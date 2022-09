Liz Truss dit que la Grande-Bretagne peut « surmonter la tempête » dans son premier discours en tant que Premier ministre

Dans son premier discours en tant que Premier ministre, Liz Truss a déclaré qu’elle aiderait la Grande-Bretagne à « surmonter la tempête » avec un « plan audacieux » pour l’économie, la crise énergétique et le NHS.

S’exprimant devant le 10 Downing Street après son retour de Balmoral, où elle a accepté l’invitation de la reine à former un gouvernement, Mme Truss a reconnu que des temps difficiles s’annonçaient pour le Royaume-Uni.

Mais elle a dit : « Nous ne devrions pas être intimidés par les défis auxquels nous sommes confrontés.

«Aussi forte que soit la tempête, je sais que le peuple britannique est plus fort. Ensemble, nous pouvons surmonter la tempête, nous pouvons reconstruire notre économie.

Alors que la cavalcade de Mme Truss s’approchait de la RAF Northolt, il a brièvement semblé que son discours pourrait être retardé par une pluie torrentielle qui a dégagé la rue des partisans qui s’étaient rassemblés pour l’applaudir.

Mais le ciel s’est dégagé quelques instants avant son arrivée et un pupitre a été ramené à la hâte dans la rue pour lui permettre de prononcer son bref discours.

Mme Truss a déclaré qu’elle “transformerait la Grande-Bretagne en une nation d’aspiration” en se concentrant sur trois priorités clés que sont l’économie, l’énergie et la santé.

Sur le plan économique, elle s’en est tenue à ses plans largement critiqués de réductions d’impôts, qui, selon les opposants politiques et les économistes, pourraient alimenter l’inflation.

Elle a déclaré qu’un “plan audacieux” de réductions d’impôts et de réformes conduirait sa “mission de faire fonctionner, construire et grandir le Royaume-Uni”.

Mme Truss n’a donné aucun détail sur le plan énergétique, qui, selon elle, arriverait d’ici la fin de la semaine et devrait inclure 90 milliards de livres sterling ou plus de soutien aux compagnies d’électricité pour financer un gel des prix de 2,50 £ par an pour les consommateurs domestiques. et une aide supplémentaire pour les entreprises.

Mais elle a promis une action “pratique” pour “faire face aux factures d’énergie et sécuriser notre futur approvisionnement énergétique”.

Et elle a dit qu’elle «s’assurerait que les gens puissent obtenir des rendez-vous chez le médecin et les services du NHS dont ils ont besoin».

“Notre pays a été construit par des gens qui font avancer les choses”, a-t-elle déclaré. « Nous avons énormément de talent, d’énergie et de détermination.

“Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons surmonter la tempête, nous pouvons reconstruire notre économie et nous pouvons devenir la brillante Grande-Bretagne moderne que je sais que nous pouvons être.”