“Liz Truss doit agir”: les politiciens soutiennent notre campagne pour étendre les repas scolaires gratuits

Les principaux politiciens de tous les partis ont soutenu L’indépendantde la campagne Feed the Future pour étendre les repas scolaires gratuits à tous les enfants en situation de pauvreté et mettre fin à la crise de la faim à laquelle ils sont confrontés.

Pour que le changement se produise, veuillez signer la pétition en cliquant ici

Le maire de Londres, Sadiq Khan, fait partie des hauts responsables qui s’engagent à soutenir notre campagne conjointe avec la Food Foundation et une coalition d’organisations militantes appelant Liz Truss à étendre les repas scolaires gratuits à tous les enfants d’Angleterre vivant dans des ménages bénéficiant d’un crédit universel.

Les libéraux démocrates, le Parti vert et les hauts députés travaillistes et conservateurs ont également soutenu l’appel à élargir le soutien aux 800 000 enfants qui ne peuvent pas bénéficier de repas scolaires gratuits parce que le revenu de leur famille, hors allocations, est supérieur à 7 400 £ par an après impôts.

Plus tôt cette semaine, une enquête conjointe menée par L’indépendant et Norme du soir a constaté que certains élèves désespérés volaient de la nourriture dans les supermarchés locaux et à la cantine scolaire pour conjurer la faim.

La campagne a également reçu un soutien écrasant de la part du public. Plus de 200 000 personnes ont maintenant signé notre pétition – avec plus de 40 000 ajoutés en une seule journée – et des milliers de lecteurs ont écrit à leurs députés.

M. Khan a dit L’indépendant: « Alors que la crise du coût de la vie s’aggrave, de nombreuses familles vont de plus en plus se demander comment elles vont pouvoir continuer à mettre de la nourriture sur la table. C’est pourquoi j’accueille favorablement la campagne Feed the Future.

Le maire de Londres a déclaré que l’expansion des repas scolaires gratuits permettrait aux familles d’économiser des centaines de livres par an, tout en garantissant que “tous les écoliers mangent un repas sain et nutritif à l’école et en éliminant la stigmatisation associée au droit à des repas scolaires gratuits”.

L’ancien ministre du Cabinet Michael Gove, l’ancien ministre conservateur de la Santé Lord Bethell et le député conservateur Robert Halfon ont tous exhorté le gouvernement à envisager d’étendre les repas scolaires gratuits.

Cela vient alors qu’une étude de PwC, dont nous avons fait un rapport exclusif plus tôt cette semaine, a montré que le coût de l’extension des repas scolaires gratuits à tous ceux qui vivent dans la pauvreté est compensé par les gains en matière de santé et de réussite. Le cabinet comptable a fait état d’un bénéfice net pour l’économie de 2,4 milliards de livres sterling sur 20 ans.

Le pair conservateur Lord Bethell a déclaré L’indépendant que “les arguments économiques en faveur de l’extension des repas scolaires gratuits deviennent écrasants”.

Il a ajouté : « Ces enfants réussissent mieux à l’école et contribuent donc davantage à l’économie. Et leurs coûts de santé à long terme seront réduits. Ce n’est pas juste une question de morale, c’est une question de bon sens économique.

Le député travailliste principal Stephen Timms, président du comité restreint du travail et des pensions, a déclaré qu’il “soutient fermement” l’appel à étendre les repas scolaires gratuits à tous ceux qui bénéficient du crédit universel.

Le député d’East Ham a déclaré que son conseil local à Newham avait déjà mis à la disposition de tous les élèves du primaire des repas scolaires gratuits. “J’ai vu les avantages de cette politique pendant de nombreuses années, avec des enfants assurés d’au moins un bon repas chaque jour – et mieux capables d’apprendre en conséquence”, a-t-il déclaré.

La députée Munira Wilson, porte-parole des libéraux démocrates en matière d’éducation, a déclaré que trop d’enfants «portaient le poids» de la crise du coût de la vie et que leur éducation en souffrait.

“Aucun enfant ne devrait avoir faim au Royaume-Uni aujourd’hui. Les arguments en faveur de l’extension des repas scolaires gratuits à tous les enfants bénéficiant du crédit universel sont clairs, et le gouvernement doit le faire aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Carla Denyer, co-dirigeante du Parti vert, a déclaré que l’expansion des repas scolaires gratuits était une « évidence ». Elle a ajouté : “Nous ne pouvons pas être considérés comme une société civilisée et juste lorsque les jeunes, dans leur désespoir, volent de la nourriture dans les magasins et les cantines parce qu’ils ont tellement faim”.

M. Gove a soutenu les appels à étendre les repas scolaires gratuits à tous les enfants des familles bénéficiant d’un crédit universel lors de la conférence du parti conservateur la semaine dernière – affirmant que cela en vaudrait «plus que la peine».

M. Halfon, le président du comité restreint de l’éducation, a déclaré L’indépendant que l’extension du soutien aux familles sur le crédit universel était l’une des trois options qu’il voulait que Mme Truss envisage.

Le député de Harlow a suggéré que le gouvernement pourrait augmenter le seuil d’éligibilité actuel de 7 400 £ pour inclure beaucoup plus de familles, ou étendre la fourniture de clubs de petit-déjeuner à travers le pays.

“En tant que conservateurs, nous devrions croire en la théorie du” ruissellement “”, a déclaré M. Halfon – qui a fait valoir que l’élargissement de l’aide gratuite aux élèves “augmenterait leur niveau d’instruction et permettrait d’atteindre la croissance économique que le nouveau Premier ministre appelle de ses vœux”.

Ian Byrne, député de Liverpool West Derby, a déclaré que la question de l’éligibilité “n’a jamais été aussi urgente”. Il a déclaré: “Le gouvernement doit étendre les critères d’éligibilité maintenant et il doit augmenter les niveaux de crédit universel afin que mes électeurs ne soient pas contraints à la pauvreté alimentaire.”

Kim Johnson, députée travailliste de Liverpool Riverside, a déclaré que les niveaux de pauvreté alimentaire étaient “catastrophiques”. Elle a ajouté : « C’est maintenant une question de survie. Les enfants ont besoin de nourriture dans leur ventre maintenant, et ce gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour offrir des repas scolaires gratuits universels.