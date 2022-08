Liz Truss dit que “le jury est sorti” pour savoir si Macron est “ami ou ennemi”

Liz Truss a été accusée d’un manque de jugement “lamentable” et de risquer de nuire aux relations diplomatiques avec la France après avoir déclaré que le “jury est sorti” du président Emmanuel Macron.

La ministre des Affaires étrangères a déclaré jeudi aux membres conservateurs lors d’une campagne électorale à Norwich qu’elle était indécise quant à savoir si son homologue à Paris était “ami ou ennemi”.

Un certain nombre de problèmes ont touché le Royaume-Uni et la France ces derniers mois, notamment les traversées en bateau dans la Manche et le chaos des voyages à Douvres, que Truss a imputé aux autorités françaises.

Truss et son candidat rival Rishi Sunak se sont vu poser une série de questions rapides, y compris leur point de vue sur Macron, lors des rafles.

Julia Hartley-Brewer de TalkTV, animatrice de l’événement, a demandé à Truss : “Le président Macron, ami ou ennemi ?”

“Le jury est sorti”, a-t-elle répondu aux applaudissements nourris des membres conservateurs. Truss a ensuite ajouté: “Mais si je deviens Premier ministre, je le jugerais sur des actes, pas sur des mots.”

L’ancien chancelier, qui reste l’outsider dans la course tory, avait rapidement répondu “ami” lorsqu’on lui a posé la même question sur Macron.

David Lammy, du Labour, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, a déclaré que les commentaires de Macron montraient un “manque de jugement lamentable” en insultant un allié proche.

“A un moment où l’Occident doit rester uni face aux tentatives russes de nous diviser, le fait que le ministre des Affaires étrangères ait choisi d’insulter inutilement l’un de nos plus proches alliés montre un manque de jugement terrible et inquiétant”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “La prise de décision de Liz Truss est clairement devenue obscurcie par des semaines et des semaines de jeu devant la galerie des membres conservateurs plutôt que de se concentrer sur le pays.”

L’ancien ministre conservateur et pair Gavin Barwell a tweeté: “Vous auriez pensé que le ministre des Affaires étrangères savait que nous étions dans une alliance militaire avec la France”.

Les commentateurs ont qualifié ses remarques de “lamentables” et d'”idioties de qualité militaire”, le chroniqueur du Times Hugo Rifkind tweetant : “Vous regardez cela et vous pensez : ‘Comment quelqu’un qui dit cela pourrait-il être PM ?’ Et puis vous vous souvenez qu’elle est déjà ministre des Affaires étrangères.

Ailleurs dans les hustings, Mme Truss a concédé que s’il s’agissait de choisir entre s’appuyer sur la France ou la Chine pour l’expertise nucléaire, elle choisirait la France.

Répondant aux questions devant un public de membres conservateurs, elle a déclaré : « Je suis très clair que nous devons stimuler notre industrie nucléaire, y compris Sizewell, y compris les petits réacteurs modulaires qui sont produits dans le Derbyshire.

“Franchement, je préférerais que nous ayons plus d’expertise nucléaire locale, et malheureusement nous l’avons perdue parce que nous n’avons pas réussi à faire ces choses il y a 20 ou 30 ans”, a-t-elle déclaré. “Si c’est un choix entre s’appuyer sur la France et s’appuyer sur la Chine, je prendrais la France.”

Cela survient après que Mme Truss a éloigné le Royaume-Uni de la perspective d’un projet de faire partie d’une communauté politique européenne plus large à la suite d’une rencontre entre Boris Johnson et le président français en juin.

L’Elysée a insisté sur le fait que le Premier ministre avait manifesté son intérêt pour l’idée, qui impliquerait des États non membres de l’UE tels que le Royaume-Uni.

Mme Truss a nié que le Royaume-Uni ait jamais été d’accord avec une telle proposition, déclarant ensuite: «Ce n’est pas vrai. Je ne connais pas les mots exacts que le président Macron a utilisés, mais nous n’avons pas donné notre accord. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait adhéré à “sa communauté politique et économique”, elle a répondu : “Non”.

En juillet, elle a déclaré que les retards dans les voyages des vacanciers près de Douvres étaient la faute des autorités françaises et avaient été “entièrement évitables”.

Cependant, un politicien français a blâmé le Brexit pour le chaos.

Pierre-Henri Dumont, député républicain de Calais, a déclaré que les problèmes au port de Kent se reproduiraient, déclarant à BBC News : “C’est une conséquence du Brexit. Nous devons effectuer plus de contrôles qu’auparavant.