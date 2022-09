Liz Truss dit aux géants américains que ses réductions d’impôts “ne sont que le début”

Liz Truss a déclaré aux multinationales américaines que son plan de réductions d’impôts imminentes n’est «que le début» d’un plan à long terme visant à réduire simplement les impôts britanniques alors qu’elle tente d’attirer les investissements.

La Première ministre a déclaré aux patrons d’entreprises telles que Google, Microsoft et JPMorgan Chase qu’elle souhaitait “des impôts plus bas et plus simples” pour attirer les entreprises au Royaume-Uni lors d’un discours à New York mercredi.

Mme Truss a également déclaré que la Grande-Bretagne comptait toujours un nombre important de personnes «économiquement inactives» après la crise de Covid – promettant que le mini-budget de son chancelier Kwasi Kwarteng «encouragerait davantage de personnes à travailler».

Confirmant le projet de créer des zones d’investissement à faible taux d’imposition dans les zones « laissées pour compte », elle a ajouté : « Bien que ce ne soit que le début, notre plan à long terme est de simplifier les impôts britanniques et de faire de nous un meilleur endroit pour investir et être sans vergogne. pro-entreprise.

Cela survient alors que l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a averti que les plans radicaux de Mme Truss pour d’énormes réductions d’impôts parallèlement aux dépenses gigantesques sur les plafonds des factures d’énergie pourraient mettre les finances publiques sur une “voie insoutenable”.

Le groupe de réflexion respecté a calculé que les emprunts publics atteindraient 100 milliards de livres sterling par an, soit plus du double des prévisions officielles de mars dernier, avertissant que la dette publique était potentiellement sur une “voie sans cesse croissante”.

L’IFS a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de laisser la dette monter “indéfiniment” au nom de réductions d’impôts immédiates, arguant que l’affirmation de Mme Truss selon laquelle ses réductions créeraient de la croissance économique était “au mieux un pari”.

En plus d’annuler la hausse des cotisations à l’assurance nationale et de supprimer une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés, M. Kwarteng devrait également réduire les droits de timbre sur son mini-budget “plan de croissance” vendredi.

Le directeur adjoint de l’IFS, Carl Emmerson, a déclaré: “Dans le cadre des plans du nouveau Premier ministre, les objectifs budgétaires légiférés en janvier seraient manqués et même si nous bénéficiions maintenant de réductions d’impôts, une dette toujours croissante finirait par s’avérer insoutenable.”

Cela survient alors que des groupes d’entreprises ont averti qu’un soutien supplémentaire pour les factures d’énergie serait nécessaire à la fin d’une “solution à court terme”, après que Jacob Rees-Mogg a présenté son plan pour réduire les coûts de l’énergie pour les utilisateurs non domestiques pendant six mois. .

Les chambres de commerce britanniques (BCC) ont critiqué le manque de détails sur les types de clients non nationaux «vulnérables» qui continueront à bénéficier d’un soutien au-delà de mars. “Six mois d’accompagnement ne suffisent pas pour planifier l’avenir.”

L’IFS avait précédemment estimé le coût du programme de soutien énergétique aux entreprises à environ 40 milliards de livres sterling. Le groupe de réflexion a déclaré que la facture finale pour le plafond des prix de l’énergie domestique pourrait être de 100 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années, mais qu’elle était “très incertaine” et pourrait s’avérer beaucoup plus élevée.

Les modifications de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés coûteraient au Trésor public environ 30 milliards de livres sterling par an, a déclaré l’IFS. Les économistes ont déclaré que cela signifierait que les emprunts pourraient atteindre 3,5% du revenu national, soit près du double des 1,9% en moyenne au cours des 60 années précédant le krach mondial de 2008.

« Permettre à la dette d’augmenter temporairement pour financer des programmes de soutien ponctuels, tels que la garantie des prix de l’énergie ou le régime de congé, dans des circonstances exceptionnelles est justifiable… mais on ne peut pas faire la même chose pour permettre à la dette d’augmenter indéfiniment afin de profiter d’une baisse impôts maintenant », a déclaré l’IFS.

L’économie devrait croître de 0,7% supplémentaire par an jusqu’en 2026-27 juste pour stabiliser la dette, ont averti les experts. “Il n’y a pas de remède miracle, et établir des plans fondés sur l’idée que les réductions d’impôt globales donneront une impulsion durable à la croissance est, au mieux, un pari”, a averti le groupe de réflexion.

Les libéraux démocrates ont surnommé les conservateurs le «parti de l’emprunt et de la dépense» – affirmant que le gouvernement de Mme Truss «a perdu tout sens de la responsabilité financière».

Le chef Ed Davey a déclaré que Mme Truss disait “les choses idéologiques les plus extraordinaires”, l’accusant de diriger “probablement le gouvernement le plus à droite de l’histoire moderne”.

Son parti a déclaré que les conservateurs étaient sur le point d’accorder aux grandes banques une réduction d’impôt de plus de 6 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années, soulignant les recherches de la bibliothèque Commons sur l’impact du gel de l’impôt sur les sociétés.

Mme Truss a indiqué que son gouvernement était disposé à lever le plafond des bonus des banquiers de la ville de Londres, malgré l’indignation généralisée des députés, des syndicats et des économistes face à cette proposition.

Le Premier ministre a déclaré à la réunion des chefs d’entreprise américains que M. Kwarteng allait “réformer les réglementations” dans la ville et s’assurer que les nouvelles entreprises ne sont pas “frappées par des montagnes de paperasserie”.

Elle a ajouté: «Nous allons également introduire des zones d’investissement à faible fiscalité à travers le pays, dans les régions qui sont laissées pour compte. Il sera plus facile de faire avancer les choses dans ces zones.