Liz Truss dit que l’Ukraine “n’aura pas de meilleur allié” que le Royaume-Uni si elle est nommée Premier ministre

Liz Truss s’est engagée à faire en sorte que “la flamme de la liberté en Ukraine continue de briller” si elle devient la prochaine Premier ministre du Royaume-Uni.

Mme Truss, écrivant dans Le télégraphe quotidien pour marquer le jour de l’indépendance de l’Ukraine mercredi, a déclaré que le gouvernement sous sa direction veillera à ce que Vladimir Poutine ne puisse pas “l’emporter”.

“Sous ma direction, le président Zelensky n’aura pas de meilleur allié en cette heure sombre que le Royaume-Uni”, a souligné Mme Truss.

Le numéro 10 était orné de tournesols et de fleurons bleus, qui représentent respectivement la fleur nationale de l’Ukraine et son drapeau, pour montrer sa solidarité alors que le pays fait face à l’ironie d’observer son jour de l’indépendance le même jour que le sixième anniversaire de l’invasion russe du 24 février.

“Nous sommes déjà à l’avant-garde du soutien international en fournissant 2,3 milliards de livres sterling d’aide militaire, plus que tout autre pays d’Europe”, a écrit le favori de la course à la direction des conservateurs.

“Nous avons rallié nos partenaires du G7 pour cibler la Russie avec les sanctions les plus sévères jamais imposées à une grande économie.”

Dans son éditorial, Mme Truss a également dénoncé la Russie et appelé le dirigeant du pays à la “barbarie” en Ukraine.

Boris Johnson devant la porte du 10 Downing Street décoré de tournesols, symbole national de l’Ukraine, pour marquer le jour de l’indépendance de l’Ukraine le 24 août (Amer Ghazal/Shutterstock)

Elle a promis qu’elle « ira plus loin en tant que Premier ministre » en déclassifiant davantage de renseignements pour révéler la désinformation russe tout en réitérant sa promesse d’augmenter les dépenses de défense à 3 % du produit intérieur brut d’ici 2030.

« Mon gouvernement utilisera les renseignements de manière stratégique pour révéler les tentatives du Kremlin de saper et de déstabiliser les démocraties éprises de liberté. Là où il y a des mensonges, ils seront exposés, là où il y a de la barbarie, nous le dénoncerons », a-t-elle déclaré.

“J’adopterai la même approche ferme pour contrer les activités malveillantes d’États potentiellement hostiles et d’autres qui menacent la sécurité mondiale.”

La course au n ° 10 entre le secrétaire aux Affaires étrangères et l’ancien chancelier Rishi Sunak se réchauffe alors que la dernière étape de leurs campagnes se termine avant l’annonce du vainqueur le 5 septembre après un second tour parmi les membres du parti conservateur.

La crise du coût de la vie et la flambée des factures énergétiques ont dominé le débat sur la succession de Boris Johnson au poste de Premier ministre, alors que les deux candidats se sont affrontés lors des dernières rafles à la direction des conservateurs au National Exhibition Centre de Birmingham.

Mme Truss a déclaré mardi qu’elle souhaitait détourner 13 milliards de livres sterling du NHS vers les soins sociaux pour permettre le paiement des soins aux personnes âgées.

“Tout ce langage de réductions d’impôts” non financées “implique le modèle statique, la soi-disant économie de l’abaque que l’orthodoxie du Trésor a promu pendant des années, mais cela n’a pas fonctionné dans notre économie parce que nous nous sommes retrouvés avec des impôts élevés, des dépenses élevées et une faible croissance », a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas un modèle durable pour l’avenir de la Grande-Bretagne.”