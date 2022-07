Liz Truss devrait remplacer Boris Johnson en tant que chef conservateur, selon les bookmakers

Liz Truss est désormais la favorite des bookmakers pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre, alors que la course à la direction des conservateurs approche de sa phase finale.

Bien qu’elle ait reçu le plus faible nombre de voix des trois candidats pour survivre au scrutin de mardi des députés conservateurs, la ministre des Affaires étrangères a réduit l’écart entre sa plus proche rivale Penny Mordaunt à seulement six – gagnant plus de nouvelles voix que ses deux rivales restantes réunies.

Son équipe de campagne espère maintenant obtenir le soutien des partisans du rival nouvellement éliminé Kemi Badenoch avant le cinquième scrutin de mercredi. Ils exhortent leurs collègues à « s’unir derrière une candidate qui gouvernera de façon conservatrice et qui a démontré qu’elle peut tenir ses promesses à maintes reprises ».

Rishi Sunak est resté en avance sur ses rivaux lors du dernier scrutin des députés conservateurs, ne perdant que deux voix sur les 120 nécessaires pour assurer sa place dans les deux derniers.

Mais le sondage des membres du parti – qui choisira finalement le vainqueur – a porté un coup dur à ses perspectives de leadership mardi. Le géant des sondages YouGov a suggéré que l’ex-chancelier finirait par perdre contre Mme Truss, Mme Mordaunt et Mme Badenoch, quel que soit le rival auquel il serait confronté au dernier tour.

Penny Mordaunt, Liz Truss et Rishi Sunak sont toujours dans la course après que Kemi Badenoch a été éliminé lors du récent tour de scrutin des députés (ITV/AP/Reuters)

L’enquête YouGov auprès de 725 membres prévoyait que Mme Truss battrait M. Sunak de 54 à 35 et que Mme Mordaunt le battrait de 51 à 37.

Cependant, ces marges ont évolué en faveur de M. Sunak au cours de la semaine dernière, l’écart entre lui et Mme Truss se réduisant de cinq points de pourcentage.

Néanmoins, la ministre des Affaires étrangères est devenue la favorite des bookmakers mardi après-midi, certains sites de paris la répertoriant même comme des cotes pour devenir la prochaine dirigeante conservatrice.

Alors que Mme Truss a commencé la journée avec une cote de 9/4 sur Betfair Exchange, elle a ensuite pris la première place avec une cote de 6/5 – plus courte que les 7/5 offertes pour M. Sunak et 6/1 pour Mme Mordaunt.

Coral a placé Mme Truss à égalité, tandis que M. Sunak était à 5/4 et Mme Mordaunt était à 7/1.

Paddypower et Bet365 pensent maintenant que la ministre des Affaires étrangères a plus de chances qu’improbable de gagner la course, plaçant ses chances à 10/11.

“Bien que Sunak reste cloué pour faire les deux derniers, vous pouvez imaginer qu’il ne voudra pas affronter Truss après qu’un sondage YouGov réalisé par des membres du parti conservateur ait suggéré que l’ex-chancelier perdrait face au ministre des Affaires étrangères”, a déclaré le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom. .

La spéculation restait sur le candidat que M. Sunak préférerait affronter dans les deux derniers.

Le député conservateur Chris Skidmore a affirmé qu’une confrontation contre le ministre des Affaires étrangères “allait être le concours le plus redouté, en ce sens qu’il s’agirait d’une bataille d’idées plutôt que d’une bataille de personnalités”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait plus facile pour M. Runak d’affronter Mme Mordaunt, M. Skidmore a répondu: “C’est une question de compétence et d’expérience, et Rishi en a.”

Mais l’ancien ministre David Davis faisait partie de plusieurs personnes accusant l’équipe de M. Sunak de “réattribuer” des voix à Mme Truss afin d’améliorer ses chances de victoire au tour final.

Le député conservateur, qui est un soutien clé de Mme Mordaunt, a déclaré LBC mardi soir qu’il s’agissait de “la campagne la plus sale” qu’il ait jamais vue et a révélé qu’il avait demandé une enquête.

Quelques heures plus tôt, un haut soutien de Sunak a nié que l’ex-chancelier “prêtait” des voix à des rivaux alors que Mme Truss voyait sa part de vote augmenter de 15, racontant L’indépendant: “Il est tout à fait possible que des députés individuels aient choisi de voter de manière tactique, mais nous encourageons tous les collègues qui soutiennent Rishi à voter pour lui.”