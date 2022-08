Liz Truss dit qu’elle n’a pas besoin d’un conseiller en éthique parce qu’elle connaît le « bien et le mal »

La favorite du leadership conservateur Liz Truss a signalé qu’elle ne nommerait pas de conseiller en éthique si elle remplaçait Boris Johnson au n ° 10 – suggérant que ce n’était pas nécessaire car elle connaissait “la différence entre le bien et le mal”.

Le favori du concours a refusé à plusieurs reprises de s’engager à remplacer Lord Geidt, qui a démissionné de son poste de conseiller indépendant en matière d’éthique de Boris Johnson en juin, affirmant qu’il avait été contraint à une position “odieuse” par le Premier ministre.

“Vous ne pouvez pas sous-traiter l’éthique à un conseiller – nous avons besoin d’une éthique qui traverse le gouvernement”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères lors d’un événement de bousculade des conservateurs à Birmingham mardi soir.

“Je pense que l’un des problèmes que nous avons dans ce pays est que nous avons de nombreux conseillers et organismes indépendants, ainsi que des règles et réglementations”, a déclaré Truss. “Pour moi, il s’agit de comprendre la différence entre le bien et le mal – je suis quelqu’un qui a toujours agi avec intégrité.”

Pressée de savoir si elle aurait un conseiller pour la tenir responsable, elle a déclaré: «Si un dirigeant dit qu’il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal et qu’il doit le confier à un conseiller en éthique, je pense que c’est un élément fondamental. problème.”

Truss a déclaré qu’elle respecterait les normes en nommant “un whip en chef fort” et en les ramenant à Downing Street “afin qu’ils soient au cœur du gouvernement et en veillant à ce qu’il y ait une tolérance zéro en cas de mauvaise conduite”.

Son rival Rishi Sunak, qui a déclaré qu’il nommerait un remplaçant pour Lord Geidt, s’est engagé à diriger un gouvernement de “compétence” et de “décence” s’il parvient à bouleverser et à sortir victorieux du concours conservateur le 5 septembre.

Sunak a attaqué le plan de Truss de donner la priorité aux réductions d’impôts plutôt qu’au soutien direct avec des factures d’énergie en hausse, avertissant que « des millions de personnes vont faire face au risque de dénuement ». Il a insisté sur le fait qu’un “gouvernement compatissant” doit aider les retraités et les plus vulnérables avec des paiements supplémentaires.

Décriant les réductions d’impôts « non financées » de Truss, Sunak a également affirmé être le véritable héritier de Margaret Thatcher. « Pourquoi est-ce qu’elle est si vénérée ? … Elle était prête à prendre des décisions difficiles. Elle n’était pas prête, jamais, à faire une promesse qu’elle ne pourrait pas tenir.

L’opprimé a également refusé de dire s’il voterait pour un budget de l’administration Truss visant à réduire les impôts s’il était un député d’arrière-ban – affirmant qu’il s’agissait d’un scénario “hypothétique”.

Truss a insisté sur le fait que les sombres prévisions économiques n’étaient pas le “destin” lorsqu’on l’a interrogée sur sa précédente affirmation selon laquelle une récession au Royaume-Uni pouvait encore être “évitée”. Elle a déclaré: “Nous avons la capacité de changer notre propre avenir en faisant les choses différemment.”

Elle a nié avoir invité la comparaison avec Thatcher – affirmant que ce sont les médias qui « en parlent constamment » – et a insisté sur le fait que nous avons besoin de « politiques différentes maintenant » de celles qu’elle a introduites en 1979.

Truss a défendu sa décision de réduire de 235 millions de livres sterling le financement de l’Agence pour l’environnement lorsqu’elle était secrétaire à l’environnement, au milieu des inquiétudes croissantes concernant le volume d’eaux usées des voies navigables britanniques, affirmant qu’elle était une “grande croyante” en l’efficacité du gouvernement.

« Croyez-moi, il y avait des choses que l’Agence pour l’environnement faisait et qu’elle ne devrait pas faire », a-t-elle affirmé – avant de dire que c’était à l’Ofwat de réglementer les compagnies des eaux.

Truss a également révélé qu’elle voulait rediriger les 13 milliards de livres sterling destinés à la taxe sur la santé et les soins sociaux loin du NHS et vers les soins sociaux. “Je pense que cela devrait aller aux autorités locales pour traiter les problèmes très réels de la protection sociale”, a-t-elle déclaré.

L’espoir du leadership conservateur Rishi Sunak lors des rafles à Birmingham (PENNSYLVANIE)

Sunak, quant à lui, a défendu son plan d’inculpation a défendu son plan d’infliger une amende de 10 £ aux gens pour des rendez-vous manqués avec leur médecin généraliste dans le cadre d’une «répression contre ceux qui abusent» du NHS. Il a déclaré que la réforme était vitale pour que le gouvernement « puisse arrêter de jeter de l’argent » sur le service de santé.

Sunak a également déclaré vouloir garder la porte ouverte à un accord avec l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord, déclarant: “Avec un nouveau Premier ministre, nous avons une chance de réinitialiser cette relation … J’ai de très bonnes relations avec tous mes homologues. [in the EU and Ireland].”

La favorite a reçu d’énormes acclamations lorsqu’elle a annoncé qu’elle “arrêterait les syndicats militants” avec une législation visant à limiter les grèves et à s’attaquer à la “politique identitaire de la gauche”.

Truss a déclaré: “Je suis une femme du Yorkshire au langage clair, et je sais qu’une femme est une femme, et je protégerai nos espaces non mixtes.”

Pour ne pas être en reste sur les questions de guerre culturelle, Sunak a promis de “s’attaquer à cette culture gauchiste éveillée qui semble vouloir annuler notre histoire, nos valeurs – et nos femmes”.

En dehors des rafles au NEC de Birmingham, environ 40 manifestants s’étaient rassemblés, scandant “Tory scum – out of Brum!” pendant que les membres du groupe faisaient la queue pour entrer.

Un groupe de militants, rassemblés derrière des barrières par des policiers, portaient des pancartes de marque Socialist Worker avec des slogans tels que : « Kick the Tories Out, Nurses not Nukes ». Un autre a lu: “Truss Ni l’un ni l’autre”.