun doute.

Nous devrions donc probablement lui donner un peu de mou pendant un moment et espérer qu’elle accomplisse des miracles – car des miracles sont nécessaires en ce moment.

Elle doit unir son propre parti. Elle doit persuader les électeurs conservateurs traditionnels de voter à nouveau pour les conservateurs.

Et elle doit se rapprocher des électeurs du mur rouge du Nord si elle veut remporter la majorité en 2024.

Et cela s’ajoute à une crise énergétique, à l’inflation et à la guerre en Ukraine.

Alors que doit-elle faire ? Voici mon plan d’action pour Liz.

1. Je n’aime pas le gel des prix de l’énergie. C’est une mesure temporaire que les plus pauvres d’entre nous paieront en fin de compte.

Vous voulez une politique gagnante, nationalisez les compagnies pétrolières et gazières. Même s’il ne s’agit que d’une brève nationalisation, comme cela s’est produit avec la franchise ferroviaire LNER.

Le public veut que les entreprises énergétiques soient entre des mains publiques, en particulier les électeurs du mur rouge. Outflank Labour sur la gauche.

Construire un tas de centrales nucléaires modulaires à petite échelle pour mettre fin à notre dépendance à l’égard de l’énergie étrangère et des combustibles fossiles.

2. Faire la guerre au réveil. Les gens détestent ça. Même les électeurs travaillistes et libéraux démocrates. Vous avez un cabinet merveilleusement diversifié – ce qui prouve à peu près que nous n’avons pas de racisme structurel dans ce pays.

Abandonner les objectifs de diversité et les programmes de diversité. Expulsez Stonewall de toutes les institutions. Empêchez les enfants d’être gavés de propagande LGBTQI dans les écoles. Savoir ce qu’est une femme.

Vous récolterez les votes et rendrez service au pays.

3. Apportez un très gros scalpel au NHS. Demandez à votre compagne Therese Coffey de créer un NHS gratuit pour tous pour les maladies graves et les urgences médicales.

Et créer des allégements fiscaux pour l’assurance-maladie privée afin que les riches ne soient plus un fardeau pour le système.

4. Accroître le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine et aux États baltes. Plus d’armes au président Zelensky, plus d’hommes stationnés en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. Soyez l’être humain préféré de Zelensky.

5. Être dur avec les revendications salariales du secteur public. Nous ne pouvons pas céder aux appels à des augmentations en pourcentage à deux chiffres qui alimenteront une inflation déjà en plein essor. Nous devons faire tout notre possible pour faire baisser l’inflation.

6. Déployer un programme de construction et d’isolation des maisons. Rendez plus facile pour les propriétaires privés de louer une propriété, pas plus difficile.

7. Investir dans les entreprises et les infrastructures dans le nord du pays. Transférer davantage de ministères aux régions.

8. Introduire un projet de loi sur le bien-être animal qui indique clairement que les animaux ont des droits. Aller vers un environnement entièrement en plein air pour tous nos animaux de ferme et interdire les importations en provenance de pays aux normes de bien-être animal médiocres. Interdire la chasse en sentier.

9. Protéger la famille nucléaire traditionnelle – la meilleure façon éprouvée d’élever des enfants. Utilisez la fiscalité et les prestations pour récompenser ceux qui se marient et restent mariés.

10. Signez un énorme accord commercial avec l’Inde. Faites savoir au peuple britannique que le Brexit n’était pas une erreur en profitant des avantages d’être hors de l’Union européenne.

Tout ça d’ici lundi après-midi, s’il te plait, Liz. Si vous voulez plus de conseils ou de suggestions, appelez gizza.

L’entreprise nette zéro va passer un moment en retrait. C’est probablement vrai, étant donné le coût de nos factures d’énergie.

Mais nous ne devons pas oublier le changement climatique – et le Premier ministre doit montrer l’exemple.

Était-il absolument nécessaire que Liz Truss et Boris Johnson volent dans des avions privés séparés ? Crédit : LNP

Alors, était-il ABSOLUMENT nécessaire que Liz Truss et Boris Johnson volent dans des avions privés séparés pour voir la reine à Balmoral ?

Quel est le problème avec un appel Zoom sanglant?

Pensez à l’argent – ​​et au carbone – économisé.

L’étrange CANADIENNE Naia Okami s’identifie comme un loup. Elle dit qu’elle sait qu’elle est un peu humaine mais qu’elle a vraiment l’impression d’être un loup.

Elle tweete même des trucs comme “awooooo” pour montrer qu’elle est un loup.

