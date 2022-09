Liz Truss devrait geler les factures d’énergie à 2 500 £

Liz Truss prévoit de geler toutes les factures d’énergie des ménages à environ 2 500 £ par an dans l’un de ses premiers actes en tant que nouveau Premier ministre britannique.

Le nouveau chef du parti conservateur devrait faire une “intervention majeure” pour plafonner la flambée des factures de gaz et d’électricité des Britanniques dès jeudi, dans le cadre d’un paquet qui pourrait coûter jusqu’à 90 milliards de livres sterling.

Une source gouvernementale a confirmé que le gel pourrait voir les factures annuelles plafonnées à environ 2 500 £ – arrêtant la hausse prévue à plus de 3 500 £ à partir du 1er octobre.

La remise universelle de 400 £ déjà engagée pour cet automne devrait être prise en compte dans le gel, de sorte que le plafond des prix de l’énergie resterait effectivement à son niveau actuel de 1 971 £.

Le plan actuellement en cours d’élaboration par les responsables du Trésor et l’équipe de direction de Mme Truss verrait le gouvernement subventionner le coût supplémentaire de l’augmentation du gaz en gros acheté par les fournisseurs britanniques.

Cependant, un initié du camp Truss a déclaré L’indépendant que certains des détails cruciaux doivent encore être réglés et que rien n’a encore été finalisé.

Les chefs de l’industrie de l’énergie ont déclaré que des prêts garantis par le gouvernement pourraient être proposés aux fournisseurs pour financer le gel des prix, qui pourraient ensuite être remboursés par le biais d’un prélèvement supplémentaire sur les factures des ménages une fois la crise terminée.

Mais les responsables gouvernementaux sont censés envisager des emprunts publics supplémentaires et absorber les coûts énormes dans la fiscalité générale, plutôt que de permettre aux entreprises d’alourdir les factures au fil du temps.

Mme Truss aurait l’intention de contourner le régulateur Ofgem et d’imposer le gel des factures d’énergie des ménages pour les 18 prochains mois. Le nouveau chancelier Kwasi Kwarteng a déjà déclaré que le soutien aiderait les gens « à traverser cet hiver et le suivant ».

Les alliés du nouveau PM ont dit Les temps – qui a annoncé pour la première fois le plan de plafonnement des prix autour de 2 500 £ – a suggéré que cela pourrait coûter jusqu’à 90 millions de £ sur une période de 18 mois.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré qu’il serait “complètement injuste” pour les familles aux abois de supporter le poids de tout gel à une date ultérieure, appelant le nouveau Premier ministre à introduire une taxe sur les bénéfices exceptionnels élargie sur les géants du pétrole et du gaz.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, a également appelé à un “véritable gel” payé par le biais d’une taxe sur les retombées exceptionnelles élargie – exprimant sa préoccupation que Mme Truss semble vouloir “faire payer la note à nos enfants”.

Par ailleurs, Mme Truss préparerait un programme de 40 milliards de livres sterling pour réduire les factures de services publics en spirale des entreprises. Les responsables envisagent soit de fixer un prix unitaire que les entreprises paieront, soit de s’assurer que les fournisseurs offrent une réduction de prix unitaire particulière, selon Bloomberg.

Le programme pour les entreprises coûterait environ 40 milliards de livres sterling s’il était en place pendant six mois, selon les documents gouvernementaux cités par le site Web. Mais on ne sait pas combien de temps Mme Truss veut que le gouvernement subventionne les coûts de gros du gaz.

Le ministre du Trésor, Simon Clarke, a déclaré que le plan de Mme Truss pour s’attaquer aux factures d’énergie serait une “intervention majeure” pour aider les entreprises et les ménages, mais a refusé de partager les détails d’un éventuel gel des prix.

L’allié principal de Truss – pressenti pour devenir secrétaire de niveau – a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, il répondrait à la crise actuelle et à «l’intérêt à long terme pour les payeurs de factures».

Paul Johnson de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré Les temps que le plan Truss pour un plafond est “une politique terrible – mais peut-être une que nous ne pouvons pas éviter”.

« Les problèmes avec cela sont doubles. C’est extrêmement cher et beaucoup d’argent va à des gens qui n’en ont pas besoin, et [secondly] si vous maintenez les prix constants, c’est l’offre qui pèse, ce qui augmente le risque que vous vous retrouviez avec des pénuries.

Le directeur général de la Resolution Foundation, Torsten Bell, a déclaré que le plafonnement des prix pourrait être “désordonné”, mais aiderait à contrôler l’inflation et était nécessaire pour la “solidarité” sociale.

Il a déclaré mardi aux députés du comité restreint des affaires et de l’énergie que le gouvernement Truss devrait intervenir d’une manière « dont nous pensions tous qu’elle ne serait jamais nécessaire ».

Tina McKenzie, chef des politiques à la Fédération des petites entreprises (FSB), a déclaré que les entreprises désespérées accueilleraient favorablement une forme de plafond du gouvernement pour limiter la hausse des factures énergétiques des entreprises.

Elle a déclaré aux députés que les contrats énergétiques de nombreux propriétaires d’entreprises arrivaient à échéance en octobre. Mme McKenzie a déclaré qu’un pub de Tyne and Wear avait vu ses factures d’énergie grimper de 32 000 £ à 135 000 £. “La question est, vont-ils se coucher ou vont-ils obtenir de l’aide?”

Mme Truss aurait seulement voulu étendre la remise actuelle pour tous les ménages de 400 £ à 1 000 £ aussi récemment que la semaine dernière. Elle aurait accepté que cela ne suffirait pas à faire face à l’ampleur de la crise après des discussions avec des responsables.

Pendant ce temps, de hauts conseillers du gouvernement ont averti que les réserves de gaz du Royaume-Uni étaient «trop petites» pour réduire les factures des consommateurs – exhortant Mme Truss à se concentrer sur l’aide au public pour économiser de l’énergie.

Dans une lettre adressée au nouveau Premier ministre, le président du Comité sur le changement climatique (CCC), Lord Deben, et Sir John Armitt, président de la Commission nationale des infrastructures (NIC), ont déclaré qu’il était essentiel de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et d’améliorer l’efficacité énergétique des habitations.

“Une plus grande production nationale de combustibles fossiles peut améliorer la sécurité énergétique, en particulier cet hiver”, ont-ils déclaré. “Mais nos réserves de gaz – offshore ou de schiste – sont trop petites pour avoir un impact significatif sur les prix auxquels sont confrontés les consommateurs britanniques.”