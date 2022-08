Liz Truss dit que le gouvernement est allé «trop loin» en fermant des écoles pendant le verrouillage de Covid

Liz Truss a déclaré que le gouvernement était allé «trop loin» en fermant des écoles pendant le verrouillage de Covid.

Le favori de la direction conservatrice répondait aux questions lors d’un événement de bousculade à Norwich jeudi soir.

En réponse à une question sur les commentaires de Rishi Sunak selon lesquels il était “mal d’effrayer les gens” avec la messagerie Covid, Mme Truss a déclaré “nous sommes allés trop loin” avec les fermetures d’écoles et a remis en question la politique de verrouillage “draconienne” du gouvernement pendant la pandémie.

“Je n’ai pas siégé au comité Covid pendant cette période, j’étais occupée à conclure des accords commerciaux dans le monde entier”, a-t-elle déclaré.

«Je pense que nous sommes allés trop loin, en particulier en maintenant les écoles fermées. J’ai deux filles adolescentes et je sais à quel point c’était difficile pour les enfants et les parents et je n’aurais plus de confinement.

Elle a ajouté: “J’ai été très claire au Cabinet, j’étais l’une des principales voix en faveur de l’ouverture.”

Cela vient après que son rival, M. Sunak, a affirmé dans un Spectateur interview, il avait souvent été le seul critique de la prise de décision du gouvernement pendant la pandémie.

«Nous n’avons pas du tout parlé des rendez-vous (médecins) manqués, ou de l’accumulation massive d’arriérés dans le NHS. Cela n’en a jamais fait partie », a-t-il déclaré. Les réunions étaient “littéralement moi autour de cette table, juste en train de me battre”, ce qui “était incroyablement inconfortable à chaque fois”.

Interrogé à ce sujet lors des hustings, M. Sunak a nié avoir tenté de “deviner” les décisions à l’époque, lorsque les responsables étaient confrontés à des choix “impossibles”. Il a dit qu’il parlait des « leçons que nous devrions tirer » de la pandémie.

“Il ne s’agit pas de deviner les décisions que nous avons prises à l’époque, qui étaient extraordinairement difficiles pour toutes les personnes impliquées”, a déclaré l’ancien chancelier. “Tout le monde faisait de son mieux à l’époque pour faire ce qu’il pensait être bon pour le pays. C’étaient des décisions impossibles. Mais ce dont je parlais, c’est d’avoir vécu cela et d’en avoir fait l’expérience, que pouvons-nous en apprendre ? »

M. Sunak a fait face à une réaction violente de la part des scientifiques après avoir affirmé que des experts indépendants avaient eu trop de pouvoir pendant la pandémie, les inquiétudes concernant les impacts économiques et sociaux des verrouillages n’ayant pas été correctement prises en compte.

Il a également affirmé que le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) avait édité ses procès-verbaux pour cacher les opinions dissidentes.

Mais les membres de Sage ont rejeté la description de la situation par M. Sunak, tandis que d’anciens initiés du numéro 10 ont décrit ses commentaires comme “tout simplement faux” et “des déchets dangereux”.

Le professeur Graham Medley, membre de Sage, a déclaré: «Le gouvernement a le pouvoir, donc si un membre du Cabinet pense que les conseils scientifiques étaient trop« habilités », il s’agit d’une critique de ses collègues plutôt que des scientifiques.

“Les réunions Sage portaient sur la science, pas sur les options politiques, et les procès-verbaux reflètent le consensus scientifique de l’époque.”

Une autre source, qui a conseillé le gouvernement, a déclaré que s’il s’était opposé aux fermetures d’écoles, M. Sunak aurait trouvé “beaucoup de soutien” de la part du groupe de scientifiques qu’il semblait attaquer.

L’ancien chef des communications de Boris Johnson, Lee Cain, a rejeté l’évaluation de la situation par l’ancien chancelier, affirmant qu’il avait “tout simplement tort”.

Il a déclaré: «Il aurait été moralement irresponsable de la part du gouvernement de ne pas mettre en œuvre le verrouillage au printemps 2020 – le fait de ne pas le faire aurait tué des dizaines de milliers de personnes qui ont survécu à Covid.»

M. Cain a déclaré que le n ° 10, le Trésor et le ministère de la Santé et des Affaires sociales “se sont rencontrés plusieurs fois par jour et ont discuté des compromis”. Dominic Cummings, l’ancien conseiller principal de M. Johnson, a déclaré que les commentaires de M. Sunak étaient “des déchets dangereux”.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: “À chaque instant, les ministres ont pris des décisions collectives qui ont pris en compte un large éventail d’avis d’experts disponibles à l’époque afin de protéger la santé publique.”