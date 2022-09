Liz Truss dit que le Royaume-Uni peut « surmonter la tempête » dans son premier discours en tant que Premier ministre

Londres

CNN

—



Liz Truss est devenue mardi la troisième femme Premier ministre de l’histoire britannique et s’est engagée à s’attaquer immédiatement à la crise croissante du coût de la vie au Royaume-Uni, affirmant qu’elle était convaincue qu'”ensemble, nous pouvons sortir de la tempête” des problèmes économiques auxquels la nation est confrontée. .

Truss, 47 ans, a pris ses fonctions lors d’une journée de cérémonie qui a vu son prédécesseur en proie aux scandales, Boris Johnson, se retirer dans un discours provocateur à Downing Street à Londres avant que les deux politiciens ne s’envolent pour rencontrer la reine en Écosse pour un transfert de pouvoir.

Truss, qui a été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement précédent, entre en fonction après avoir remporté le plus de votes lors de la course à la direction du Parti conservateur pour remplacer Johnson, qui a annoncé sa démission en juillet à la suite d’une série de scandales. Sa nomination comble un vide de leadership de plusieurs mois que le Royaume-Uni a enduré alors que sa pire crise économique depuis des décennies s’est aggravée.

La liste de choses à faire de Truss est longue, le pays étant confronté à une crise du coût de la vie qui s’aggrave, à un service de santé en ruine et à une vague apparemment sans fin de grèves du travail.

S’exprimant sur les marches de Downing Street mardi soir, Truss a déclaré que ses priorités étaient d’offrir des réductions d’impôts pour développer l’économie, d’améliorer la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne dans un contexte de flambée des prix et de réparer le National Health Service, bien qu’elle n’ait défini aucune politique spécifique.

Elle a également déclaré qu’elle défendrait la liberté et la démocratie face à la guerre de la Russie en Ukraine.

« Je m’occuperai de la crise énergétique forgée par la guerre de Poutine. Je prendrai des mesures cette semaine pour faire face aux factures d’énergie et pour sécuriser notre futur approvisionnement énergétique », a déclaré Truss. “En livrant sur l’économie, sur l’énergie et sur le NHS, nous mettrons notre nation sur la voie du succès à long terme.”

Elle a terminé sur une note optimiste, reconnaissant les nombreuses difficultés auxquelles le Royaume-Uni est actuellement confronté.

« Nous ne devons pas être intimidés par les défis auxquels nous sommes confrontés. Aussi forte que soit la tempête, je sais que le peuple britannique est plus fort », a déclaré Truss. « Notre pays a été bâti par des gens qui font avancer les choses. Nous avons d’énormes réserves de talent, d’énergie et de détermination et je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons surmonter la tempête.

Le problème le plus urgent auquel Truss doit faire face est la montée en flèche du coût de l’énergie, qui pourrait déclencher une vague de fermetures d’entreprises et obliger des millions de Britanniques à choisir entre mettre de la nourriture sur la table et chauffer leur maison cet hiver. Les experts ont averti que les gens deviendraient démunis et que les décès par temps froid augmenteraient à moins que quelque chose ne soit fait rapidement.

La Banque d’Angleterre prévoit que l’inflation au Royaume-Uni grimpera à 13 % à mesure que la crise énergétique s’intensifie et que le pays entrera en récession avant la fin de l’année. Goldman Sachs a averti que l’inflation pourrait même atteindre 22% si les prix du gaz naturel “restent élevés aux niveaux actuels”.

Truss a été officiellement installé au poste de Premier ministre mardi après avoir rendu visite à la reine Elizabeth II au château de Balmoral, l’un des domaines royaux d’Écosse, en rupture avec les normes.

Traditionnellement, la reine invite un nouveau Premier ministre à former un gouvernement lors d’une audience au palais de Buckingham à Londres – mais pour la première fois en 70 ans de règne, la monarque a choisi de ne pas se rendre dans la capitale britannique par précaution en raison de sa mobilité. problèmes.

La rencontre de Truss avec le monarque a eu lieu peu de temps après que Johnson ait rencontré la reine pour démissionner officiellement de son poste de Premier ministre.

Dans son discours d’adieu devant Downing Street tôt mardi, Johnson a vanté ses réalisations, n’a fait aucune mention d’échecs et s’est engagé à soutenir le nouveau gouvernement de Truss.

