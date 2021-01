Mme Truss a déclaré au programme Sophy Ridge de Sky News: «Ce que nous savons du programme de vaccination, c’est qu’il s’agit d’un problème mondial et que nous avons besoin d’une solution mondiale.

«Il est vital que nous travaillions ensemble, il est vital de garder les frontières ouvertes et de résister au nationalisme vaccinal, et nous résistons au protectionnisme.»

Elle a ajouté: «Bien sûr, nous devons d’abord nous assurer que notre population est vaccinée. Nous avons pour objectif de faire vacciner les plus vulnérables d’ici la fin février. Il est un peu trop tôt pour dire comment nous déploierions les vaccins, mais nous voulons certainement travailler avec des amis et des voisins, nous voulons travailler avec les pays en développement.

Elle a également déclaré que le président français Emmanuel Macron avait tort de prétendre que le vaccin AstraZeneca était « quasi inefficace » pour les plus de 65 ans.

« Dans le cas du Royaume-Uni, nos autorités ont déclaré que ce vaccin est sûr et efficace, qu’il est en cours de déploiement et qu’il fait déjà une différence. »

Pendant ce temps, le Dr Susan Hopkins de Public Health England a averti que des mesures de verrouillage assouplissantes devraient être prises « très lentement, très prudemment » pour éviter une augmentation des infections.

« Nous avons appris, comme nous l’avons fait la première fois, que nous devons relâcher les choses très lentement, de sorte que si les cas commencent à augmenter, nous pouvons lutter assez rapidement », a-t-elle déclaré à Andrew Marr Show de BBC One.

«Le NHS va être sous pression jusqu’à la fin du mois de mars, comme d’habitude en hiver, mais encore plus avec le nombre de patients hospitalisés avec Covid-19.

«Toutes les versions que nous aurons devront se produire très lentement, très prudemment, en regardant et en attendant au fur et à mesure, avec une période de deux semaines pour regarder et voir l’impact de cet assouplissement, car il en faut pour voir ce qui se passe dans la population. «