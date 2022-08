Liz Truss dit qu’elle mettrait fin aux taxes sur la malbouffe et abandonnerait les plans d’interdiction des offres BOGOF

Liz Truss a déclaré qu’elle abandonnerait son projet de restreindre l’achat et la publicité de la malbouffe si elle devenait Premier ministre.

Le favori de la direction du Parti conservateur a déclaré que les plans visant à limiter les offres d’achats multiples sur les aliments et les boissons malsains et à introduire de nouvelles taxes seraient définitivement abandonnés après des retards dus à la crise du coût de la vie.

“Ces taxes sont terminées”, a-t-elle déclaré au Courrier quotidien. « Parler de savoir si quelqu’un devrait ou non acheter une offre deux pour un ? Non. Il y en a certainement assez.

Elle a ajouté que les Britanniques préféreraient que le gouvernement se concentre sur d’autres problèmes non liés à l’alimentation.

“Ce que les gens veulent que le gouvernement fasse, c’est fournir de bonnes routes, de bons services ferroviaires, s’assurer qu’il y a du haut débit, s’assurer qu’il y a une couverture de téléphonie mobile, réduire les listes d’attente du NHS, aider les gens à obtenir un rendez-vous chez le médecin généraliste”, a-t-elle déclaré.

“Ils ne veulent pas que le gouvernement leur dise quoi manger.”

L’interdiction des offres telles que les offres d’achat-un-en-un-gratuit ou les recharges illimitées de boissons non alcoolisées devait commencer en octobre, mais avait été suspendue en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires et de la crise du coût de la vie.

La ministre de la Santé publique, Maggie Throup, a déclaré: “Suspendre les restrictions sur les offres comme acheter un en obtenir un gratuitement nous permettra de comprendre son impact sur les consommateurs à la lumière d’une situation économique mondiale sans précédent.”

D’autres règles telles que l’interdiction des publicités pour les aliments riches en sel, en matières grasses et en sucre à la télévision avant 21 heures et les publicités en ligne payantes ont également été retardées et n’entreront en vigueur qu’en janvier 2024.

L’affichage des calories sur les grands restaurants, les cafés et les menus à emporter a cependant été introduit en avril et les règles limitant l’emplacement des aliments malsains dans les magasins devraient actuellement se poursuivre comme prévu à partir d’octobre.

Le retard de certaines décisions a été critiqué par les militants anti-obésité.

Le professeur Rachel Batterham du Royal College of Physicians de Grande-Bretagne a déclaré: “C’est incroyablement décevant et à courte vue, en particulier à la lumière du récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé montrant qu’il n’y a qu’aux États-Unis que le niveau d’obésité est plus élevé qu’en Europe.”

L’interdiction de la publicité pour la malbouffe sur les réseaux de Transport for London (TfL) a permis d’éviter près de 100 000 cas d’obésité, selon une nouvelle étude publiée mardi.

Les sondages suggèrent que Mme Truss est sur la bonne voie pour battre Rishi Sunak à la tête du Parti conservateur.

Sa campagne a été encore renforcée cette semaine par les approbations des espoirs de leadership vaincus Penny Mordaunt Nadhim Zahawi.