“Comme Cincinnatus, je retourne à ma charrue et je n’offrirai à ce gouvernement que mon fervent soutien”, en référence à un homme d’État romain qui, selon la légende, s’est consacré à la république en temps de crise. “Il est temps pour nous tous de soutenir Liz Truss, son équipe et son programme.”

Truss va maintenant nommer un cabinet et devra promouvoir de nombreux alliés qui ont soutenu sa campagne à la direction. Kwasi Kwarteng et Suella Braverman sont pressentis pour des promotions ; deux loyalistes de Johnson, Nadine Dorries et Priti Patel, ont démissionné.

Truss devrait également présenter ses plans pour faire face à la crise urgente du coût de la vie au Royaume-Uni dès que possible. Ses adversaires politiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parti conservateur, ne jugeront pas acceptable si le nouveau chef ne présente pas de politiques spécifiques dans les prochaines 48 heures.

Truss affrontera ensuite le chef du Parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, pour ses premières questions au Premier ministre à la Chambre des communes mercredi après-midi, qui seront considérées par son équipe comme un moment important pour donner le ton de son leadership.

Une attention particulière sera accordée à la mesure dans laquelle Truss s’écarte du programme législatif de Johnson, d’autant plus qu’elle était considérée comme la candidate à la continuité de Johnson dans la course à la direction.

Regardez les dernières remarques de Boris Johnson en tant que Premier ministre

Truss, qui a récemment occupé le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Johnson, suit Margaret Thatcher et Theresa May pour devenir la troisième femme Premier ministre britannique.

Ces dernières années, Truss a été comparé à Thatcher, qui, pour beaucoup à droite, reste la référence des dirigeants conservateurs. C’était une dirigeante impitoyable et intransigeante qui s’est attaquée aux syndicats et a joué un rôle important dans la fin de la guerre froide. Comme Thatcher, Truss est venu de débuts relativement modestes pour dominer un monde habité en grande partie par des hommes.

Truss a mené sa campagne à la direction sur une plate-forme conservatrice classique, promettant des réductions d’impôts pour les citoyens et pas de nouvelles taxes pour les entreprises, notamment en excluant une taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques pour faire face à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

Les analystes sont sceptiques quant au fait que les politiques de réduction des impôts de Truss aideront beaucoup les citoyens, surtout après une décennie de politiques d’austérité conservatrices. L’Institute for Fiscal Studies, un groupe de recherche indépendant axé sur les finances publiques, a déclaré le mois dernier que Truss et son rival Rishi Sunak, qui promettaient tous deux des réductions d’impôts et des dépenses publiques plus faibles, “doivent reconnaître cette incertitude encore plus grande que d’habitude dans les finances publiques ».

Bien qu’elle ait voté pour rester dans l’Union européenne en 2016, elle est devenue ces dernières années l’une des critiques les plus virulentes de l’Union européenne et les plus fervents partisans du Brexit.

Mais les critiques ont accusé sa nouvelle position intransigeante sur le Brexit d’être un stratagème cynique. Ils ont souligné le fait que tout au long de sa vie d’adulte, Truss a évolué, passant d’une démocrate libérale anti-monarchiste en faveur de la légalisation des drogues dans sa jeunesse à l’incarnation de la droite conservatrice aujourd’hui.

Avant le référendum sur le Brexit, Truss a déclaré qu’elle “soutenait de rester car je pense que c’est dans l’intérêt économique de la Grande-Bretagne et signifie que nous pouvons nous concentrer sur des réformes économiques et sociales vitales chez nous”. Ses collègues du cabinet à l’époque ont déclaré qu’elle n’avait jamais exprimé d’opposition à rester dans l’UE, bien qu’elle ait eu de nombreuses opportunités de le faire.

Ces jours-ci, Truss est plus qu’heureux de se battre avec Bruxelles et de prétendre que c’est l’UE qui a toujours freiné l’économie britannique.

La victoire de Truss sur Sunak, l’ancienne secrétaire aux Finances, a été plus faible que prévu, ce qui signifie qu’elle devra peut-être s’adapter à un plus large éventail d’opinions de son parti. Cela pourrait impliquer d’adopter davantage les idées de Sunak concernant la crise du coût de la vie et une approche moins agressive des réductions d’impôts.

De nombreux députés conservateurs craignent en privé que le thatchérisme moderne de Truss ne leur coûte les prochaines élections et sauteront sur la marge de victoire étonnamment faible pour l’encourager à assouplir sa position économique.