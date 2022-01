Liz Truss dit que le gouvernement n’empêchera pas le DUP de suspendre les contrôles du Brexit

L’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, a déclaré que M. Johnson et son équipe « savaient exactement ce qu’ils ont signé… ce sont eux qui ont négocié ».

Le Premier ministre a risqué d’aggraver une fois de plus le conflit mercredi lorsqu’il a accusé le bloc d’appliquer le protocole d’une manière « insensée » et mesquine.

Cependant, cela pourrait le placer politiquement dans une position inconfortable, étant donné que Mme Truss est actuellement impliquée dans des négociations intensives avec Bruxelles dans le but de réduire considérablement le nombre de contrôles requis en vertu du protocole.

Mais M. Givan a clairement indiqué que le DUP avait l’intention d’arrêter les inspections. « Edwin Poots va agir … C’est quelque chose que le DUP a dit que nous allions faire, et nous allons le faire. »

M. Poots affirme maintenant qu’en l’absence d’un soutien exécutif plus large, il n’a pas l’autorité légale pour poursuivre les vérifications du Brexit. On ne sait pas quand il annoncera officiellement qu’il leur a ordonné de les arrêter.

Le différend porte sur la question de savoir si M. Poots a besoin de l’autorité de l’exécutif au sens large pour effectuer les contrôles et inspections sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne rendus nécessaires par le protocole d’Irlande du Nord convenu entre le Royaume-Uni et l’UE.

La vice-première ministre du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a affirmé que la proposition exposerait le DUP au «ridicule public» – et a déclaré que les fonctionnaires seraient obligés de défier tout ordre de M. Poots, car une telle instruction serait illégale.

Le premier ministre Paul Givan a déclaré jeudi que son collègue du DUP, M. Poots, ordonnerait l’arrêt des chèques – une décision qualifiée de cascade par le Sinn Fein et d’autres partis de l’exécutif de Stormont.