La cinglée canadienne Naia Okami s’identifie comme un loup Crédit : fourni par Naia Okami

Naia a déclaré: «Certaines personnes lèvent évidemment les sourcils, mais ce n’est pas vraiment différent. Si vous y réfléchissez vraiment, qu’est-ce que cela change dans votre interaction avec moi ? »

Eh bien, Naïa. Cela change notre « interaction » avec vous, car la plupart des gens ne prendront pas la peine d’interagir avec quelqu’un qui est sur un aller simple pour la trappe.

Un café VEGAN à Taunton, Somerset, a trouvé une ruse intéressante pour attirer plus de clients. Il a commencé à vendre des plats de viande.

Les propriétaires de Mango Tree ont expliqué que s’ils ne le faisaient pas, ils feraient faillite. Oui, en effet – il n’y a jamais eu de meilleur cas de “va te réveiller, fais faillite”.

Servir uniquement de la nourriture végétalienne signifie que vous ignorez 97 % de la population. Oui, malgré tant d’informations sur les régimes végétaliens, ces personnes trompées ne représentent toujours que 3 % de la population.

Je pense que le café a besoin d’un changement de nom, cependant.

Que diriez-vous de “Le manguier et la vache récemment abattue” ?

NOUS avons un nouveau secrétaire à l’environnement. Enfin, nous nous sommes débarrassés de George “pas grand-chose” Eustice.

George s’est assuré qu’il était un ami des grands agriculteurs et qu’il n’avait pas de temps pour la faune.

George Eustice a maintenu l’abattage ridicule du blaireau alors que toutes les preuves suggéraient qu’il n’arrêtait pas à distance la propagation de la maladie au bétail Crédit : Getty

Il a maintenu l’abattage ridicule du blaireau alors que toutes les preuves suggéraient qu’il n’arrêtait pas à distance la propagation de la maladie au bétail.

Le nouveau mec s’appelle Ranil Jayawardena. Je vais lui envoyer un blaireau en peluche.

Ainsi, lorsqu’il arrêtera l’abattage des blaireaux – à 09h00 demain matin, j’espère – il pourra se rappeler la gratitude de ces adorables animaux.

PRITI PATEL a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur. Dès qu’elle l’a fait, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont aimé un tweet disant “bon débarras”.

C’est la fonction publique impartiale qu’il vous faut.

Priti Patel a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur Crédit : AP

Peu de politiciens ont été aussi vilipendés que Patel. C’est peut-être le fait qu’elle soit petite, féminine et asiatique qui agace les écoliers publics de la fonction publique.

Quoi qu’il en soit, j’espère qu’elle reviendra très bientôt sur le banc avant. C’est une redoutable politicienne.

Et elle agace le Labour.

Dépêche-toi, Priti – tu nous manques.

BOOB DE BEEB SUR SUE

ALORS maintenant nous savons. La BBC a limogé la charmante Sue Barker parce qu’elle voulait “prendre le programme dans une autre direction”.

Et pour une fois, ils ont tenu parole. La direction est vers le bas, à quelque chose approchant la vitesse de la lumière.

Lorsque Sue Barker était l’hôte, avec Phil Tufnell et Matt Dawson comme capitaines, A Question Of Sport a attiré près de cinq millions de spectateurs. Crédit : BBC

Lorsque Sue était l’hôte, avec Phil Tufnell et Matt Dawson comme capitaines, A Question Of Sport a attiré près de cinq millions de spectateurs.

Avec Paddy McGuinness comme hôte et Sam Quek et Ugo Monye comme capitaines, il attire 850 000 téléspectateurs.

Si la BBC était dans le secteur commercial, celui qui était responsable du licenciement de Sue Barker ferait maintenant la queue devant le centre local pour l’emploi.

À la BBC, ils ont probablement reçu une augmentation de salaire.

SPECTACLES’ LARD TIMES

Les CINÉMA ont commencé à inclure des « informations sur l’accessibilité des matières grasses » dans leurs publicités.

C’est pour que les lardbuckets qui achètent des billets pour, disons, Oliver ! (nourriture, nourriture glorieuse, etc.) ne seront pas déçus lorsqu’ils constateront que les sièges sont tous un peu à taille humaine, plutôt qu’éléphantesques.

L’humoriste Sofie Hagen ne jouera pas dans des salles qui ne font pas de place pour des gens comme elle 1 crédit

Les gros se radicalisent.

L’humoriste Sofie Hagen – qui, je pense, n’est pas une habituée du comptoir à salade Marks & Spencer – ne jouera pas dans des salles qui ne font pas de place pour des gens comme elle.

Les immenses sièges équipés chacun d’un distributeur de pépites de poulet et d’un goutte-à-goutte intraveineux de cola sont l’avenir.